比亚迪合同诈骗案供应商：李娟因1200万元房子进去

李娟报案她的上线陈振宇失联，803不予立案。李娟在803门口打了110，被带到所属派出所继续报案，派出所也不予受理。李娟说，没办法了那我自首吧。
汽车商业评论
从7月12日的比亚迪一纸公告到12号的刷屏文《人BY脸，天下无D！》，围绕上海比亚迪电动车有限公司和李娟、众多供应商的商业狗血剧情突破了所有观众的想象力。
简单说，上海比亚迪公司在开展正常业务3年后被比亚迪总部声明是假冒，其与供应商产生的大量业务比亚迪不承认，据称涉及11亿元欠款和30多个广告公司，还有阿森纳俱乐部。
观察分析了两天，《汽车商业评论》记者仍然没有完全理解这是什么操作，假冒公司和假冒员工竟然一路骗到阿森纳俱乐部的三年战略合作？这一切都是一场游戏一场梦？Cosplay到这个境界也入戏太深了吧？
7月14日，《汽车商业评论》找到涉事供应商之一的上海速肯广告公司负责人吴先生，为我们讲述了他与上海比亚迪电动车有限公司接触的始末。
吴先生有许多独家爆料，例如速肯到过比亚迪深圳总部采购部，与比亚迪采购部相关负责人签署过合作确认文件。
例如，他说他看到阿森纳的合作文件上写的金额是120万元人民币。
再如，他了解李娟进看守所的原因——并非比亚迪声明所说的合同诈骗，而是李娟去803经侦大会、110派出所两次报案未遂，以自己1200万元房子来源不明自首。
吴先生的讲述让比亚迪合同诈骗案更加扑朔迷离、匪夷所思，我们暂时无法证实吴先生的讲述是否符合事实，权且将事件新信息呈现给读者，《汽车商业评论》将继续关注该事件。
以下为吴先生讲述内容。
欠款3000万
我们是比亚迪这次牵扯的30多家供应商中的一家，我们主要给他们做的业务有商场静态展示、视频和平面拍摄、部分户外广告投放，大大小小做下来应收账款3000万元左右，一年多了，从2017年3月底、4月初开始的。
我们就是跟这家上海比亚迪电动车有限公司接触的，最早是行业介绍，然后招投标，以广告竞标形式我们中标了做的。我们做得还不错，给他们用料各方面都不错，反响也不错，接的项目也就越来越多了。
我们是全国性的，在华北的静态展示做了超过20场，户外投放在唐山机场和高铁站，平面拍摄做了比亚迪秦、唐、宋三辆车的户外和棚内的拍摄，还拍了两次视频广告。
还有一个节目赞助，我有两个公司，一个广告一个传媒，速肯传媒和广东卫视一起做了一个“零点食神”的美食综艺节目，当初这个节目回款了大概60%。
其他项目没有回款，今年4月份到账期了就碰见这个事儿了。当时约定是120个工作日，怎么来的呢？比如我第一个项目，三辆车的拍摄，具体执行日期是2017年6月初拍的，他们所谓的120个工作日账期是要拍摄完了之后、他们确认好了、结算单开给我之后开始算，120个工作日，前前后后一年左右时间，正好卡在5月份应该回款的时候就出事了。
“零点食神”项目付了60%是因为节目赞助跟一般合同不一样，必须以30%、30%、40%分周期付款，牵扯到卫视、制作成本，没有预付款是不能做的，总赞助金额500多万。60%是通过雨鸿付给我的，跟雨鸿签的，其他项目都是我跟上海比亚迪直签的，直签的都还没拿到钱。
合作之前我们做过背调，上海比亚迪电动车有限公司是比亚迪股份有限公司的子公司，法人代表是王传福，比亚迪股份有限公司占它90%股份，另外10%属于比亚迪锂电池公司。
我们到工商登记备案调取了他们的公章，对照看了，跟他们的公章是一模一样的，这家公司是真实存在的。
包括他们浦东世纪大道国金二期办公室，8楼加36楼，门口都是挂着比亚迪LOGO，所有员工加起来有40多个，所有员工都有不同的职责，跟我们对接不同的项目，没有任何问题。
这40多个人不是天天在那玩儿的，的确是天天在那干活，的确在跟我们对接项目。我们有华东区、华北区，不同项目组每天都跟他们有邮件来往，他们邮件后缀都是sh-byd.com。
而且当初我去这家公司的时候，我也问了周边的朋友这家公司的情况，很多认识的公司也在跟这家公司开展商务往来业务。有这样的甲方过来，我肯定是欣然接受了。
