华大基因举报门后迎解禁潮 千亿市值半年跌去六成

昔日千亿市值半年跌去六成 华大基因“举报门”后又迎解禁潮

上市公司高管一言一行关系着股民切身利益，本应严守信息披露原则规范，但华大基因董事长却频出金句如此令人瞩目。此外，公司遭到的举报和2.6亿股限售股将解禁，也令市场关注

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”，300676.SZ）自上市以来，不缺“金句”，也不缺话题。

此前，华大基因董事长汪建的一句“我们所有的员工都必须做到100+，即活到100岁不封顶”，引来了深交所的问询，深交所要求公司说明这些言论是否存在夸大宣传、误导性陈述，从而将原本就受市场关注的华大基因再次推向风口浪尖。

除此之外，“举报门”更是让华大基因成为一团迷雾，令人越来越摸不清、看不明白了。

从上市之初的16个涨停板到千亿市值，再到如今不到400亿的市值，华大基因上市这一年到底经历了什么，导致市值出现如此剧烈波动？

带着对华大基因的种种疑问，《投资者报》记者联系采访公司相关人士，可截至发稿未能获得任何回应。

多重迷雾

在A股市场里，爆金句的董事长不在少数，但像华大基因董事长汪建这样从上市以来就金句不断的董事长并不多。

无论是上市之初的那句“我们从来不是之一，老大就是老大，华大就是老大”，还是“未来五到十年，我们可以化学合成任何生命”，抑或是前段时间说的“我们所有员工都必须活到100岁，上不封顶”和“所有员工不允许有出生缺陷，如果有出生缺陷，说明公司‘忽悠社会，盯着别人的钱包’。”

资本市场本应是一个严谨的地方，上市公司高管在对外发表与公司有关的言论时，通常都会考虑是否符合信息披露原则。但汪建显然是一个“语不惊人死不休”的董事长，因此也引来了深交所的问询函，要求其说明这些话语是否存在夸大宣传、误导性陈述。

除此以外，更让华大基因站上风口浪尖的是一起“举报门”。

在华大基因发布《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》之后没多久，南京昌健誉嘉健康管理有限公司（以下简称“南京昌健誉嘉”）总经理王德明在网上发布了实名举报信——《举报华大基因伪高科技忽悠欺诈涉嫌贿赂官员，大规模套骗国有财产》。瞬间，该举报信将华大基因卷入舆论漩涡。

由于事件发酵很迅速，华大基因在几天后发布澄清公告，称南京昌健誉嘉曾与深圳华大生命科学研究院（以下简称“华大生命研究院”）有技术服务合作关系，但并不存在名称的授权使用或实体的授权运营关系，且合作期间由于其存在违约事项，华大生命研究院已与其解除全部合作关系，南京昌健誉嘉及员工王德明的所有行为，均不代表华大控股及华大生命研究院的立场、观点。

华大基因方面还表示，举报信对公司名誉造成恶劣影响，华大基因的控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大科技”）和华大生命研究院已经采取法律手段进行维权。

但截至目前，这一事件的进展如何？有了这样的经历之后，公司日后将采取怎样的措施防范类似事件再次发生？对于外界关注的这些问题，公司层面并未给出任何回应。

除此之外，华大基因还与苏州市合作，分别与苏州高新区、苏南万科、苏高新股份签署了“生命健康小镇”四方协议，在白马涧片区规划总面积超过3000亩土地，将打造以基因大数据研究为核心的精准医疗产业园区，并将研发平台和产业实体充分融合，构建精准医疗产业生态圈。

“生命健康小镇”，这个名字听起来不错，但这3000亩土地，难免让人产生疑问，难道华大基因也要开始进军房地产？

就此，华大基因在公开声明中回应称，“华大基因并未在江苏参与任何房地产项目，也未曾获得土地资源。”

不过，华大基因自身确实没有参与任何房地产项目，这些项目均由其子公司深圳华大基因科技创新中心有限公司参与。但华大基因和各地政府的合作甚为密切，也都不同程度地涉及到研究室、实验室、产业园等项目。而关于这些项目与各地的具体合作模式与进展情况，记者在采访中也未获得公司回应。

股价腰斩仍承压

围绕着华大基因的多重迷雾还未散去，更令投资者瞠目结舌的是，公司的市值也进入过山车般的下滑阶段。

华大基因于2017年7月14日上市，上市之初以16个涨停板而声名大噪。随后在2017年11月14日，创下上市最高价261.99元，成为一只高科技明星股。

然而在一系列风波过后，华大基因股价也步入下跌通道，截至7月11日，收盘价为96.61元。按此算来，华大基因最近半年多以来，市值蒸发掉了642亿元。

股价不振的原因首先来自其业绩，年报数据显示，2015年至2017年，其营业收入分别为13.2亿元、17.1亿元、21亿元，净利润分别为2.62亿元、3.33亿元、3.98亿元。

但华大基因经营活动产生的现金流量净额在逐年下降。2015年至2017年，其经营活动产生的现金流量净额分别为3.287亿元、2.341亿元、2.266亿元。

今年一季报显示，虽然华大基因业绩仍在增长，但一季度经营活动产生的现金流量净额依旧为负值。一季度华大基因的营业收入为5.16亿元，净利润为1.01亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元。

更令人担忧的是，华大基因又将迎来巨量的限售股解禁。

据2018年7月11日公开信息显示，华大基因将有2.06亿限售股获得解禁，占公司总股本51.6%，其中可实际流通的股份高达2.01亿股，占到了上市公司总股本的50.17%。

据悉，此次解禁股来自首发前已发行股份，申请解禁的股东共计40名，且都是机构。若以7月11日华大基因96.61元的股价来计算，2.01亿股对应的市值高达194亿元，机构的套现冲动势必令华大基因股价承压。

值得注意的是，已经有机构表露了套现的想法，荣之联在6月底发布公告称，拟将在适时出售其所持有的华大基因股票，预计将对荣之联2018年利润产生正面影响。

华大基因的确有个伟大的基因梦，但从当下的表现来看，要实现这个梦想距离还很遥远。■