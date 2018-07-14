Facebook挖走谷歌芯片开发主管 帮自己制作芯片

【TechWeb报道】7月14日消息，据彭博社报道，Facebook已经聘请了谷歌的主要芯片开发负责人Shahriar Rabii，Rabii在Facebook的新职位将是副总裁。早些时候，Facebook加入了芯片开发并组建了团队。

许多科技巨头都开始自己设计芯片，而不是依赖英特尔（Intel）和高通（Qualcomm）等大牌供应商。

近十年来，苹果一直在为iOS设备制造自己的定制处理器，并在最近几年为人工智能和其他设备设计了定制的单用途芯片。据报道，苹果还计划在2020年前使用自己的芯片取代英特尔的Mac电脑处理器。

谷歌公司为Pixel智能手机开发了自己的视觉核心芯片，而最近被Facebook聘用的Rabii此前也曾领导研发这类芯片的团队。Rabii不太可能为Facebook品牌的智能手机开发芯片，但该公司正在开发几种可以作为处理器的硬件。

今年早些时候，Facebook旗下的Oculus VR公司推出了一款独立的Oculus Go虚拟现实头盔用的是高通芯片。未来的Oculus Go可能会使用Facebook的定制芯片。

据报道，该公司还开发了一系列类似Echo带有人工智能功能的智能音箱，而定制芯片可能会让Facebook在市场中拥有竞争优势。这种定制芯片还可以用来更好地进行监测网络，包括监测仇恨言论、虚假账户和潜在的危险内容等。（Sharon）