李娟是上海比亚迪华东区市场部总经理，现在比亚迪总部不承认她。我接触过李娟，就是一个市场负责人，我们活动当中出现问题都是跟她沟通的，也是一个挺专业的人，不是一个糊弄事儿的人。
我们公司去过比亚迪总部签采购文件
这个事情不但挑战你的思维，我的三观都被毁了你知道吗，做广告做了这么多年的，30多个家供应商里面，能拿出来几千万做垫资的不是小公司，我们这些所谓的广告圈的老总们都呆了，怎么接受这个事实？
包括定制广告，发那篇《人BY脸，天下无D》文章的老板也是我的朋友，他亲自去了英国，亲自到了比亚迪跟阿森纳总部签约仪式的现场，他说“我特么脚都踩在阿森纳球场草坪上了，你说我还能不信吗？”
最牛逼的是有个细节，所有30多家供应商里面只有我这一家供应商在6月初的时候，我跟李娟要我的回款，李娟说她去总部开会，问我有没有空一起去。我正好有点事，派项目经理跟李娟去比亚迪总部了。
当时我的项目经理跟李娟，还有雨鸿的负责人汪晓婷、李娟的助理4个人飞到深圳，进了比亚迪总部，坐在他们采购科接待室里面，那时汪晓婷拿出一份2018年上半年上海这边公司给他们做的一些业务，比如大小篷车、商场静态展示、户外投放让采购确认。
采购也确认了，这些单子包括项目内容、执行时间、执行地点、规格，下面确认人有何宏雨、牟晓萌、孙斯闻，这些人可不是上海比亚迪电动车有限公司的人，这些人可都是比亚迪深圳总部采购部的人，都在确认人旁边确认签字了。现在倒反口一咬不承认了，这不是开玩笑吗？
下面是我个人的猜测啊，我觉得比亚迪上海分公司这个部门本身是一个不黑不白的部门，属于灰色地带。因为它是一个用钱的部门，比亚迪就把这个部门放在了体系之外，然后给了它很多支持，这就证明了为什么比亚迪这么多的需求他们知道。
比亚迪是家上市公司，要做年报的，如果它的年报好的话就把这部分用掉的钱纳入到年报里面去，作为支出。如果年报不好，就把这部分放一放，放到下一个半年、下一年。
这次可能是这个部门游离于比亚迪之外，可能给自己加戏加太多，里面可能有些不干净的东西在里面，而比亚迪总部不认了，认为你给自己加戏加太多了，索性一刀切，都不认了。
上面都是我们的猜测。但是我们开展的活动都是合规的啊。
比亚迪总部不是说上海比亚迪这家公司是假的，是说有人借上海比亚迪这家公司的名义刻了公章，伪造了三证，在外面组了一个办公场所，到外面行骗。
比亚迪总部说真实的上海比亚迪公司在松江。刚开始合作的时候我们也婉转地问了，给我们看的三证上面注册地址不是“上海市松江工业区车墩分区香泾路999号”吗，为什么办公地点在浦东世纪大道国金二期。
他们当时答复是松江是工厂所在地，浦东是办公室，这个逻辑合情合理啊，我们也就没有多问嘛。
出事以后李娟说公司不认她了，我当时就懵逼了，怎么回事？李娟就自己写了份声明，是两三周之前（2018年6月下旬）。
当时我们抱着跟比亚迪坐下来好好沟通的想法，因为我手里东西实在太多了，你们不承认说不过去。从他们发出的需求，到竞标通知、中标通知、采购单、报价单、排期、执行视频、照片、执行完毕的报告、结算单我都有。我手上还有你们总部签字的确认单。你不认打官司不是必输吗？
但是打官司起码1、2年时间，我们广告公司也拖不起，公司要被拖垮的，当时就说跟比亚迪总部坐下来聊一聊，这些钱如果你有困难不用一次性付给我，哪怕你分个一两年分期给我，你让我们活着，我们都很好说话的。
阿森纳的合作文件上写的金额是120万元
但是现在打电话给他们审查部、跟他们内部人联系就直接说“你们报警吧，跟我们没关系，你们所有东西都不是跟我们签的，我们不承认。”就这个态度，我们是被逼得走投无路了，直到他们总部7月12号发了这么一个声明，我们才搞出了一个《人BY脸，天下无D！》这个文章，一下子就爆炸了。
他们一直在胡说八道，我们第一次打电话给朱敏（比亚迪审查处负责人）的时候，朱敏说“我们上个礼拜已经派了总部的人去上海，带着警察把他们国金的办公室取缔了。”
我当时在电话里就回她了，我有录音的，我说“那是你们取缔的吗？你不知道情况不要胡说八道啊，那是因为国金办公室3个月没有交房租了，国金物业把办公室封掉了，那是你们封的吗？”她没话说了。
