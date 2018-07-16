苹果印度3高管离职 上半年销量不足100万台

新浪科技讯 北京时间7月16日上午消息，根据彭博社消息，苹果印度分公司的全国销售和分销主管、商业渠道和中端市场业务负责人以及运营商销售主管相继离职。有人表示，苹果印度分部正在重组其销售团队。

苹果首席执行官蒂姆·库克一向对印度市场评价乐观，称他“十分看好”印度公司的前景。然而，iPhone这些年来在印度市场上的份额始终只有个位数，公司无意开发廉价机型与三星、小米等公司竞争是其中原因之一，另外直到最近苹果才开始在印度本地生产手机。

本地生产十分关键，鉴于电子产品的进口关税会进一步抬高已经价格不菲的iPhone。很多印度人都买不起最新款的iPhone，因此这也使得苹果只能侧重旧款手机——有时甚至是在其他国家已经停产的机型——在印度市场的销售。

“2018年上半年，iPhone在印度的销售量表现不佳，即便在传统意义上势头强劲的下半年，该销售量有大幅提升，苹果也赶不上去年的业绩，”Counterpoint的研究主管Neil Shah说。据称，苹果在2017年在印度共出售320万台iPhone，而今年上半年的销售量不到100万台。公司在印度的市场份额仅2%。

彭博社的消息人士将部分责任归咎于Michel Coulomb。Coulomb去年12月开始接管印度业务，但是据称他在促进业务关系方面进展缓慢。该消息人士还表示，苹果不了解印度市场这样的抱怨也一直存在。

Shah补充说，除此之外，苹果也陷入了一个矛盾困境。他说：“因为市场份额过低，苹果素来没有给予印度太大关注或大力投资。”(图尔)