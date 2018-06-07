直击|荣耀赵明:华为技术友商很难跟进 海外销量占20%

荣耀总裁赵明

新浪科技讯 6月7日午间消息，华为预热了多日的“吓人技术”GPU Turbo昨日正式公布，同时推出了应用该技术的首款产品荣耀Play。荣耀总裁赵明在接受采访时表示，该技术是华为荣耀在软硬件一体化上努力的结果，友商很难跟进。他还透露，目前荣耀海外市场销量占比已达20%，今年将整体达到25%-30%。

GPU Turbo技术友商很难跟进

此次的荣耀发布会上，华为消费者业务CEO余承东也罕见出席站台。实际上，余承东对GPU Turbo技术也预热了许久。

在此前华为P20发布会后的采访中，余承东透露，除了三摄技术让P20 Pro的拍照得分超过iPhone X后，华为还将有一个“吓人技术”即将公布。他当时并未透露该技术的详细信息，只称从安卓底层对手机进行优化，可大幅度提高手机性能。

昨日发布会上，华为正式公布了该图形处理加速技术：GPU Turbo。据介绍，该技术打通了EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升。赵明称，该技术可让手机图像处理能力提升60%，但功耗降低30%。可应用在游戏、AR、VR、3D UI渲染等方面。

赵明表示，GPU Turbo是基于华为和荣耀在硬件和软件上的能力进行研发，由华为的2012实验室、软件团队、海外研究所、操作系统底层技术团队、芯片团队等合作进行。他认为GPU Turbo技术类似于苹果基于软硬件一体对系统的优化，“苹果手机的3G内存就已经很流畅，主要就在于软硬一体化设计。”

赵明还称，此次发布会后，肯定会有很多厂商研究和跟进该技术，“但这个技术是华为荣耀软硬件上的门槛，友商跟进是不容易的。”他透露，GPU Turbo不仅仅会应用在荣耀Play上，很快也会在荣耀的中低端机以及华为的旗舰机型上进行升级。

荣耀旗舰新增Play系列 定位科技酷玩

GPU Turbo应用的首款产品荣耀Play系列也值得关注，这是荣耀在V系列和数字系列的旗舰之外，再新增的一个新旗舰系列。

赵明介绍，三个系列的定位是：V系列每年12月前后发布，采用最新的科技；数字系列每年二季度前后发布，主打潮流美学与科技结合；Play系列是科技酷玩系列，争取在1999元价位做好性能，比如游戏等。

赵明透露，Play系列实际上已经规划很久。自己发现V系列和数字系列价格定位已经偏离了1999元，

于是想让荣耀旗舰机重回1999元价位。是先有了价格定位，后有了规划。而选择今年这个时间点是因为虽然中国和全球智能手机大环境不好，但荣耀在国内和海外增速都很快。因此今年想打造一款性能好、但价格又回归的产品。

采用GPU Turbo技术的荣耀Play在游戏上的优化在发布会上被着重提及。实际上，此前小米投资了游戏手机黑鲨，努比亚也推出了游戏手机系列红魔，游戏手机似乎成为手机行业的新风口。

赵明表示，市场上游戏手机出来之后，荣耀也在考虑要不要做游戏手机，而最终的决定是让荣耀手机做到在性能上、游戏上等都很均衡。GPU Turbo在图形处理上的加速能力则为游戏体验带来了提升，赵明表示，该技术可以让旗舰机满帧运行热门游戏，千元机也可以玩转大型游戏。

海外销量占比已达20% 今年会在25%-30%

2017年底，赵明在内部邮件中公布了2018年的战略：构建海外内双引擎的发展模式，以美国、欧洲、俄罗斯、非洲、土耳其、印度、印尼等为重点区域，依托互联网轻资产模式，在全球手机市场成为“三年前五”的品牌；2020年，海外市场销售占比要达到50%。

赵明透露，今年荣耀海外销量1-5月份实现超过100%的增长，而下半年的增速会达到150%甚至更高。目前海外销量占比已经超过20%，今年会达到25%-30%。

不过他强调，荣耀在海外的市场策略会是既高速又有效，要塑造品牌，而不是像小米等友商只靠低端机走量。“在印度，提到荣耀用户想到的是荣耀8、荣耀9，而提到小米用户想到的是红米Note5。”

他认为，在海外市场荣耀要做一个可持续的品牌，每进入一个国家在渠道上做扎实、产品上做好，而不是靠钱去砸。实际上，这也是赵明多次谈到荣耀的海外市场策略时所强调的，“很多销量数字都是虚的”，赵明曾说，2018年的荣耀要在海外把能力和商业模式构建起来，而不是单纯追求销量和销售额。（张俊）