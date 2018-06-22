迪士尼称愿意剥离更多福克斯资产 以使收购交易获批

【TechWeb报道】 6月22日消息，据国外媒体报道，华特迪士尼周四表示，愿意剥离二十一世纪福克斯更多资产，以获得监管机构批准该收购交易。

该公司在监管文件中称，为推进交易，迪士尼将剥离可能包括区域性体育网络的资产。

迪士尼周三将对福克斯电影和电视等娱乐资产的收购报价上调至713亿美元，增加了现金的比例，压过康卡斯特(Comcast)出价650亿美元的竞购案。

迪士尼调整后的报价为每股38美元，现金和股票各占一半，较2017年12月提出的初步报价高10美元。康卡斯特的最新报价为每股35美元现金。

迪士尼还将承担大约138亿美元的福克斯净债务，意味着交易总价值约为851亿美元。

传媒大亨、福克斯执行主席鲁珀特·默多克表示，福克斯的资产、品牌和特许经营权与迪士尼的结合将会创造全球最伟大、最具创新力的公司之一。

迪士尼首席执行官艾格表示，与福克斯的合并将使迪士尼能够创造更有吸引力的内容，扩大直接面向消费者的产品和国际影响力，并提供更个性化、更吸引人的娱乐体验，以满足全球不断增长的消费者需求。

迪士尼的最新动作提高了康卡斯特的竞购门槛，后者尚未决定是否提出更高报价。

如果交易成功，迪士尼将获得21世纪福克斯的二十世纪福克斯影片公司(Twentieth Century Fox)、电视工作室、欧洲的天空广播公司(Sky)所持39%股份等海外业务。 21世纪福克斯所持有的Hulu股份也将并入迪士尼。

21世纪福克斯旗下著名娱乐资产还包括《X战警》（X-Men）, 《阿凡达》, 《辛普森一家》, FX Networks，《国家地理》等将加入迪士尼品牌和知识产权组合。此前艾格已经收购了皮克斯动画工作室(Pixar)、漫威娱乐(Marvel)和《星球大战》制片商卢卡斯影业。

外媒评价称，迪士尼将巩固其作为全球最大媒体公司的地位。

21世纪福克斯的剩余资产将被剥离成一家新公司。这些资产包括福克斯广播电视(Fox Broadcasting Network)、福克斯新闻(Fox News)、Fox Business、Fox Sports1与2、Big Ten Network。新公司还将包括21世纪福斯对Roku的股权，以及其洛杉矶演播室制作中心。

周四收盘，迪士尼股价下跌1.18%至105. 89美元，总市值约1578. 32亿美元。