全面屏iPad或将今年推出 苹果注册两款新iPad型号

【TechWeb报道】7月14日消息，过去几个月里，网友们一直期待苹果推出全面屏iPad，不过在今年的夏季发布会中并没有新设备发布，只是针对此前的中端平板进行了升级，用户们只能期待今年秋季发布会苹果将发布新的平板。

近日外媒发现苹果在数据库中新增了两种平板的型号，分别为A1895和A1980，这也印证了部分媒体此前的猜测，苹果将会在秋季推出两款全新的iPadPro，而他们将采用全面屏的设计。

根据此前媒体的曝光，全面屏的iPadPro将会从iPhoneX上汲取设计灵感，在外型上将采用更窄的边框，使得屏幕占比可以扩大，在屏幕大小不变的情况下缩小设备体积。还将可能加入更多的摄像头组使iPad支持FaceID，有了面容识别就可以彻底舍弃Home键。

新的iPad不仅在外型上会发生较大变化，根据管理还将加入A11X芯片，使得新款iPad Pro将成为市面上性能最强大的移动设备，也是游戏玩家们的首选产品。

目前虽然苹果没有公布更多的消息，但是秋季将会发售两款新平板已是板上钉钉了，期待今年苹果秋季发布会上苹果为我们带来更多惊喜。（潘达）