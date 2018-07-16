斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金被套

斐讯路由器“0元购”活动促销图片。受访者供图

6月下旬，上海联璧集团总部，施工人员正拆除楼顶招牌。

受访者供图

斐讯路由器包装盒内所附的联璧金融卡片。

联璧金融位于上海静安区的一处办公点，物业贴出了搬离公告。 受访者供图

斐讯在京东的旗舰店，所有商品都显示“无货”。

6月下旬，联璧金融“爆雷”（因逾期兑付问题或经营不善而停业），牵出了颇具争议的斐讯“0元购”模式。

上海斐讯数据通信技术有限公司是上海一家电子数码企业，主打产品有路由器、体脂秤、电视盒子等。自2016年起，斐讯开始推出“0元购”模式：购买斐讯产品的顾客可通过上海联璧电子科技有限公司的联璧金融APP全款返现，如再“0元购”，则需在联璧金融平台投资。

在实体商品捆绑金融产品的模式下，联璧金融获取了大量投资，斐讯产品销量也一路飙升，在不久前的“6.18”大促中，斐讯狂卖7亿元，多项数据位居同行业第一。但就在次日，投资者陆续发现联璧金融出现兑付困难，定期投资及活期存款均无法提现。

联璧事件爆发后，斐讯“0元购”产品被多家主流电商及零售商平台下架。斐讯发出多条公告，称与联璧只是合作伙伴关系，但新京报记者调查发现，斐讯、联璧及受托管理投资资金的数家公司，存在或多或少的关联。

据投资者自发建立的“联璧金融维权网站”统计，截至6月30日24点，有效登记的投资者为3973人，资金8.44亿元。6月23日，上海松江警方通报称，上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

“0元购”买家投资联璧被套

6月19日早晨，福建泉州的林锐一觉醒来就打开手机上的联璧金融App，准备将37万元活期存款提现，作为买房摇号的准备金。直到中午，林锐还没收到提现到账通知，他心里犯嘀咕：“过去提现都是秒到，今天出什么问题了？”

第二天9点，他收到客服的一长段回复，“受互联网金融大环境影响，近日联璧金融用户出现集中兑付的现象较为严重，不排除有恶意挤兑现象情况，配合相关监管部门积极妥善解决当前问题。”

北京的陆涛在6月20日才发现联璧金融无法提现，里面有他自己、妻子、岳父共72万元存款。

6月23日下午3点，投资者们收到联璧金融客服的最后一条回复，“联璧已和松江区政府、金融办、开发区管委会以及斐讯集中讨论了相关兑付问题，目前有关数据正在核实中，请大家耐心等待。”

此后，联璧金融的在线客服再无应答，400开头的客服电话也一直处在占线中，无法接通。7月3日，记者尝试了联璧所有公开联系方式，均无应答。

林锐等人接触并投资联璧金融的“零钱计划”和定期投资，最初都是因购买了斐讯品牌的数码家电产品。

去年10月，想换路由器的林锐在苏宁易购网站上，被“斐讯0元购”的广告图片吸引。“我买的斐讯路由器799元，比市面上同类产品贵很多，但是看到能返现，就觉得好奇，想尝试一下。”

到货后，林锐打开包装，按照包装内卡片的指引，下载了联璧金融APP，激活路由器底部的K码，就开始返现，“第一个月返399块钱，第二个月再返200，第三个月返200。”林锐说，按照斐讯的规则，一个身份证号仅限一次“0元购”，如果你还想购买斐讯其他“0元购”产品的话，或者想加快返现速度的话，都需要在联璧金融上投资。

河北保定的谢鑫则是在国美电器线下门店参与的“0元购”，售货员向他推荐斐讯“0元购”产品，有路由器、体脂秤、扫地机器人、音响等，都是先付款后返现的模式。“我付钱后，售货员指引我下载联璧金融APP，然后分期返还。”

谢鑫向记者展示的斐讯官网页面的截图显示，“如您使用同一身份证和手机号激活两个及以上K码，需要先在‘联璧金融’平台上投资，每投资1笔不低于500元的3个月定期理财，赠送1次激活机会。”不过，7月3日，记者查看斐讯官网，相同位置已没有这段表述，取而代之的是“以平台规则为准”。

