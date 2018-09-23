新浪科技> 互联网 > 正文

中国电竞亚运夺冠“十日谈” 沉迷游戏≠电竞

中国电竞亚运夺冠“十日谈” 沉迷游戏≠电竞
2018年09月23日 15:12 澎湃新闻
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
领奖台上的AOV中国队。 亚洲电子体育联合会 图领奖台上的AOV中国队。 亚洲电子体育联合会 图

　　原标题：中国电竞亚运夺冠“十日谈”

　　作者：沈文迪 实习生 黄霁洁

　　“Nice、nice，一波一波了，推推推推，赢了赢了！nice！”

　　这些嘈杂的呐喊声被记录在了比赛语音系统的最后。当敌方“水晶”破裂的瞬间，刘明杰扔掉手机、摘下耳机，和身边的队友一一拥抱。灯光闪烁在五名队员的头顶，硕大的“VICTORY”字样停留在五星红旗下方。在雅加达，中国队拿到了第18届亚运会王者荣耀国际版表演赛的冠军。

　　对于此次参赛的中国选手而言，对阵中国台北的决赛是如此轻松——三局两胜，两局比赛加起来只用了25分钟左右；但为了拿到这块奖牌，一路来又是如此艰难——他们要对面不同版本的游戏、高强度的集训，以及那些难以打消的偏见。

　　临时组成的电竞国家队

　　五月中旬前的一天，王者荣耀职业选手刘明杰和往常一样在基地训练，俱乐部经理突然走到这个23岁少年的面前，告知他即将参加一项赛事。刘明杰追问是什么比赛，“亚运会”。

　　这个游戏ID叫“ku”的少年显得很茫然，他当时甚至不知道什么是亚运会，也不知道为何自己会被选中。

　　此时在上海闵行的一处训练基地里，23岁的向阳（ID：九月）和22岁的潘佳冬（ID：初冬）也在训练之中，在得到通知后他们作出了一样的反应。但他们觉得，作为非主力队员，能出去多参加比赛“还是蛮爽的”。

　　第二天一早，他们就坐上了去往深圳的飞机。

　　5月14日，亚洲奥林匹克理事会正式对外公布，《英雄联盟》、《Arena of Valor》（注：简称AOV，又名为王者荣耀国际版）在内的六个电竞项目正式入围第18届雅加达亚运会电子体育表演项目。其中AOV是一款5对5的多人在线战术竞技类手机游戏。

　　此时，来自国内王者荣耀职业联赛（以下简称KPL）不同战队的几个年轻人通过各自战队的推荐、选拔，聚集在了腾讯大厦的一间办公室。第二天，这支队伍的队长张宇辰也来了，他更为人所熟知的名字叫“老帅”。

赛场上的老帅。 亚洲电子体育联合会 图赛场上的老帅。 亚洲电子体育联合会 图

　　老帅的选择不像其他人那么容易。作为王者荣耀职业选手中知名度、人气最高的选手，老帅三年无冠。而此时正值KPL秋季赛，如果离队，会对俱乐部的成绩带来巨大影响。更关键的是，接下来的几个月里，他要接触的并不是人们所熟知的《王者荣耀》。

　　AOV面向的是海外市场，在大陆本土并没有发行。游戏中的人设不再取材于中国的神话或是历史，它把西方的奇幻文学经典作为设计蓝本，并尝试为不同地区的玩家增加本地文化的美术细节。选手们说，“根本不是同一款游戏。”

　　24岁的老帅需要考量，在未来的几个月里，他将远离自己的主业，等到回来时还能否继续征战KPL联赛，他不得而知。

　　然而他还是来了，老帅说，原因仅仅是“为国争光”。

　　除此以外，还有谢涛（ID：MC）、王添龙（ID：Alan）两名选手，他们将和教练李托（ID：奶茶）一起，组成AOV中国代表队。

　　五月的深圳时阴时雨，潮湿闷热，但并不妨碍满城的凤凰花与三角梅盛开。然而队员们无从感受，等待他们的是两点一线的集训生活。

　　集训备战

　　全员集结后，备战开始。

　　每天队员们从住地搭车前往训练地点——腾讯大楼的一间会议室，所有人围在一张会议桌边，桌上放着几面中国国旗以及各种手机充电器。

集训中的AOV国家队。 腾讯视频 图集训中的AOV国家队。 腾讯视频 图

　　起初的一周，训练时间从上午十点开始一直延续到第二天凌晨两点，各自打排位、冲榜。向阳说，刚开始练习时就跟个菜鸟一样，每天被吊打，不管走到哪个“草丛”里都有人蹲，偶尔击杀敌方英雄就会特别高兴。

