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因三星并购案受损 美基金要求韩国政府赔偿7.7亿美元

因三星并购案受损 美基金要求韩国政府赔偿7.7亿美元
2018年07月14日 12:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月14日午间消息，美国激进投资机构Elliott Management本周表示，向韩国政府寻求至少7.7亿美元的损失赔偿。韩国前政府于2015年干预了三星物产和第一毛织的并购。

　　Elliott周五发表声明称，已将此事提交仲裁，要求韩国政府赔偿损失，以维护韩国政府在国际投资者中的声誉。Elliott表示，到目前为止，双方无法自行解决分歧。

　　Elliott在声明中称：“与所有主要经济体一样，韩国毫无疑问不希望被视为对外国投资者怀有敌意，尤其考虑到亚太地区其他经济体正迅速成为有吸引力的投资目的地。”

　　韩国政府也发表单独声明称，已经收到这一通知。

　　Elliott此前反对三星旗下业务的合并，但在代理权争夺中失败。此次合并巩固了三星创始人家族对集团的控制权。在获得韩国国家养老金服务（NPS）的支持后，三星以微弱的优势赢得了投票。Elliott称，政府在这笔交易的过程中进行了不公平的干预，导致国内出现了大规模腐败丑闻。

　　由于受到来自总统办公室的压力，NPS和三星在这起并购案中站在一起。Elliot当时持有三星物产的约7%股份。该公司表示，由于韩国前政府插手此次并购，该公司遭受了巨大的损失。

　　Elliot周五表示：“令人遗憾的是，前政府对外国投资采取敌对态度，而不是拥抱这些投资，促进国内创新，保持经济增长。”

　　三星的另一家投资方Mason资本管理公司也向韩国政府提交了意见说明，称该公司由于前政府的行为损失了约1.75亿美元。

　　Elliot鼓励韩国政府继续履行对外国投资者的义务，包括支付损失赔偿，防止未来的违约行为，以及采取措施，不再以牺牲投资者利益为代价保护创始人家族。(邱越)

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