联璧金融APP对此有更详细的表述：“新用户实名后可无条件激活一款K码产品。老用户激活K2（含K1、K1S、K2C）、K2G需购买3月期以上的理财产品，单笔满500元以上可获取一个资格。”

另外，联璧金融APP的规则显示，投资获得的积分还可以兑换加速券，用来加快返现的速度。

斐讯狂卖之后因联璧事件下架

6月20日，斐讯的官方微博、微信推送了一条“斐讯618最全成绩单”，称“狂卖7亿元！总销量破72.2万台”。其中的6月1日、6月7日、6月18日三天，斐讯占据了京东的智能家居、数码配件、智能穿戴、音箱四个类别的品牌销售额第1名。

但短短几天内，联璧事件爆发，斐讯的产品也从市场上全面下架。

7月4日，记者探访了北京的国美、大中等家电卖场。

国美电器马甸鹏润店一名导购称，斐讯已下架，“之前我们卖斐讯路由器，800元一台，相比同类产品贵一些，但是两个月就能全部返现。”大中电器马甸桥店一名导购也表示，之前有斐讯，都是返现，“现在不让卖了，出了问题谁还敢买啊！”

京东、苏宁易购、国美等线上商城也都下架了斐讯的产品，客服的解释均为“缺货”。

京东自营斐讯官方旗舰店的品牌客服对商品下架解释为“商品暂时缺货中”，该客服表示，0元购活动持续进行中，但是返现的平台是华夏万家金服，同时只限定了少数几款产品。

记者了解到，淘宝网在2017年就下架了斐讯的产品，据淘宝网商家服务中心的解释，“（斐讯）商品因存在搭售、变相搭售金融理财产品的嫌疑，违反了淘宝网的相关规则，并可能侵犯消费者的合法权益，造成消费者财产损失，淘宝网不允许此类商品在线销售。”

百脑汇一家店铺的老板高先生告诉记者，他从2017年上半年开始卖斐讯的产品，路由器、体脂秤、电视盒子都有，每个产品都有各自的K码，此前都可以参加“0元购”活动，因此卖得很好，一个月可以卖出几千台。“0元购的前期好做，后期不好做，钱都拿不着了。”高先生说，仅斐讯K2路由器一款产品，他还有5000多台存货。

记者在高先生的店铺购买了一台斐讯K2路由器。拆开包装，里面除了路由器和说明书外，还附有一张卡片，详细说明了如何参与“0元购”返现活动，底部注明活动方：上海斐讯数据通信技术有限公司，承办方：上海联璧电子科技有限公司。

按照卡片的指引，记者注意到路由器背面有一个涂层，刮开涂层可以看到由一串字母组成的K码。卡片上有一个二维码，扫描即可下载联璧金融APP。打开联璧金融APP，首页有一个K码兑换选项，激活K码后即可开始返现。目前该APP已无法注册新用户。

联璧金融APP有两个理财项目，一个是年化利率6.9%的“零钱计划”，一个是年化利率10%-15%的定期投资，目前均显示“已售罄”。

跨界合作曾被质疑“非法集资”

记者梳理公开资料发现，联璧和斐讯合作0元购活动后，联璧快速起步了互联网金融业务，斐讯则从资本市场的失利中迅速恢复增长。

据联璧金融官网介绍，联璧科技成立于2012年，早期为场景互联网整体解决方案的运营商，“致力于帮助传统行业实现O2O转型”。公司于2014年组建成立互联网金融事业部，2016年初，联璧互联网金融事业部拟独立成为金融信息服务公司。

2016年初，正是联璧和斐讯推出0元购活动的时间。借此，联璧金融在平台诞生之初，便获得大量用户资源。

上海斐讯数据通信技术有限公司则成立于2009年。今年2月，斐讯创始人顾国平接受证券时报采访时称，斐讯2015年的净利润近10亿元，2016年受资本市场影响，业绩出现了一定波动，经过转型调整，2017年公司经营又重回增长轨道，全年实现销售收入72亿元左右、净利润8亿多。

