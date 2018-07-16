微软：政府应该对人脸识别软件进行监管

新浪科技讯 北京时间7月16日上午消息，微软曾经因为与美国政府签订的协议中涉及人脸识别软件而遭到批评，目前该公司回应称，他们将认真考虑这一领域的合同，并呼吁立法者监管这类人工智能产品的使用，以避免滥用。

作为重要的人脸识别软件开发商，微软表示该公司将会采取一系列措施，降低这些软件的偏见倾向。他们还将制定新的公开管理原则，而且会在出售这类软件时更加慎重。虽然微软指出科技行业应该为其产品负责，但他们也认为，政府同样应该在其中发挥自己的作用。

“对政府来说，想要有效地监管这种技术的使用，唯一的办法就是主动管理使用本身。”微软总裁兼首席法务官布拉德·史密斯（Brad Smith）上周五在一篇博文中写道，“如果人们担心科技在社会中更加广泛的部署方式，就必须由政府来负责监管这种广泛的使用。这也是我们现在的想法——启动一个政府项目来对人脸识别技术的恰当使用方式进行监管，首先组建一个两党和专家委员会。”

微软、谷歌、亚马逊等公司也都因为向美国政府和地方警察局出售人工智能软件（特别是人脸识别软件），而遭到民间组织和自家员工的批评。科技公司似乎很少呼吁对自己的产品展开严格监管，但史密斯和微软人工智能主管沈向洋今年早些时候在一篇论文中表示，人工智能的进步需要新的法律对其进行监管。

人脸识别系统存在严重不足，在识别不同肤色的人时也会表现出不同的差异。而微软与麻省理工学院的两位研究员今年2月发表的论文显示，人脸识别系统在识别肤色较暗的女性时错误率高达35%。微软研究团队此后对相关问题进行纠正。(樵夫)