比亚迪合同诈骗案供应商：李娟因1200万元房子进去

李娟报案她的上线陈振宇失联，803不予立案。李娟在803门口打了110，被带到所属派出所继续报案，派出所也不予受理。李娟说，没办法了那我自首吧。

汽车商业评论

从7月12日的比亚迪一纸公告到12号的刷屏文《人BY脸，天下无D！》，围绕上海比亚迪电动车有限公司和李娟、众多供应商的商业狗血剧情突破了所有观众的想象力。

简单说，上海比亚迪公司在开展正常业务3年后被比亚迪总部声明是假冒，其与供应商产生的大量业务比亚迪不承认，据称涉及11亿元欠款和30多个广告公司，还有阿森纳俱乐部。

观察分析了两天，《汽车商业评论》记者仍然没有完全理解这是什么操作，假冒公司和假冒员工竟然一路骗到阿森纳俱乐部的三年战略合作？这一切都是一场游戏一场梦？Cosplay到这个境界也入戏太深了吧？

比亚迪阿森纳签约

7月14日，《汽车商业评论》找到涉事供应商之一的上海速肯广告公司负责人吴先生，为我们讲述了他与上海比亚迪电动车有限公司接触的始末。

吴先生有许多独家爆料，例如速肯到过比亚迪深圳总部采购部，与比亚迪采购部相关负责人签署过合作确认文件。

例如，他说他看到阿森纳的合作文件上写的金额是120万元人民币。

再如，他了解李娟进看守所的原因——并非比亚迪声明所说的合同诈骗，而是李娟去803经侦大会、110派出所两次报案未遂，以自己1200万元房子来源不明自首。

吴先生的讲述让比亚迪合同诈骗案更加扑朔迷离、匪夷所思，我们暂时无法证实吴先生的讲述是否符合事实，权且将事件新信息呈现给读者，《汽车商业评论》将继续关注该事件。

以下为吴先生讲述内容。

欠款3000万

我们是比亚迪这次牵扯的30多家供应商中的一家，我们主要给他们做的业务有商场静态展示、视频和平面拍摄、部分户外广告投放，大大小小做下来应收账款3000万元左右，一年多了，从2017年3月底、4月初开始的。

我们就是跟这家上海比亚迪电动车有限公司接触的，最早是行业介绍，然后招投标，以广告竞标形式我们中标了做的。我们做得还不错，给他们用料各方面都不错，反响也不错，接的项目也就越来越多了。

上海速肯广告公司为比亚迪做的推广活动现场

我们是全国性的，在华北的静态展示做了超过20场，户外投放在唐山机场和高铁站，平面拍摄做了比亚迪秦、唐、宋三辆车的户外和棚内的拍摄，还拍了两次视频广告。

还有一个节目赞助，我有两个公司，一个广告一个传媒，速肯传媒和广东卫视一起做了一个“零点食神”的美食综艺节目，当初这个节目回款了大概60%。

其他项目没有回款，今年4月份到账期了就碰见这个事儿了。当时约定是120个工作日，怎么来的呢？比如我第一个项目，三辆车的拍摄，具体执行日期是2017年6月初拍的，他们所谓的120个工作日账期是要拍摄完了之后、他们确认好了、结算单开给我之后开始算，120个工作日，前前后后一年左右时间，正好卡在5月份应该回款的时候就出事了。

“零点食神”项目付了60%是因为节目赞助跟一般合同不一样，必须以30%、30%、40%分周期付款，牵扯到卫视、制作成本，没有预付款是不能做的，总赞助金额500多万。60%是通过雨鸿付给我的，跟雨鸿签的，其他项目都是我跟上海比亚迪直签的，直签的都还没拿到钱。

合作之前我们做过背调，上海比亚迪电动车有限公司是比亚迪股份有限公司的子公司，法人代表是王传福，比亚迪股份有限公司占它90%股份，另外10%属于比亚迪锂电池公司。

我们到工商登记备案调取了他们的公章，对照看了，跟他们的公章是一模一样的，这家公司是真实存在的。

包括他们浦东世纪大道国金二期办公室，8楼加36楼，门口都是挂着比亚迪LOGO，所有员工加起来有40多个，所有员工都有不同的职责，跟我们对接不同的项目，没有任何问题。

上海速肯广告公司为比亚迪做的推广活动

这40多个人不是天天在那玩儿的，的确是天天在那干活，的确在跟我们对接项目。我们有华东区、华北区，不同项目组每天都跟他们有邮件来往，他们邮件后缀都是sh-byd.com。

而且当初我去这家公司的时候，我也问了周边的朋友这家公司的情况，很多认识的公司也在跟这家公司开展商务往来业务。有这样的甲方过来，我肯定是欣然接受了。

李娟是上海比亚迪华东区市场部总经理，现在比亚迪总部不承认她。我接触过李娟，就是一个市场负责人，我们活动当中出现问题都是跟她沟通的，也是一个挺专业的人，不是一个糊弄事儿的人。

