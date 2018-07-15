许家印视察美国FF总部 贾跃亭全程陪同

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美国当地时间7月13日，恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的Faraday Future（FF）总部进行了视察，并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。恒大集团总裁兼FF董事长夏海钧、恒大集团副总裁彭建军、FF全球CEO贾跃亭及FF全体高管陪同视察。
许家印一行对FF总部的生产制造、电气实验室、动力总成、电池电控、设计工作室、车辆安全、车联网、自动驾驶等核心研发部门进行了细致的调研，并体验了FF首款高端车型FF 91。许家印对于FF全球领先的产品和技术给予了高度肯定，对于FF 91的内外饰设计和产品性能给予了高度赞赏。
FF是全球顶尖的新能源汽车公司，在多项技术指标上已全面领先行业标准，在全球拥有超1000人的科研团队，已在中美两地提交申请专利接近1500件，获得专利超过380件。
作为FF的首款高端车型，FF 91的百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，并搭载30多个智慧感测器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术。同时，FF 91构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景，多项技术和性能指标在全球绝对领先。
恒大集团董事局主席许家印一行抵达FF总部， FF全球CEO贾跃亭携全体高管团队迎接。图为许家印与FF全球研发高级副总裁Peter Savagian（原通用汽车集团电动车总负责人）握手
FF全球生产制造高级副总裁Dag Reckhorn（原特斯拉生产制造主要负责人，右二）介绍FF生产计划
FF全球研发高级副总裁Peter Savagian（原通用汽车集团电动车总负责人，左一）、动力总成和热管理高级总监Silva Hiti（原通用汽车电动动力总成负责人，右一）介绍FF自主研发的“三电”动力总成技术
FF电气试验室技术专家Steven Schulz（原通用汽车电动车技术专家）介绍FF电子电气技术
FF全球高级产品副总裁Nick Sampson（原特斯拉model S研发负责人，右三）， FF动力管理和充电系统总监JT Guerin（右一）介绍FF电池成组技术和电池单体
FF全球高级产品副总裁Nick Sampson（原特斯拉model S研发负责人，右一）与FF设计负责人Ron Polonski（原特斯拉和福特汽车设计师，左二）介绍FF产品内外饰材质和设计理念
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