　　“刚开始连英雄的名字都不会念，都是外国人的名字嘛，什么查戈纳尔、科里纳卡、阿斯莱特。”潘佳冬回忆起来显得有些不好意思，小个子的他看起来尤为青涩稚嫩。

　　一周后，队员们才逐渐熟悉所有英雄的设定和游戏机制，训练进入正轨。

　　对于这群20-25岁的少年来说，多多少少都有过“网瘾”的经历，但如今真的让他们一打一整天游戏，从白天打到黑夜，中间反复穿插着复盘、解析，焦虑、压力和疲劳早已取代了快乐，成了仅有的游戏体验。

　　刘明杰说，一天下来，他脖子、肩膀、腰哪哪都疼，这个曾经当过两年兵的男孩并没有因为这段经历就“占便宜”。每当深夜复盘，总有队员忍不住对着战术板犯困。

　　刘明杰说，大家嘴上不说，但心里都明白，这次比赛必须拿出点“东西”。

　　这个操着一口东北话的沈阳男孩并不会说太多大道理，但他提到，在一次动员会上，领导告诉队员们，这次亚运会要为中国电竞选手正名。

　　正名早有先声，2003年11月，国家体育总局正式批准，将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项。2011年，这一序列被提到第78。

　　但此次中国电竞选手能否证明自己的实力，在集训阶段，没有一个队友有十足把握。向阳甚至说，“我觉得我们挺菜的，找队伍打训练赛也只能找菜的。”

　　反观对手，在2017年11月举行的AOV全球总决赛中，来自港澳台、韩国以及东南亚的8支队伍已经展开过一轮较量。

　　而当时这支临时集结的队伍能够展望的，只有6月中旬在香港进行的预选赛。

　　在这段时间里，他们几乎很少同外界联系，手机对他们来说就像是乒乓球、羽毛球运动员的球拍，足球场、篮球场上的球一样，只是比赛的工具。

　　向阳笑着说，那段时间跟家里也不方便多透露，“我就说我在进行秘密任务，你们不要打扰我。”

　　一个月来，每天队员们能做的除了吃饭睡觉上厕所，剩下就是训练，能接触的也只有AOV这一款游戏。教练李托说，“从一到十特别快，但从零到一是最难的。我们来的二十几天，有二十天是在从零到一。”

　　预选赛前一天，队员们聚集在酒店房内，分别坐在窗台、床沿、桌子上，阳光透过玻璃窗照进来，尤为明媚。一位负责人介绍道，“明后天的比赛，目标是出线，再争取两个月训练时间。”

　　也正是在那两天，这群队员完成了“从一到十”的飞跃——在一间从天花板、墙壁到桌面都是白色的房间里，他们穿着鲜艳红色的队服，后背印着“CHINA”，战胜了从未战胜过的韩国队，以第二的成绩拿到了雅加达决赛场的入场券。

　　那一刻，所有人都如释重负，所有人都要重新开始。

AOV国家队在香港取得预选赛胜利现场。 腾讯视频 图AOV国家队在香港取得预选赛胜利现场。 腾讯视频 图

　　征战雅加达

　　接下来的两个月里，依旧是高强度、长时间的训练。

　　此时他们的队服已经换成了中国亚运代表团官方队服。对于电竞选手而言，穿上和传统项目运动员一样的队服，代表了一种认可。

　　刘明杰说，拿到队服的时候很平静，每个人都有十几套，长袖短袖、圆领V领、白色红色，“也没时间去顾上自豪或是兴奋，整天想的只有比赛而已。”

　　“我爸妈倒是挺激动的。”向阳接上说，“衣服都是大一号的，以后就珍藏起来了，也不会穿了。”

队员们穿着队服接过队旗。 图来自老帅微博队员们穿着队服接过队旗。 图来自老帅微博

　　不管是什么项目的运动员，凡是参赛必须进行尿检。为了让选手们顺利通过尿检，所有电竞项目的队员们都被集中到了深圳体工大队，所有饮食都统一供应。

　　比赛时间定在了8月26日。从集结到比赛，总共103天，期间只放了一天假，香港比赛花了两天，再除去旅途和现场彩排时间，这支电竞国家队总共训练了100天不到。

　　比赛前一晚，老帅失眠了。凌晨时分他穿上衣服来到走廊，原地蹦跳了5分钟。在以往，他也面临过这样的压力，睡前跑一跑是他减轻焦虑的窍门。

　　这个看起来有些发福的年轻人在从事电竞行业后胖了30斤，也让他看起来更加成熟。千万年薪、明星主播、人气选手，这些头衔此时对他来说失去了意义，他需要在天亮后带领这支队伍踏上全新的赛场。

