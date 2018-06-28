南华早报：中国铁塔获准在香港IPO 融资100亿美元

新浪科技讯 北京时间6月28日晚间消息，《南华早报》今日援引知情人士的消息称，中国铁塔已获得了港交所上市委员会的正式批准，将通过IPO(首次公开招股)融资100亿美元。

报道称，中国铁塔此次IPO将超越小米公司，成为今年以来全球最大规模的IPO。与此同时，也有望成为最近30年来在港交所进行的第四大IPO融资。

据小米招股书显示，该公司计划全球发售21.8亿股，国际配售占95%，而香港公开发售占5%，发售价每股17港元至22港元，融资370.6亿元至479.6亿元。

资料显示，中国铁塔于2014年7月18日挂牌成立，注册资本金为100亿元人民币，由中国移动、中国联通和中国电信发起设立。2015年10月，中国铁塔与三家电信运营商完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购，同时引入新股东中国国新。

上月中旬，中国铁塔向港交所提交上市申请。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元。2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元。2015年营收88.02亿元，税前亏损47.46亿元。

其中按客户划分，2017年中国移动带来营收368.04亿元，占总营收53.6%，中国联通带来营收162.32亿元，占总营收23.7%，中国电信带来营收154.67亿元，占总营收22.5%，三大运营商带来的营收占中国铁塔总营收的99.8%。

中国铁塔的业务主要分三类：塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。其中塔类业务中的宏站业务带来的营收占到公司总营收的97.3%。

招股书同时显示，中国移动、中国联通、中国电信和中国国新为中国铁塔股东。其中中国移动持股38%，中国联通持股28.1%，中国电信持股27.9%，中国国新持股6.0%。

中国国际金融公司和高盛是中国铁塔此次IPO的承销商。(李明)