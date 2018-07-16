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特斯拉Model 3交付时间缩短：最短1个月喜提新车

特斯拉Model 3交付时间缩短：最短1个月喜提新车
2018年07月16日 09:07 新浪科技
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特斯拉Model 3交付时间缩短：最短1个月喜提新车
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日上午消息，特斯拉的工厂扩张似乎起到了一些效果，因为在美国，新款特斯拉Model 3的订单交付时间缩短到了一个月，之前的交付时间窗口大约要3-5个月。

　　这样的变化得益于几周之前特斯拉更改了Model 3上的可用选择，也是这家汽车制造商即将着手处理这些变化的初步迹象。远程后轮（Long Range RWD）驱动型号和高性能双电机（Performance dual-motor）驱动型号均显示交付时间为1-3个月。

　　而如果你订购远程双电机（Long Range dual-motor）驱动配置的汽车，从付款到提车也只需2-4个月。此前不久，特斯拉刚刚向美国所有人开放订单。

　　实现目标产能

　　特斯拉一直在努力实现其出售的最平价汽车的目标产量，不过目前最实惠的选项——3.5万美元的购车方案——仍未开放。目前，特斯拉需要更高的利润率。

　　当然更多的车型选择也意味着更复杂的生产线，因此特斯拉目前正一步一个脚印前进着。早在四月份，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）即在Twitter上向一名预订车主证实，特斯拉需要先实现每周5000辆汽车的生产目标，然后再考虑其它不同的车型。

　　与此同时，特斯拉的自动驾驶功能也在不断改进中。得益于最新的软件更新，车载的Autopilot自动驾驶系统可以做到自动泊车——或许这也是吸引消费者购买特斯拉的一个原因。(图尔)

特斯拉Model 3
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