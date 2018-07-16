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富士康8月或与印度马哈拉托特拉邦签署建厂协议

富士康8月或与印度马哈拉托特拉邦签署建厂协议
2018年07月16日 08:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日早间消息，据印度《经济时报》报道，经过反复拖延后，马哈拉托特拉邦终于要跟富士康签订建厂协议了。

　　据悉，富士康高管7月14日与该邦政府官员举行会谈，随后会见了马哈拉托特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯（Devendra Fadnavis）。

　　富士康曾经告知马哈拉托特拉邦，该公司工厂将建在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局的经济特区内，并且已经竞拍了当地45英亩的土地。富士康官员表示，他们还需要另外200英亩土地。

　　由于感受到富士康的诚意，法德纳维斯特意致信交通和公路部部长尼汀·加德卡里（Nitin Gadkari）要求为富士康分配200英亩土地。富士康还希望该州在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局之外为其额外提供几百英亩土地。

　　富士康2015年宣布将在马哈拉托特拉邦投资50亿美元建设一座手机及零部件工厂，并将在2020年为当地创造5万个就业岗位。虽然该公司在印度其他地方的工厂持续推进，但马哈拉托特拉邦的工厂却迟迟没有进展。

　　马哈拉托特拉邦政府官员承认，虽然这笔投资在前几次发布声明后迟迟没有落实，但这一次却有所不同。

　　他们表示，如果不是认为事情将会取得积极进展，他们也不会致信加德卡里部长。如果一切按照计划进行，有望在8月举行动工仪式。

　　知情人士称，郭台铭计划下月前往印度，届时可能签订正式协议。与富士康签订协议将对该州大幅拉动该邦经济发展。(樵夫)

富士康印度建厂
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