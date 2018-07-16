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中兴发公告：正式获美国商务部工业安全局解禁

中兴发公告：正式获美国商务部工业安全局解禁
2018年07月16日 12:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月16日午间消息，中兴通讯近日发布公告称，美国商务部工业安全局（BIS）已终止2018年4月15日拒绝令，并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。

　　此前中兴被美国当局开出七年禁止令，这份禁令中，禁止中兴购买来自美国的所有电子产品和相关软件服务产品，导致中兴停产数月。

　　中兴在完成美国商务部开出的条件后，于7月14日恢复生产，并通过官微表示“满怀信心再出发！”，其股价也于近两天一路上涨。

中兴官方公告中兴官方公告

　　以下为公告原文：

　　中兴通讯股份有限公司关于重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月12日发布了有关BIS与中兴通讯达成的协议以及BIS签发的2018年6月8日命令的公告（以下简称“该公告”）。除另有定义外，本公告专用词汇涵义与该公告所定义的相同。根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令（以下简称“拒绝令解除令”），BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2018年7月15日

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