因借壳上市未果，上海斐讯2016年的业绩大幅下滑。顾国平称当时相关股权被冻结，还遭遇了银行抽贷，营收从2015年的100多亿元直接下滑到了40亿元。

顾国平称，让他打了翻身仗的，是智能家居业务和区块链业务。虽然顾国平没有提及“0元购”，但是斐讯绝大部分智能家居产品都参与“0元购”活动，斐讯区块链业务的硬件设备“天天链N1”同样参与了类似“0元购”的返现活动。

斐讯实现营收快速增长后，在投资和广告营销方面动作颇多。除了在全国多地投建智慧产业园、智能工厂外，斐讯还总冠名2017年维密中国大秀，冠名2017年、2018年丽江马拉松赛。

在频频大手笔的背后，斐讯并非无忧。据裁判文书网，上海市第一中级人民法院今年2月的一份民事裁定书披露，截至2017年12月31日，斐讯资产总计逾143亿元，负债约80亿元。此外，据最高人民法院网，自2017年起，斐讯公司因为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，多次被法院列为失信被执行人，也就是俗称的“老赖”。

事实上，在联璧金融“爆雷”之前，业界就不乏对于“0元购”模式的质疑声。

2018年4月16日，上海互联网金融评价中心发文称，“斐讯公司涉嫌利用‘0元购’所谓营销创新，实质捆绑互联网金融平台发行理财产品，涉嫌非法集资”，并提醒投资人“不轻信、不参与，以免上当受骗，遭受损失”。

投资资金流向成谜

联璧金融的信息披露极少，其官网或APP均无法找到财务数据披露。根据定向委托投资管理协议规定，定向委托投资标的投资的具体产品一经选择，应及时在平台上披露或记录。但是，多名投资者介绍，从未见过联璧金融披露投资的具体产品或资金具体的流向。

投资者何冰向记者提供的《定向委托管理协议》显示，服务人（平台）为联璧金融平台，平台运营方：上海吉惠金融信息服务有限公司，受托人（管理人）：上海佳魏资产管理有限公司（以下简称佳魏）。

投资者林锐向记者出示的联璧“零钱计划”的产品详情则显示，受托人是上海迅恒投资咨询有限公司（以下简称迅恒）。也就是说，投资人的资金通过联璧金融平台，部分流入了佳魏和迅恒两家公司。

据国家企业信用信息公示系统，上海佳魏资产管理有限公司注册资本1000万元，成立时间2015年12月18日，住所为浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢。

6月22日，几名投资者曾找到佳魏公司的登记地址。“很小的一间办公室，门关着，没人在，门口也没有挂佳魏公司的招牌，同一栋楼里很多人都不知道有这个公司。”

6月28日，佳魏公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被当地市场监管局列入经营异常名录。7月6日，记者尝试拨打佳魏公司的工商注册电话，但无法接通。

工商登记信息显示，上海迅恒投资咨询有限公司成立于2014年4月22日，注册资本为500万元，注册地址为上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房2189室。

投资者徐峰称，6月22日，他和另外5名投资者一起来到迅恒公司的注册地址，办公室的门关着，没有人，隔壁公司的人说很少见到这家公司的人来上班，只是偶尔有一两人过来打扫卫生。迅恒公司的工商注册电话同样无法接通。

据新京报记者调查，上海迅恒投资咨询有限公司的前股东徐锦贤，恰好是斐讯的前董事，且任职时间几乎重合。徐锦贤自2014年4月22日至2017年12月29日为迅恒公司股东，自2015年1月15日至2017年11月8日，任斐讯公司董事。

投资者谢鑫告诉记者，“在联璧公司现场的警察亲口告诉我，佳魏公司的公章，是在联璧的办公室内找到。”

多名联璧投资者向记者展示的聊天记录截图显示，此前联璧客服答复投资者称，资金主要是出借给斐讯的上下游供应商和相关的高新企业做资金周转。

何冰还曾收到联璧金融客服的一封邮件，内容为斐讯、联璧、迅恒三方间的担保函，即上海迅恒获取联璧金融平台实名出借人的出借资金，由上海斐讯公司提供保证责任担保。担保函签发时间为2016年4月10日。

