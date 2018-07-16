英国潜水员称马斯克潜水艇救人为公关噱头遭本人讽刺

相关新闻：

马斯克：我们打算设计小潜艇营救泰国洞穴被困儿童

泰国官员说迷你潜水艇不实用 马斯克：未来会用上

新浪科技讯 北京时间7月16日早间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）之前曾经提出用潜水艇救援计划协助泰国洞穴救援，并因此遭到批评。而他周日又将协助营救12名男孩儿及其教练的英国潜水员称作“小孩腔”。

马斯克写道：“别再忙着播放视频了。我们可以制作出直接下到5号洞穴的小型潜水艇。抱歉‘小孩腔’，你真的需要这个。”

马斯克此言显然是在回应维诺·昂斯沃斯（Vernon Unsworth），后者曾经指责马斯克要开发迷你潜水艇参加救援只是一种“公关噱头”。这位英国潜水员接着说，马斯克的潜水艇很容易卡在洞中。

昂斯沃斯在本周早些时候对上述13人的救援中发挥了重要角色。他们因为洪水上涨而被困洞中接近3个星期。在救援任务开始之前，马斯克发推文称，他可以设计一个用SpaceX的猎鹰火箭上的“液氧传输管”制作的“逃脱仓”，将此作为潜水艇来实施救援。

但泰国政府称这款设备“不适用”，并拒绝使用。

“这完全无法发挥作用。”昂斯沃斯说，“他对洞穴通道是什么样子完全没有概念。”

马斯克还在另外一条推文中说，他“从没见过这个生活在泰国的英国人”。

马斯克的发言人尚未对此置评。（樵夫)