我们公司去过比亚迪总部签采购文件

这个事情不但挑战你的思维，我的三观都被毁了你知道吗，做广告做了这么多年的，30多个家供应商里面，能拿出来几千万做垫资的不是小公司，我们这些所谓的广告圈的老总们都呆了，怎么接受这个事实？

包括定制广告，发那篇《人BY脸，天下无D》文章的老板也是我的朋友，他亲自去了英国，亲自到了比亚迪跟阿森纳总部签约仪式的现场，他说“我特么脚都踩在阿森纳球场草坪上了，你说我还能不信吗？”

最牛逼的是有个细节，所有30多家供应商里面只有我这一家供应商在6月初的时候，我跟李娟要我的回款，李娟说她去总部开会，问我有没有空一起去。我正好有点事，派项目经理跟李娟去比亚迪总部了。

当时我的项目经理跟李娟，还有雨鸿的负责人汪晓婷、李娟的助理4个人飞到深圳，进了比亚迪总部，坐在他们采购科接待室里面，那时汪晓婷拿出一份2018年上半年上海这边公司给他们做的一些业务，比如大小篷车、商场静态展示、户外投放让采购确认。

采购也确认了，这些单子包括项目内容、执行时间、执行地点、规格，下面确认人有何宏雨、牟晓萌、孙斯闻，这些人可不是上海比亚迪电动车有限公司的人，这些人可都是比亚迪深圳总部采购部的人，都在确认人旁边确认签字了。现在倒反口一咬不承认了，这不是开玩笑吗？

速肯在比亚迪深圳总部与比亚迪采购部相关负责人签署过的合作文件

下面是我个人的猜测啊，我觉得比亚迪上海分公司这个部门本身是一个不黑不白的部门，属于灰色地带。因为它是一个用钱的部门，比亚迪就把这个部门放在了体系之外，然后给了它很多支持，这就证明了为什么比亚迪这么多的需求他们知道。

比亚迪是家上市公司，要做年报的，如果它的年报好的话就把这部分用掉的钱纳入到年报里面去，作为支出。如果年报不好，就把这部分放一放，放到下一个半年、下一年。

这次可能是这个部门游离于比亚迪之外，可能给自己加戏加太多，里面可能有些不干净的东西在里面，而比亚迪总部不认了，认为你给自己加戏加太多了，索性一刀切，都不认了。

上面都是我们的猜测。但是我们开展的活动都是合规的啊。

比亚迪总部不是说上海比亚迪这家公司是假的，是说有人借上海比亚迪这家公司的名义刻了公章，伪造了三证，在外面组了一个办公场所，到外面行骗。

比亚迪总部说真实的上海比亚迪公司在松江。刚开始合作的时候我们也婉转地问了，给我们看的三证上面注册地址不是“上海市松江工业区车墩分区香泾路999号”吗，为什么办公地点在浦东世纪大道国金二期。

他们当时答复是松江是工厂所在地，浦东是办公室，这个逻辑合情合理啊，我们也就没有多问嘛。

比亚迪总部发需求给李娟的邮件

出事以后李娟说公司不认她了，我当时就懵逼了，怎么回事？李娟就自己写了份声明，是两三周之前（2018年6月下旬）。

当时我们抱着跟比亚迪坐下来好好沟通的想法，因为我手里东西实在太多了，你们不承认说不过去。从他们发出的需求，到竞标通知、中标通知、采购单、报价单、排期、执行视频、照片、执行完毕的报告、结算单我都有。我手上还有你们总部签字的确认单。你不认打官司不是必输吗？

但是打官司起码1、2年时间，我们广告公司也拖不起，公司要被拖垮的，当时就说跟比亚迪总部坐下来聊一聊，这些钱如果你有困难不用一次性付给我，哪怕你分个一两年分期给我，你让我们活着，我们都很好说话的。

阿森纳的合作文件上写的金额是120万元

但是现在打电话给他们审查部、跟他们内部人联系就直接说“你们报警吧，跟我们没关系，你们所有东西都不是跟我们签的，我们不承认。”就这个态度，我们是被逼得走投无路了，直到他们总部7月12号发了这么一个声明，我们才搞出了一个《人BY脸，天下无D！》这个文章，一下子就爆炸了。

他们一直在胡说八道，我们第一次打电话给朱敏（比亚迪审查处负责人）的时候，朱敏说“我们上个礼拜已经派了总部的人去上海，带着警察把他们国金的办公室取缔了。”

我当时在电话里就回她了，我有录音的，我说“那是你们取缔的吗？你不知道情况不要胡说八道啊，那是因为国金办公室3个月没有交房租了，国金物业把办公室封掉了，那是你们封的吗？”她没话说了。