联璧斐讯合作背后

6月21日至7月4日，斐讯官网发出5条公告，称高度重视并时刻关注合作伙伴上海联璧电子科技（集团）有限公司的事件发展，并针对未激活K码的兑换问题提出解决方案。但是，斐讯的公告中对消费者在联璧金融的投资问题没有表态。

7月5日、7月6日、7月9日，记者多次致电斐讯公司的总机和客服电话，均无法接通。7月6日，一名斐讯在职员工告诉记者，“联璧和斐讯是两家公司，只是合作关系，平时也没什么业务往来。”

记者调查发现，斐讯和联璧的关系不止合作伙伴那么简单。斐讯和联璧之间存在诸多联系。

联璧的前股东陈海东、金伟与斐讯均有关联。

陈海东和顾国平（斐讯创始人）是小学、初中的同学，上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年12月2日的公告显示，陈海东、金伟、顾国平均为上海康斐的间接持股股东，陈海东累计间接持有上海康斐57.06%的股份，金伟累计间接持有32.94%股份，余下10%股份为顾国平持有。

此外，记者登录国家知识产权局查询发现，斐讯有5项专利的发明人为陈海东，其中最早的申请时间为2013年9月22日，最近的为2017年6月30日。另据中国证券报今年2月报道，“据知情人士透露，陈海东曾是顾国平的司机，曾在斐讯通信任职。”

据天眼查，陈海东目前在6家公司担任法人，记者拨打这些公司所留手机号码，要么关机，要么为空号。陈海东担任法人的6家公司，电子邮箱后缀均为phicomm.com，正是斐讯的企业邮箱的后缀名。而金伟担任法人的15家公司中，10家公司的电子邮箱后缀也为phicomm.com。

直到2017年5月24日，陈海东、金伟才转让其在联璧的股份，此时，联璧与斐讯开展“0元购”活动已经1年4个月有余。

据天眼查，上海联璧电子科技（集团）有限公司目前有5位股东，其中法定代表人侬锦占股60%，另外4个股东中的上海松崖信息科技有限公司、上海柏雪信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司，三家公司的联系邮箱后缀均为phicomm.com。

警方立案调查联璧事件

联璧事件后，全国各地的多名投资者陆续来到上海维权。

6月23日下午4点48分，上海市公安局松江分局官方微博发布通报称，上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，目前，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

目前，部分投资者已回家，等待警方进一步消息。

据投资者自发建立的“联璧金融维权网站”统计，截至6月30日24点，有效登记的投资者为3973人，资金8.44亿元，人均21.25万元。

另据福建福州的投资者统计，截至7月7日，福州的投资者78人，金额1700多万元，人均21.79万元。另据浙江宁波的投资者统计，截至7月10日，宁波投资者80人，金额1600万元，人均20万元。另据北京通州的投资者统计，截至7月10日，通州的投资者15人，金额250.5万元，人均16.7万元。

一位投资者告诉记者，他得到警方最新的回复为，联璧案件以非法吸收公众存款立案，案情、资金流向等情况，可能在之后法院判决中披露，投资者能否挽回损失，也需要根据追缴的情况由法院判决。

警方一份涉联璧公司案的通知显示：2018年6月21日松江分局对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，经了解，联璧公司通过“0元”购买路由器等商品的方法，诱导群众安装公司推出的手机APP，进而通过手机APP发布借款标，承诺10%至13%的年化收益率向不特定群众非法吸收资金。

该通知还透露，该案案情复杂，涉及人数多，涉案金额大，涉及地域广，涉案隐患大，要求各分局做好群众报案登记工作。

昨日，记者致电上海市公安局松江分局，相关负责人答复称联璧案件目前对外公开的信息仅有6月23日的通报。而对于上述通知“涉嫌非法吸收公众存款”一说，该负责人表示“应该没问题”。

（文中受访者均为化名）

新京报调查组