　　老帅最后只睡了四个小时。清晨六点，所有人都集合完毕，等待入场。

　　那天的雅加达马卡哈体育馆，篮球馆被改造成了电竞馆，可容纳1000名观众。场内只有一侧面对观众席，背景是一面巨大的高清显示屏。舞台上选手席分列两边，后面是五张电竞椅。在AOV的比赛中，每个席位上只有比赛用手机、耳机和一瓶水。

赛前调试设备。 腾讯体育 图赛前调试设备。 腾讯体育 图

　　刘明杰说，当他从休息室走上赛场，关于灯光、背景音乐、观众，他一概不记得了。此时队员们的注意力全都放在了比赛上，他们迅速来到座位前，戴上耳机调试设备。他们就好像一群参加四六级英语考试的学生，在听力前急切地让耳机频道对准最清晰、最宏亮的那个波段。

　　随后，向阳扭了扭自己脖颈、手指上的关节，拿起手机在教练的指挥下开始BP环节（选取/禁用英雄），进入游戏地图，比赛开始。

　　第一场对阵泰国，第二场中国台北，第三场越南，第四场中国台北，全部比赛采取BO3（三局两胜）赛制，中国队除了在打越南时丢掉一局，其余均是2:0取胜。

　　刘明杰说，每场比赛的第一局都是大逆风翻盘，打到决赛原本的夺冠热门中国台北已经没了心气，尽管拿出最强阵容，却在8分钟后败下阵来，比赛失去悬念。赛后对方教练告诉刘明杰，他们被打懵了。

　　比赛最后的几秒，中国队的耳机里一片欢欣与嘈杂，现场的官方解说几乎声嘶力竭地喊道：“Esports athletes are true athletes. ”（电竞运动员是真正的远动员）

AOV中国队登上最高领奖台。 亚洲电子体育联合会 图AOV中国队登上最高领奖台。 亚洲电子体育联合会 图

　　万里挑一的电竞职业选手

　　2017年11月，国际奥委会称，“电竞选手为了比赛所付出的准备与日常训练的强度，以及选手体现出的超越自己的精神，都可以认定，具有竞争性的电子竞技，可以被认为一种体育运动。”

　　教练李托也说，一名职业的电竞选手要面对每天十几个小时的高强度训练，经历大浪淘沙站到行业顶端的人，九牛一毛。

　　2015年10月，《王者荣耀》上线。两个月后老帅接触到了这款游戏，仅用了60多场排位赛，他就成了这游戏中最早的一批“王者”（最高分段），这是他的天赋。然而在此之前，他做过房产中介，做过销售。

　　在父母的预想里，老帅的双手是用来弹电子琴的，他从幼儿园一直弹到初三。高中时，老帅还就读于沈阳市的重点中学，但他没能完成学业。从商的父亲没有强迫他非得上大学，只是希望他“不管做什么，要做就做到最好”。

演奏钢琴的老帅。 图来自老帅微博演奏钢琴的老帅。 图来自老帅微博

　　2012年，老帅独自来到济南，整天穿着白衬衫、西裤和皮鞋，打着领带，骑着电瓶车游走在各个楼盘之间，不停地拨打、接听电话，得到的大多是冰冷的回绝。

　　一次骑车下班时，三个醉汉撞在了老帅的电瓶车上，借着酒劲，三个人威胁老帅赔掉了半个月的工资。

　　“有的时候冒雨骑着电瓶车看房，骑到一半车还没电了就只能推着走，一个月一千块的工资，还要自己租房子，吃顿饭都要算着点。”老帅说。

　　回忆起那段日子，老帅说，“积累了一些对人生的感悟和看法，让后面的自己无论在人生选择，还是工作态度上，都有了很大的转变。”

　　也许做中介不是老帅的强项，但当他来到游戏的世界里，他的努力终于得到了回报。

　　有人评价他“英雄海”（指掌握所有英雄），老帅说，自己纯粹是靠花时间去研究，就好像考试前的“题海”战术，把所有英雄打到蓝色。

　　“蓝色”指的是王者荣耀里对英雄的熟练度标识中的一种，大约需要25场以上。按每局平均20分钟推算，游戏全部71个英雄，至少需要591个小时来完成这些操作。而这只是老帅付出中的冰山一角。

　　更重要的是，机遇来了——谁也没想到一款刚上线没多久的手游，能如此之快地拥有自己的职业联赛和生态。

　　目前，有14支俱乐部战队参加KPL联赛（分春秋两个赛季），其余战队还可以通过四个次级赛区争取联赛名额。除此以外还有各级城市赛、校园赛。根据官方数据，2018年KPL夏季赛观赛量累计达66亿，王者荣耀冠军赛日均观赛用户4400万。

KPL职业联赛比赛现场。KPL职业联赛比赛现场。

　　老帅说，“我们有比较早期的红利。换到现在，可能一个上了王者、玩得也不错的人，是很难接触到职业的圈子的。”

