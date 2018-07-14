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特斯拉公布员工考勤新政：迟到早退一定次数将被辞退

特斯拉公布员工考勤新政：迟到早退一定次数将被辞退
2018年07月14日 12:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月14日午间消息，美国CNBC电视台获得的文件显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）于7月1日发布了面向所有美国小时工的考勤新政策。新政策明确了员工迟到早退的处罚措施。特斯拉表示，这是为了让考勤更公平。例如，迟到10分钟的员工不会与迟到1小时的员工受到同样的处罚。

　　几周前，特斯拉宣布将裁员至少9%，大约4000人。特斯拉正在努力提升Model 3电动汽车的产量，并于今年下半年实现正向的现金流和盈利。

　　新政策规定，如果员工无故迟到或早退1分钟，经理就可以记录。如果员工被记录到一定次数，那么就会被解雇。此外，与已经在特斯拉工作超过3个月的老员工相比，特斯拉对新员工的要求更严格。

　　例如，老员工迟到5分钟达到9次，或是迟到1小时达到5次，就会被解雇。

　　此外，为了满足“关键的业务需求”，在副总裁或更高级别管理者的要求下，员工可能被临时通知加班。

　　特斯拉的小时工包括工厂、呼叫中心、服务中心和道路救援团队的员工。

　　特斯拉对此回应称：“根据员工反馈，我们近期更新了考勤政策，使之更加公平和灵活。我们对生产团队的努力工作表示感谢，并定期评估员工的工作政策。政策的更新已进行了近两个月时间，与你在其他公司看到的情况类似。”(邱越)

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