第二，我说“朱总，6月初的时候我的项目经理和雨鸿的王晓婷、李娟到了你们采购办公室，跟你们签了项目确认单，你怎么解释？”她可能是没听懂，说“这可能是未来我们要开展的项目，我们跟你们签一个确认。”

“胡说八道！”

我说，“这上面明明写了日期2017年和2018年年上半年，已经做完的东西，是一个成果汇报，你跟我说什么未来可能会合作，你不要跟我睁眼说瞎话好不好？”

她说“这个东西我不清楚，我不回答你。”——就这个态度，你说这个是不是胡说八道？

第三，阿森纳这个事，比亚迪品牌公关部长李巍是他们总部的高管，去了英国，跟阿森纳的首席运营官做下来一起签了一个战略合作。我问朱敏，朱敏回了一封邮件给我们，说“我们跟阿森纳没有合作”。

比亚迪官微对阿森纳官微的回复，现已删除

那我就说了，这个李巍是谁？我们照片、视频都有，你不是胡说八道吗？目前他们把跟阿森纳相关的微博、微信所有内容都删掉了，声明里也说跟阿森纳没有关系。

在这之前呢他们曾经承认过跟阿森纳有合作，我问他们合作金额是多少？因为我看到过这个合作文件，上面写的金额是120万元人民币，赞助阿森纳三个赛季……完全的胡说八道，颠倒黑白。

我们一开始没想跟他们撕，我们想好好谈，我们也都是讲道理的人。30多家供应商其中2家4A公司、一家上市公司，还有能拿出几千万元来垫款的公司都不是小公司。

我们都是讲道理的人，我们不是社会上的混混，大家都接受过高等教育，有事咱们好好谈对不对？甚至我都跟他们说了，你们有困难我们理解，不用你们一次性付完，你们分个几年付也OK，但是你不能这样一棍子把我们打死。

这样的话我们公司现金流会断掉，我们下面还有供应商，丙方、丁方，这些人都是踏踏实实干活的，每一场活动都是工人搭建的啊，三伏天、三九天都躺在地上睡过觉的多可怜的工人，你现在坑的是他们的钱。

我作为速肯的法人，我不会不承认速肯对丙方、丁方签的任何合同，每一分钱我都认，哪怕你比亚迪不认，我吴某卖房子卖车，该付的我都付，该赔的我都赔，最多我两手一摊重新开始，十几年的积累归零。

李娟进去不是因为合同诈骗，是自首

李娟现在在浦东看守所，她被警方控制的过程是这样的。她一开始去上海市公安局803经侦大队报案，市局不予受理。不予受理的原因警察也很明白地告诉她了。

警察的原话是“如果你要报合同诈骗的案，你首先要构成两点基本事实：第一，你所说的这些都是虚构的，比如比亚迪这些活动、广告、阿森纳合作都是虚构的。但是这些东西都是真实存在的，供应商没有虚构。第二，需要有合同诈骗的受益方。”

李娟的名片

这些钱是广告公司自己垫付的，我们也从来没有给过李娟一分钱的回扣，这些钱李娟根本就摸不着，那你报什么案呢？

比亚迪公告说“比亚迪以李娟涉嫌伪造公司印章罪及合同诈骗罪……李娟因涉嫌犯罪已被警方采取强制措施。”但是李娟现在进去的罪名不是这个，是她有一套静安府1200万元的房子说不清来源，跟我们的合作没有关系，而且是她自己自首的。

那天下午李娟去803报案，李娟报案的原因是她有个上线叫陈振宇，这个人现在失联找不着了，她要告陈振宇合同诈骗，李娟认为她也是受害者。李娟说所有供应商都来堵我家的门，我受不了了，去报案。

803的答复就是上面说的两条不符不予立案，李娟就在803门口打了个110报警电话，110出警后把李娟带到了所属派出所。到派出所之后李娟继续报案，派出所也不予受理，李娟说，没办法了那我自首吧。

李娟以什么东西自首呢？她说自己有一所1200万元的房子来源不明。浦东经侦的警官说李娟现在以这个罪名关在里面，不是比亚迪声明里说的合同诈骗——又是胡说八道，这么大一个上市公司老是胡说八道你说这个事怎么搞。

浦东经侦我去过两次了，跟办案警官面对面接触过两次，办案警官跟我们说她现在就是这1200万的房子的事弄进去的，不是因为合同诈骗，这是警官的原话。

我是礼拜三（7月11日）去的浦东经侦，在那待了一天，这是警官的原话，这两个基本事实不符合我们怎么立案呢，就是她自首1200万的房子说不清楚。

现在我们在整理材料，找律师打官司，律师的意见是以我手上这些材料打官司，把握还是挺大的，不能说我100%胜诉，但把握挺大的。