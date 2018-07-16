美媒：特斯拉在中国电动车市场不占优势

导语：近日特斯拉要在中国建厂的消息引发大量关注。但《福布斯》专栏作者吉姆·柯林斯（Jim Collins）认为，相对于中国本土厂商，特斯拉在中国并没有什么优势，难以竞争。

以下为文章全文：

之前，媒体集中报道特斯拉要在中国建厂的消息，但是它们却忽视了大量的细节。比如说，谁将为建厂买单？谁又会购买这些汽车？

特斯拉成立之后，在4-5年内实现50万辆汽车目标产能的计划已经告吹，在中国它也没有本地合作伙伴。尽管如此，特斯拉还是决定冒险投入大量资金。在中国，特斯拉不过只是一个利基市场参与者。鉴于特斯拉烧钱非常快，资产负债表附表上负债累累，让其斥资在中国建厂已经不太现实，那么最终哪一家实体公司会为此买单呢？

松下公司愿意救特斯拉于水火之中、为临港工厂建设提供资金吗？毕竟之前，松下已经出资在内华达州和纽约布法罗建造了两座特斯拉超级电池（Gigafactory）。在2017年3月占股5%的腾讯是否会为特斯拉在中国的这场冒险之旅注入新的资金呢？这些问题都没有答案，但是显然根据我的分析，特斯拉是绝对不可能凭借自身资金来建造新的工厂。

根据中国汽车工业协会的排名，特斯拉在2017年中国新能源汽车销量中排名第11位。市场目前总共卖出了120万辆电动汽车。特斯拉曾公开表示在2017年，中国市场销量为14883辆，这一数据仅为排名第10的吉利汽车销量的一半，甚至达不到第1位比亚迪汽车的20%。诚然，中国本土厂商的这些数据中包含了插电式混合动力车，而这种车型是特斯拉不提供的。但是根据2018年上半年的结果显示，即便中国消费者买的都是纯电动车，特斯拉也依然在市场上处于落后状态。

从1月到6月，比亚迪新能源汽车销量已经达到71270辆，相比去年增长106%。新能源汽车在市场上的惊人表现让比亚迪晋升成为中国首家产量和销量突破36万辆的汽车制造商。过去6个月来，其纯电动汽车累计销量达到23840辆，同比增长49%。

美国投资者就需要清楚了解这一点。到目前为止，特斯拉是美国纯电动汽车市场的主要参与者，预计特斯拉在美国新兴纯电动汽车市场上的份额已经达到了令人难以置信的75%。特斯拉在美国纯电动汽车市场的国内竞争主要包括雪佛兰Bolt和日产Leaf，后面这两款车型看起来像是美国消费者在25年前就弃之不用的小型三厢轿车。

Model 3、Model X和Model S在美国纯电动汽车销量排名中分列第1、第2和第3，但根据中国汽车媒体“盖世汽车”的数据，特斯拉甚至没有进入中国纯电动汽车销量排行榜的前十位。这个榜单中的车型基本是大家从未听说过的，包括宝骏E100，帝豪EV和荣威E50。但特斯拉真正的对手并不是那些具备低里程和现代便利特性的小型城市轿车，而是那些设计精美且具有最先进内饰的纯电动汽车。

中国的原始设备制造商明智地决定，除了销售纯电动轿车以外，他们还应该将电动动力系统与消费者喜欢的跨界车式SUV车身结合在一起，这一点和美国人的口味是一样的。这是一个很好的决定，像拜腾（Byton）这样的市场新秀就推出了类似的车型M-Byte（将于2019年交付），另外蔚来（NIO）也在6月底开始提供ES8跨界车。这些公司都是在通过跨界车首次进入中国电动汽车市场。

拜腾由前宝马高管创立，并得到了中国汽车巨头一汽集团和最近刚上市成功的电池制造商宁德时代（CATL）的支持。蔚来的投资者则是一些亚洲科技巨头，包括腾讯、新加坡主权基金淡马锡和百度等。

因此，特斯拉在西方高端纯电动汽车市场的巨大优势在中国并不存在。事实上，在中国这个全球最大的纯电动汽车市场中，特斯拉是处于落后地位的。此外，该公司Model S和Model X的价格已经高到即便是有钱人也难以承受的水平。

中国市场是一块硬骨头，对于一家存在大量运营资本赤字（特斯拉当前的应付款是其3月31日暂收款的四倍以上）并需要一家本地工厂来完成最终车辆装配的公司而言，这是一个非常棘手的问题。最近几个月，媒体又爆出特斯拉高管离职的消息，似乎马斯克本人很喜欢单枪匹马。但拥有如此多东西方合作关系的中国市场又是一个与众不同的存在，特斯拉根本没有足够的资本在那里竞争。(一舟)