中兴通讯：美国商务部解除对公司的禁令

新浪科技讯 7月15日下午消息，中兴通讯（000063）今日发布公告称，根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯（000063）从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。

今日上午，新浪科技独家获悉，今天凌晨，中兴开始向合作伙伴、供应商等发送《合作伙伴信函》，称“因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴将调集所有资源，全力追赶进度”。

合规函中写明，中兴将全面恢复之前在拒绝令期间暂停或未能被实施的合作活动；将确定项目优先级，并制定详细计划推进落实；对于因拒绝令而导致延期的合作活动，将调集所有资源全力追赶进度。

本周五，美国商务部解除对中兴的禁令。至此，在经历了89天煎熬后，中兴长舒一口气，在官方微博上发文称：满怀信心再出发。与此同时，中兴总部的LED广告牌上挂出了“痛定思痛！再踏征程！”的标语，这也就意味着中兴的运营重回正轨。

以下为中兴通讯公告全文：

中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月12日发布了有关BIS与中兴通讯达成的协议以及BIS签发的2018年6月8日命令的公告（以下简称“该公告”）。除另有定义外，本公告专用词汇涵义与该公告所定义的相同。

根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令（以下简称“拒绝令解除令”），BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会 2018年7月15日