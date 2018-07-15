苹果在印度做着最后的倔强

印度是库克最为重视的市场，这个国家拥有庞大的人口和迅速增长的中产阶级，同时这也意味着 Apple 设备的巨大增长潜力。

但印度巨大的销售潜力却没有为苹果带来货真价实的收益。相反，印度市场更像是苹果在全球范围内一路攻城略地的顺境中的滑铁卢。

图片来源：Bloomberg

根据彭博社的消息，近几周以来，苹果已经失去了印度的多位主要销售和分销主管，其商业渠道和终端市场业务负责人、电信运营商销售主管都已离职。该消息称，由于近期多位主要高管人员的缺失，Apple 打算让印度销售团队进行重组、改革，以应对目前销售惨淡的情况。

他们并不是第一批离开苹果公司印度团队的高管。早在去年 12 月，苹果公司印度业务部门的负责人就离开了公司，后来由 Michel Coulomb 接任。Michel Coulomb 曾担任 Apple 南亚业务的董事，在 Apple 工作超过了 14 年。但根据彭博社的说法，虽然 Michel Coulomb 在主导运营商的销售方面拥有着丰富的经验，但他的团队在印度市场上没有建立主要的业务关系，一直处于“萎靡不振”的状态，导致 iPhone 在印度销售计划停滞不前。

值得一提的是，今年一月，Apple 计划提供部分资金，让纬创在印度建造工厂，扩大其制造业务，减少 Apple 在印度的进口关税和增值税，而工厂地点将位于印度第三大城市班加罗尔，用于生产 iPhone 6s 和 iPhone SE。

但是，由于印度市场正处于三星和国产手机厂商全面攻占的情形，让 Apple 无法寻找他们想要的销售模式。根据 Counterpoint 的报告，2017 年，苹果公司在印度销售了 320 万部 iPhone，市场份额仅占 2%。而到目前为止，iPhone 今年在印度的销量不到 100 万台。即使下半年 iPhone 销量出现大幅增长，预计总销售额仍将落后于去年。

图片来源：IBTimes UK

Apple 在印度销量惨淡最主要的原因是 iPhone 的售价过高。

在印度，目前占据手机市场的主要产品价格在 5000 卢比到 20000 卢比（约合人民币 500 - 2000 元）左右；而 iPhone 的售价为 600 美元左右，是普通手机售价的八倍。由于印度进行了 GST 全面税改，所有从国外进口到印度的手机整机，除了缴纳 10% 的基本关税之外，还需缴纳 35% - 40% 的增值税，而印度本土生产的整机缴纳的增值税税率仅 12%。所以 Apple 急切想在印度本土进行生产，增加利润率，适应印度的消费市场。

Apple 正处于销量最惨淡的时期，与此同时，国产手机销量持续在印度走高，小米、OPPO 等 14 家国产手机厂商已经在印度建厂并开足马力生产新机，疯狂攻占了印度市场，而苹果仍在做着最后的挣扎。

图片来源：Zee Business

正如财新在《掘金印度》文章中讲的那样，中国手机厂商在印度正处于贴身肉搏的状态，互联网公司正在抢赛道和复制商业模式，竞争程度堪比中国国内。

计划赶不上变化，市场等不了苹果公司的“印度速度”，消费者更等不了，或许苹果公司在印度已经失败了。不过。在宣布失败的时刻到来前，苹果在印度还有着它最后的倔强。