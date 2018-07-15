许家印视察美国FF总部 贾跃亭全程陪同

央广网

美国当地时间7月13日，恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的Faraday Future（FF）总部进行了视察，并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。恒大集团总裁兼FF董事长夏海钧、恒大集团副总裁彭建军、FF全球CEO贾跃亭及FF全体高管陪同视察。

许家印一行对FF总部的生产制造、电气实验室、动力总成、电池电控、设计工作室、车辆安全、车联网、自动驾驶等核心研发部门进行了细致的调研，并体验了FF首款高端车型FF 91。许家印对于FF全球领先的产品和技术给予了高度肯定，对于FF 91的内外饰设计和产品性能给予了高度赞赏。

FF是全球顶尖的新能源汽车公司，在多项技术指标上已全面领先行业标准，在全球拥有超1000人的科研团队，已在中美两地提交申请专利接近1500件，获得专利超过380件。

作为FF的首款高端车型，FF 91的百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，并搭载30多个智慧感测器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术。同时，FF 91构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景，多项技术和性能指标在全球绝对领先。

恒大集团董事局主席许家印一行抵达FF总部， FF全球CEO贾跃亭携全体高管团队迎接。图为许家印与FF全球研发高级副总裁Peter Savagian（原通用汽车集团电动车总负责人）握手

FF整车集成高级工程师Chris Rotach（左一）介绍FF整车集成技术

FF全球生产制造高级副总裁Dag Reckhorn（原特斯拉生产制造主要负责人，右二）介绍FF生产计划

FF全球研发高级副总裁Peter Savagian（原通用汽车集团电动车总负责人，左一）、动力总成和热管理高级总监Silva Hiti（原通用汽车电动动力总成负责人，右一）介绍FF自主研发的“三电”动力总成技术

FF电气试验室技术专家Steven Schulz（原通用汽车电动车技术专家）介绍FF电子电气技术

FF全球高级产品副总裁Nick Sampson（原特斯拉model S研发负责人，右三）， FF动力管理和充电系统总监JT Guerin（右一）介绍FF电池成组技术和电池单体

FF全球高级产品副总裁Nick Sampson（原特斯拉model S研发负责人，右一）与FF设计负责人Ron Polonski（原特斯拉和福特汽车设计师，左二）介绍FF产品内外饰材质和设计理念

FF产品安全负责人Andy Hall（原奥迪、奔驰安全工程师）介绍FF产品安全理念

许家印在FF电气实验室体验电气试验设备

许家印参观FF办公区

FF设计负责人Ron Polonski介绍FF 91内饰设计理念

FF设计负责人Ron Polonski和FF外饰设计师Hanbin Youn向许家印赠送设计手绘图

许家印高度赞赏FF91的技术和性能

许家印一行与FF管理层召开战略研讨会