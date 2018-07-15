比亚迪陷入“广告门”涉及30家公司11亿欠款

这已经是广告行业今年第二起影响较大、涉及甲乙方利益的公开纷争，看起来荒诞的闹剧看更像是甲乙方合作信任的崩塌。

牙韩翔

图片来源：视觉中国

广告行业甲方乙方的关系再一次公开激化。

这一次直接涉及到广告费用。6月13日，比亚迪上海子公司比亚迪电动车有限公司发布声明称，有单位或个人伪造该公司司印章、冒用该公司名义开展广告宣传类合作业务。这家公司还称，犯罪嫌疑人冒用该公司名义签订的合同与该公司无关，请受害单位及时向公安机关报案。

该声明并没有引起太多关注，直到7月14日，比亚迪又在其官方新浪微博上，发布了《关于李娟等人冒用比亚迪名义开展相关业务的声明》。其中提及的重点为，一个叫做李娟的人，和一个名为上海雨鸿文化传播有限公司（下称“上海雨鸿”）的公司，使用假冒的公司域名邮箱以及伪造的比亚迪公章，并以比亚迪排除机构的名义，与多家单位与机构展开广告宣传类合作。

比亚迪称，在发现上述行为之后，已经向警方报警，李娟因涉嫌犯罪已被警方采取强制措施。并且对于这些行为，“比亚迪均不知情，也与比亚迪无关。”

随后，一家叫做“上海竞智广告”的机构通过微信公众号发布《人BY脸，天下无D！》的文章，重点对比亚迪称声的“毫不知情，与己无关”作出回应。

竞智广告列举了过去3年内为比亚迪所做的全国试驾会、户外硬广投放、影星莱昂纳多的签约等活动，还提供了合同与现场照片等等，指出“所有区域做的活动，应该都是需要大区经理，各4S店经销商负责人来参加活动，总部批准，才能落实的。”以及，在比亚迪与阿森纳的合作之中，比亚迪总部品牌公关部部长李巍在现场，与阿森纳方面签署了战略协议。

“一个老赖的诞生。”文章中这样形容比亚迪公司。

竞智广告公开的合作文件

比亚迪总部品牌公关部部长李巍与阿森纳方面签署战略协议

竞智广告的文章发出之后，立即引起了广告行业的讨论。比亚迪方面统一对外回应称，公司已经报警，在调查结果出来之前，所有信息以官方公告为准。而竞智广告目前没有再做进一步说明。比亚迪的官方微博已经删除了与阿森纳相关的全部信息，而阿森纳则在新浪微博上发布声明称，“我们正在调查事件现况，针对此次事件，俱乐部将不再发表更多评论。”

事实上，竞智广告并不是卷入比亚迪广告事件的唯一代理公司。

一位接近事件的从业者对界面新闻称，“这次事件关联的企业非常多。李娟是以比亚迪华东区大总的名义发单，竞智可能是其中最大的一个项目应标商。”而根据《财经天下》的报道，涉及的企业可能多达30多家，涉及欠款11亿元。

根据广告行业对于“外派机构”的理解，在这个具体案件中，不少广告公司认为上海雨鸿是比亚迪的广告代理商，从比亚迪获得广告投放需求之后，再通过招标的方式找其他机构具体执行。

上述不愿具名者向界面新闻提供了其中一个关联代理公司的内部文件。文件显示的是比亚迪在华东地区投放的户外广告、轨道交通静态广告、商圈广告和品牌体验会等项目。具其介绍，这份文件便是2018年5月31日比亚迪总部与李娟确认的项目。

文件显示的签字人为“牟晓萌”，与竞智广告公开文件中比亚迪方面签字的确认人相同。在2010年的公开报道《比亚迪汽车积极响应凤凰网“酒驾入刑”倡议》内，牟晓萌出现在“比亚迪汽车部分员工签名”中。

“投放户外的执行要有一个关键的文件，这个文件是需要品牌方、商标方提供授权，同意户外广告投放。”上述人士称，“如果没有品牌方同意，广告投不出去，特别是高铁与机场广告。这是工商局的规定。”

目前对于此事仍然没有一个明确的定论，各种猜测也出现在社交网络上。

而从更根本上，这场看起来荒诞的闹剧看更像是甲乙方合作信任的崩塌。

事实上，广告公关行业垫付款的合作模式相当普遍。一位在本土代理公司服务某国际电子品牌的项目负责人告诉界面新闻，在甲方确定合作及乙方提供的报价后，一般会邮件确认，然后双方走合同。这时，也就默认为项目已经启动，乙方会先垫付项目所有产生的费用。这个费用不会超过之前报价的数额。随后客户会进行回款，在回款情况则看双方协定而定，几个月到几年的回款时间都存在。

“而回款方式也不一样，有些客户习惯在项目开始后，在不同阶段回款30%或50%，项目结束再支付尾款。”另一位在国际4A广告公司工作曾服务某大型餐饮品牌的负责人说。如果甲方在协定的期限内没有支付款项，公司法务会通过法律程序发出律师函等方式追款。

但是这些都是较为专业的大型机构。对于一些本土小型广告公司而言，他们或许没有太大的话语权。

本土小型公司为了维护大客户关系，承接更多的项目通常都会同意垫付款项。而汽车企业通常一场试驾活动所需的费用就涉及几十万元，所以服务汽车客户的代理公司通常需要垫付的金额更高。如果客户不能按时回款，公司资金链条则及其脆弱。

界面新闻将持续关注这期事件的发展。

这已经是广告行业今年第二起影响较大、涉及甲乙方利益的公开纷争。6月，21家独立创意公司联合要求在品牌主招标过程中，支付比稿费用。随后，广告行业则再次讨论甲方在邀请代理公司比稿过程中，存在骗稿的行为等等。当然，甲方也发出声音指出比稿费用的可执行程度很低。

这些纷争的背后是甲方乙方话语权的不对等，以及行为的不规范。如今的广告行业，需要的不仅仅是非凡的创意，还有更加纯粹的相互尊重与信任。