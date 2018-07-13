8家公司同天IPO 为何新经济扎堆抢滩港股市场

李隽

【8家公司同时上市，其实未必代表新股市场非常活跃，部分公司是想搭小米上市的顺风车。这也不代表现在市场全面好转，这些公司大部分只披露了一季报，现在扎堆上市是为了避免补充半年报重新更新招股书后再上市】

【预计全年将有220家企业在港上市，包括数家重磅IPO，加上预计创业板市场首次上市企业有90家，全年集资总额将达到2000亿至2500亿港元。】

虽然恒生指数一直在28000点左右徘徊，市场相对低迷，但在7月12日这一天，港交所8家公司同时敲锣上市，这在香港属于史无前例的事件，到底为什么这批公司突然扎堆上市？

在第一财经记者采访的多位资深市场人士看来，部分公司是乘着小米集团-W（01810.HK）上市的“东风”而争取尽快上市，另一方面则是避免要重新提交半年业绩报告再上市。

随着IPO扎堆上市，香港今年很可能创下新股上市的高峰，再次登顶全球集资额冠军，这都巩固了香港作为金融中心的重要地位，港交所开始批准“同股不同权”的公司上市之后，下半年将会有更多公司来尝试。

8家公司抢搭顺风车

7月12日，港交所有8家公司同时敲锣上市，包括指尖悦动控股有限公司、映客互娱有限公司、英恒科技控股有限公司、齐屹科技（开曼）有限公司、弘阳地产集团有限公司、天立教育国际控股有限公司、人和科技控股有限公司、恒伟集团控股有限公司。

其中恒伟集团（08219.HK）首日暴涨98%，带领上述新股首日大幅上涨；上述8家新股当中，只有齐屹科技（01739.HK）跌6.39%，显示了市场对不同新股截然不同的态度。

恒伟集团的主要业务为按ODM（委托设计与制造）基准设计开发、制造及分销手表产品，总部位于香港，而生产设施位于内地。发行价为每股0.25港元，估计股份发售的全部所得款项净额将约为3560万港元，其中63.9%用于收购新生产设施，7.7%用于扩大电子商务客户群，6.2%用于加强设计能力，20.8%用于偿还银行贷款，剩下用于运营资金。

同日，以互联网家装平台齐家网为业务主体的齐屹科技登陆港交所，此次齐屹科技发售股份数目约为2.42亿股，最终发售价为4.85港元，低于此前6.8~9港元的招股范围。百度是齐家网的第二大股东。早在2010年，百度斥资1.9亿元参加了齐家网A轮融资，目前持有14.39%股权。

博大资本行政总裁温天纳向第一财经记者表示，一般上市计划需要筹备一年左右，提交资料之后需要三四个月，8家公司同时上市，其实未必代表新股市场非常活跃，部分公司是想搭小米上市的顺风车。这也不代表现在市场全面好转，这些公司大部分只披露了一季报，现在扎堆上市是为了避免补充半年报重新更新招股书后再上市。

另一方面，8家公司同时上市，对港交所而言，给外界的信息是目前香港投资市场比较正面，温天纳称。

接下来，美团点评将会接棒小米成为下一个大型港股IPO。对此温天纳认为，按照上市规则来看，如果没有披露半年报的话，那么7月初之前必须要上市。美团近日才递交上市申请，而且还没确定上市和招股的日程，那么重新更新招股书，并且补充2018年半年报将会变得不可避免。

香港全年有望夺取IPO募资冠军

今年4月，港交所宣布拓宽上市制度的新规定，包括主板上市规则中增加了三个新的章节，并对现行规则进行了相应修改，容许未能通过主板财务资格测试的生物科技公司上市、允许拥有同股不同权架构的公司上市、为寻求在香港作第二上市的大中华及国际公司设立新的便利第二上市渠道。港交所已于4月30日起，接受按新制度上市的申请，并于7月9日迎来了上市改革后第一只新经济股小米的上市，正式开启新经济赴港上市的新篇章。

普华永道统计显示，2018年上半年，香港共有108家新股上市活动，比去年同期增长50%，募集资金总额达到504亿港元，比去年同期轻微下降8%，而在主板同期新上市的公司共有58家，比去年同期增加了57%，集资金额则达到470亿港元，减少10%，新上市的公司主要来自工业和零售、消费品及服务业。

德勤数据显示，来自内地的新股占香港新股市场集资额的84%，约为421亿港元，比去年同期的85%比重轻微下降，而去年上半年来自内地的新股集资额也达到468亿港元。今年上半年，新股数量以香港企业为主导，接近60%的新股来自香港公司，但是80%的融资额比重仍是来自内地企业。

普华永道香港资本市场服务合伙人黄金钱称，2018年上半年，香港IPO市场同比大幅增长，尽管利率的上升、地缘政治和经济局势的变化可能会影响市场情绪，但他预计，IPO集资的强劲需求将持续，随着2018年4月香港IPO市场新规的实施，市场的反应令人鼓舞。IPO活动走势相当强劲，港交所目前正在处理约200个IPO申请，包括主板和创业板，下半年将有几个大规模的IPO，集资超过100亿港元，这将有助于巩固香港在全球领先的IPO市场地位。

普华永道企业客户主管合伙人黄炜邦称，下半年香港IPO市场前景被看好，预计全年将有220家企业在港上市，包括数家重磅IPO，加上预计创业板市场首次上市企业有90家，全年集资总额将达到2000亿至2500亿港元，这不仅会刷新香港新股上市数量的新纪录，而且有望使香港重夺全球IPO市场第一位。

港交所集团行政总裁李小加曾表示，会有双位数的新型公司将在新上市制度生效后申请上市，其中生物科技公司的数量会比较多，而同股不同权公司的规模则会比较大。有市场消息称，蚂蚁金服、陆金所、点融网等都紧随其后，准备在香港上市。

港股前景几何

“如果有什么不利因素影响，香港市场将是首当其冲。”恒生中国环球市场业务主管黄伟鸿向第一财经记者表示。

2018年2月开始，港股不断下挫，1月底，恒生指数大约在33000点的水平，但是如今已经跌到了28000多点，累计下跌了15%。港股是否已经进入了熊市？

市场人士也出现了较多分歧，很多新股即便能够守住当天招股价，都难逃最后跌破发行价的命运。黄金钱称，如果这种市场气氛持续，势必会影响香港IPO，尽管目前很多企业在定价的时候，除了会考量自身的价格，也会考量市场氛围，不排除会定价得保守一些，但至于香港市场是否会继续波动，则取决于外来因素。

南华金融集团策略师岑智勇对第一财经记者表示，当前港股的支持位置在28000点，阻力在29000点，因为外部不明朗因素太多，一旦市场情况不好，IPO就可能减少甚至暂停。

香港知名股评人曾渊沧认为，近一段时间人民币对港元贬值，也使内地企业的资产换算成港元后贬值，自然也影响了相应股价。

富达国际香港分销业务总监梁慧君表示，亚洲股市虽然因为忧虑中美贸易摩擦，以及美联储或加快上调利率而变得波动，但是经济及盈利增长前景巩固，长远具结构性支持，因此更应于调整时选择优质股作长线吸纳，而非受负面情绪主导。在经过调整后，目前不少高分红股份的估值合理，走势相对落后，其实为投资者提供了一个好机会。