第二，我说“朱总，6月初的时候我的项目经理和雨鸿的王晓婷、李娟到了你们采购办公室，跟你们签了项目确认单，你怎么解释？”她可能是没听懂，说“这可能是未来我们要开展的项目，我们跟你们签一个确认。”
“胡说八道！”
我说，“这上面明明写了日期2017年和2018年年上半年，已经做完的东西，是一个成果汇报，你跟我说什么未来可能会合作，你不要跟我睁眼说瞎话好不好？”
她说“这个东西我不清楚，我不回答你。”——就这个态度，你说这个是不是胡说八道？
第三，阿森纳这个事，比亚迪品牌公关部长李巍是他们总部的高管，去了英国，跟阿森纳的首席运营官做下来一起签了一个战略合作。我问朱敏，朱敏回了一封邮件给我们，说“我们跟阿森纳没有合作”。
那我就说了，这个李巍是谁？我们照片、视频都有，你不是胡说八道吗？目前他们把跟阿森纳相关的微博、微信所有内容都删掉了，声明里也说跟阿森纳没有关系。
在这之前呢他们曾经承认过跟阿森纳有合作，我问他们合作金额是多少？因为我看到过这个合作文件，上面写的金额是120万元人民币，赞助阿森纳三个赛季……完全的胡说八道，颠倒黑白。
我们一开始没想跟他们撕，我们想好好谈，我们也都是讲道理的人。30多家供应商其中2家4A公司、一家上市公司，还有能拿出几千万元来垫款的公司都不是小公司。
我们都是讲道理的人，我们不是社会上的混混，大家都接受过高等教育，有事咱们好好谈对不对？甚至我都跟他们说了，你们有困难我们理解，不用你们一次性付完，你们分个几年付也OK，但是你不能这样一棍子把我们打死。
这样的话我们公司现金流会断掉，我们下面还有供应商，丙方、丁方，这些人都是踏踏实实干活的，每一场活动都是工人搭建的啊，三伏天、三九天都躺在地上睡过觉的多可怜的工人，你现在坑的是他们的钱。
我作为速肯的法人，我不会不承认速肯对丙方、丁方签的任何合同，每一分钱我都认，哪怕你比亚迪不认，我吴某卖房子卖车，该付的我都付，该赔的我都赔，最多我两手一摊重新开始，十几年的积累归零。
李娟进去不是因为合同诈骗，是自首
李娟现在在浦东看守所，她被警方控制的过程是这样的。她一开始去上海市公安局803经侦大队报案，市局不予受理。不予受理的原因警察也很明白地告诉她了。
警察的原话是“如果你要报合同诈骗的案，你首先要构成两点基本事实：第一，你所说的这些都是虚构的，比如比亚迪这些活动、广告、阿森纳合作都是虚构的。但是这些东西都是真实存在的，供应商没有虚构。第二，需要有合同诈骗的受益方。”
这些钱是广告公司自己垫付的，我们也从来没有给过李娟一分钱的回扣，这些钱李娟根本就摸不着，那你报什么案呢？
比亚迪公告说“比亚迪以李娟涉嫌伪造公司印章罪及合同诈骗罪……李娟因涉嫌犯罪已被警方采取强制措施。”但是李娟现在进去的罪名不是这个，是她有一套静安府1200万元的房子说不清来源，跟我们的合作没有关系，而且是她自己自首的。
那天下午李娟去803报案，李娟报案的原因是她有个上线叫陈振宇，这个人现在失联找不着了，她要告陈振宇合同诈骗，李娟认为她也是受害者。李娟说所有供应商都来堵我家的门，我受不了了，去报案。
803的答复就是上面说的两条不符不予立案，李娟就在803门口打了个110报警电话，110出警后把李娟带到了所属派出所。到派出所之后李娟继续报案，派出所也不予受理，李娟说，没办法了那我自首吧。
李娟以什么东西自首呢？她说自己有一所1200万元的房子来源不明。浦东经侦的警官说李娟现在以这个罪名关在里面，不是比亚迪声明里说的合同诈骗——又是胡说八道，这么大一个上市公司老是胡说八道你说这个事怎么搞。
浦东经侦我去过两次了，跟办案警官面对面接触过两次，办案警官跟我们说她现在就是这1200万的房子的事弄进去的，不是因为合同诈骗，这是警官的原话。
我是礼拜三（7月11日）去的浦东经侦，在那待了一天，这是警官的原话，这两个基本事实不符合我们怎么立案呢，就是她自首1200万的房子说不清楚。
现在我们在整理材料，找律师打官司，律师的意见是以我手上这些材料打官司，把握还是挺大的，不能说我100%胜诉，但把握挺大的。
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