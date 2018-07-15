直击|中兴与合作方信函曝光:将调集所有资源追赶进度

中兴总部标语

新浪科技讯 7月15日上午消息，美国商务部本周五解除了对美国公司向中兴通讯出售商品的禁令，允许其恢复营业。新浪科技独家获悉，今天凌晨，中兴开始向合作伙伴、供应商等发送《合作伙伴信函》，称“因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴将调集所有资源，全力追赶进度”。

合规函中写明，中兴将全面恢复之前在拒绝令期间暂停或未能被实施的合作活动；将确定项目优先级，并制定详细计划推进落实；对于因拒绝令而导致延期的合作活动，将调集所有资源全力追赶进度。

本周五，美国商务部解除对中兴的禁令。至此，在经历了89天煎熬后，中兴长舒一口气，在官方微博上发文称：满怀信心再出发。与此同时，中兴总部的LED广告牌上挂出了“痛定思痛！再踏征程！”的标语，这也就意味着中兴的运营重回正轨。

中兴合作伙伴函

以下为中兴合作伙伴函全文：

尊敬的合作伙伴，

美国商务部工业安全局（简称“BIS”）已与中兴公司签署了和解协议，并终止了于4月15日重启的拒绝令。目前中兴公司正在恢复其正常经营活动。

在拒绝令生效期间，中兴公司坚守合规要求，与美国政府进行了沟通，期间也得到了全球经营者尤其是您及贵公司的大力支持。对于您及贵公司一直以来对我们的理解和大力支持，我们深表感谢！

为了快速恢复受影响的合作活动，同时为了更平稳、顺畅地推动未来的合作，中兴公司将与贵公司协作，在保证遵守适用的法律要求的条件下，加快开展如下各项工作：

一、 建议贵我双方立即一起确认受影响的合作活动，并确定项目优先级，制定详细计划并推进落实。

二、 中兴公司将会全面恢复之前在拒绝令期间暂停或未能被实施的合作活动。

三、 因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴公司将调集所有资源，全力追赶进度

四、 中兴公司将积极参与和贵公司之间的合作活动，包括技术交流、产品测试以及市场开发等。

中兴公司将继续保持对出口管制合规的完全遵从，继续落实其出口管制合规项目，以切实保护贵我双方的利益。中兴公司正努力不仅在中国，而是在全球行业内成为合规领导者。中兴公司从成立之日起一直以来坚持核心技术创新，持续强化研发投入。目前公司已经积累了大量的核心技术能力，使得我们能更好地服务全球客户。

我们对您及贵公司造成的不便深表歉意。我们将尽最大的努力回馈在这段时间内您及贵公司给予我们的理解与巨大支持。我们希望今后能继续得到您及贵公司的鼎力支持，让我们携手共创美好未来！

中兴通讯股份有限公司

2018年7月14日