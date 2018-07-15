马斯克北京街头吃煎饼 特斯拉为什么突然爱上中国？

品玩 王飞

特斯拉粉这两天应该有“福”了：特斯拉（TESLA）董事长兼 CEO 埃隆马斯克（Elon Musk）7 月 10 日开启了为期 3 天的访华行程，他来到了中国上海、北京，敲定了独资建厂的事儿，让人们燃起了“更亲民价格”国产特斯拉的盼头，马斯克还在首都北京宣布了美国总部之外的第一个研发中心——北京科技创新中心，继续推进特斯拉与中国市场的联系，政策上的联系。

这两天，网络上不光是特斯拉的诸多利好新闻，马斯克还在中国吃了鸡吃了煎饼，在社交网络上进行了几轮曝光，进了北京中南海与国家领导人会面。无疑，马斯克的访华行程透露出了更多的积极信号——尤其是在当下的中美贸易敏感阶段。

马斯克来中国都在干什么？

7 月 10 日，马斯克在上海建厂的消息揭开了马斯克中国行的序幕。一年前曾否认过特斯拉将在上海拿地建厂的上海临港管委会和临港集团，宣布与特斯拉公司共同签署了纯电动车项目投资协议。

按照协议，特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产 50 万辆纯电动整车，这是上海有史以来最大的外资制造业项目，也是特斯拉在美国之外的首个超级工厂。

虽然《财经》杂志也披露，（目前）只是两方达成协议的签约仪式，特斯拉尚未拿地。不过按照现在的进度也足以让人们关注，在拿到批文和许可之后，特斯拉声明宣布“将在不远的将来动工，两到三年时间可为中国市场每年生产大约 50 万辆汽车。”

马斯克此行来到中国，其目的之一就是解决在中国的生产问题，以此进一步辐射中国及周边市场。同时，建立研发中心贴近中国市场，游说政策关系也是其重要目的。

7 月 10 日，上海市委书记李强会见了马斯克。上海市经信委副主任黄瓯在随后的媒体会上表示，50 万辆特斯拉纯电动车项目是上海有史以来最大的外资制造业项目，“市政府会做好相应的支持工作，帮助他们尽快建成投产。”

7 月 12 日，马斯克与北京市市长陈吉宁会面，陈吉宁表示北京将优化营商环境，为国际企业提供便利，马斯克也表示将会逐步扩大北京研发中心的规模。

上海之后，此前曾传言马斯克将来到北京解决新能源生产资质的问题。不过同日，特斯拉公司宣布北京科技创新中心正式对外宣布成立。北京创新中心的主要业务是电动汽车及零备件、电池、储能设备及信息技术的研究和开发。据公开资料，2013 年底特斯拉正式进入中国市场以来，在北京已经设立 7 家体验中心和 6 家服务网点，特斯拉中国区总部、运营中心、结算中心、销售公司已落户北京。

7 月 12 日晚间，网络上还传出了松下愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作的消息。

7 月 12 日行程的最后，马斯克还发布了推特，提到了他在中国的访问行程。他去了政治中心北京，还去了趟中南海，马斯克发布的推特提到，“与中国高级领导人进行了非常棒的会面，（他们）对未来有非常周到的思考。”

马斯克访华显示出的微妙变化

马斯克来中国点燃了不少社交网络上的“吃瓜群众”。虽然马斯克的行程并未被曝光，但一些网友们还是拍到了偶遇马斯克的视频。

这两天马斯克不光谈了业务，还坐着他的座驾 Model X 在上海品尝了振鼎鸡，吃了中国的煎饼。澎湃新闻还报道了马斯克吃鸡吃煎饼的事儿，煎饼店老板称，马斯克一行 20 多人买了 12 个煎饼。

图引自澎湃新闻

特斯拉官方在声明中提到了一个有趣的细节，在声明中，“今天宣布（在上海建厂）不会影响我们在美国的制造业务，（在美业务）将继续增长。”

马斯克曾是美国总统特朗普的美国顾问委员会的成员，在推特上发表过很多拥护特朗普政策的推文。但不久后马斯克退出了特朗普的顾问团队。去年 11 月份，特朗普访华的商贸代表团中，所要签订的一系列重大中美合作项目中，并没有出现群众们期盼的特斯拉中国建厂的消息，甚至马斯克并没有出现在商贸代表团中。

今年 3 月，在美国总统特朗普扬言要与中国解决“贸易不公平问题是，马斯克曾在推特上对特朗普发表过很多言论，“中美贸易战为何没有帮到我？”抱怨进口车在中国市场的关税以及外商独资在中国设厂的问题。

而当中美贸易冲突加深之后，特斯拉中国的买家最先感受到了实实在在的打击。7 月 6 日，特斯拉中国网站上的汽车价格上调近 20% 至 40%，Model S 和 Model X 两款车型综合涨幅在 13.9 万-25.7 万元，原因在于中国对于美国加征关税的反击，尤其影响到了出口至中国的汽车。

《国际金融报》提到：若以特斯拉去年在华销量 2 万辆，车辆均价 80 万元计算，此次关税税率的调整将使特斯拉每年多付 40 亿元的关税费用，对于连续亏损、仅有 5 个月现金储备的特斯拉来说，这部分费用其没有能力承担。而在 7 月 1 日，关税才从 25% 下调至 15%，多家车厂才刚刚对进口车型调价，迎来利好。

对于马斯克来说，或许如何平衡美国特朗普在贸易上的尖锐风格和寻求特斯拉在中国市场的最大利益成为其首要问题。

马斯克 3 月曾在推特上向中国政策面示好：“很显然，我认为一个对大家都公平的结果是可能的，中国已经表现出开放市场的意愿，我相信他们会做出正确的事情。”

对于特斯拉来说，游说特朗普或是中国市场，目的都在于打开中国市场的入口，让商业利益最大化。

中国“持续开放”的承诺回报

有分析认为，特斯拉展现出的破冰意愿，将带动更多的外商独资项目进场，打开更好的中美贸易局面。这源自于中国政府在扩大外资准入资格上的不断开放，这也让马斯克在游说问题上做出选择。

去年 9 月开始，中国国家发改委人士表示，下半年中国还将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入。

去年 10 月，商务部发言人已经提到了特斯拉建厂的相关问题，“对于外国投资者来华投资，特别是在高新技术、节能环保、战略性新兴产业等领域的投资，我们始终持欢迎的态度。”

今年 4 月，中国国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表，其提到中国已正式允许外资独资在华建设新能源汽车厂，新能源汽车外资股比限制将于今年取消。此前，中国政府规定外资车厂只能通过合资形式存在，且持股比例最高不能超过 50%。特斯拉在华建厂的政策面已经落地。

中国，现在已经是全球最大的电动车市场，也是特斯拉在海外最大的市场之一。特斯拉的财务状况让马斯克做出迫切抉择，这也是既量产瓶颈、高管出走和大量烧钱不能盈利之后祭出的一大利好消息。

当然，这一利好的前提，是在改革开放 40 周年之际，中国“持续对外开放”的承诺。