　　向阳和潘佳冬、刘明杰这些年轻选手的成长轨迹十分接近，都是自己在玩游戏的过程中引起俱乐部的关注，从而得到了征召、试训的机会。

　　但不是每个来试训的人都能留下，背后的残酷只有他们知道。

　　对此向阳深有体会，“以前自己打游戏的时候觉得自己是最厉害的，是大腿、是爸爸；但到了俱乐部后，我发现我就是个弟弟。”

　　向阳所在俱乐部的王者荣耀基地在上海闵行的一栋三层别墅里，二十多名队员和教练每天吃住、训练都在一起。三个阿姨负责做饭和保洁，对她们来说，这些职业选手不过就是一群孩子。

　　早期建队的时候，教练会征召一些路人高手（指高分段业余玩家）前来试训，这些人均是在业余时间打到了一定分段，而且有意愿今后从事电竞行业。

　　“来的票我们买，给你一个礼拜，你如果不适应，你自己买票回家。”向阳说，曾经有个试训者，的确有着很强的技术，但始终无法融入团队，缺少对游戏的理解，最后被通知淘汰。

　　向阳记得是一大早，那人一声招呼也没打，自己收拾行李离开了基地，直接去了车站。等大家都起来后，发现人已经不在了。

　　沉迷游戏≠电竞 

　　“你给我们老张家光宗耀祖了。”老帅率队夺冠后，父亲张世光在给儿子发的信息中说道。

　　为了能看老帅的比赛，这位生意人那天在多个微信群中向人请教，终于看到了儿子赢下比赛、戴上金牌的那一幕。

　　向阳的父母则是看了新闻才知道儿子去了亚运会，还拿了金牌。几天后，他们几乎把家里所有的亲戚都叫到了家里吃饭。向阳在视频通话里，看到了不少从未谋面的亲戚，每个人都在祝贺他。然而向阳记得，早期他出来从事电竞行业，家里都以为他被传销骗走了。

　　直到今天，仍然有不少人认为，以“打游戏”为生是不务正业。

　　以王者荣耀为例。一方面，这款游戏坐拥2亿注册用户、日活5000万，单季度贡献60亿收入，早已是一款现象级移动网游；另一方面，它在2017年以来引发巨大争议，家长们认为这款游戏会导致孩子沉迷从而影响学业，称其为“王者农药”。

　　刘明杰并不避讳他作为“网瘾少年”的那段日子。

　　1995年出生于沈阳的他有一个条件不错的家庭，直到初中，他的成绩一直拔尖，然而在接触到网络游戏后，他的心思慢慢不在学业上了。等回过神来，他已经失去了上学的动力，自己决定辍学。

生活中的刘明杰。 受访者供图生活中的刘明杰。 受访者供图

　　“上学的时候只知道打游戏，父母打我，一开始会跟我妈说（还嘴），后来就让她打，我也不说话了。”刘明杰说，放弃学业后他也是在家打游戏，有时候到了饭点一局游戏还没结束，父母就把饭搁在一边，等四五十分钟后饭早凉了。他们一边生气地拔了家里网线一边指着刘明杰骂，说他整天在家什么都不干。

　　在这样的情况下，父母把儿子送去当兵。刘明杰并不埋怨父母，他也知道自己从早到晚打游戏并不是一件好事。

　　随后的两年里，与游戏隔绝、军事化管理的生活让他体会到了另一种人生，他开始问自己，没有一技之长的自己，今后将如何在社会上生存？

　　像刘明杰一样的网瘾少年并不罕见，幸运的是，他脱颖而出了。

　　在退伍后偶然的一个机会，刘明杰接触到了《王者荣耀》，和老帅一样，他也是最早一批王者。“最好的成绩是连续六个赛季位于QQ二区排行榜第一，在这同时也是几个其他区的榜一。”

　　刘明杰的“幸运”在于他的游戏天赋——不是每一个网瘾少年都能成为电竞人才，有机会得到资本的青睐，从而走上正确的电竞之路。

比赛中的刘明杰。 亚洲电子体育联合会 图比赛中的刘明杰。 亚洲电子体育联合会 图

　　作为一名电竞职业选手，留给大众的印象往往是丰厚的报酬、响亮的名气以及粉丝们的爱戴。如今在一些知名游戏主播的弹幕里，时常能看到观众发来的私信，“xx老师，我也想打职业。”

　　这时主播通常会问，“你什么分段？”这就好像求职简历里的学历一栏，名牌大学看起来总是会更吸引眼球一些。如果一位业余选手不是鹤立鸡群的王者，几乎没有人会多花费精力在你身上，“电子竞技不相信眼泪”。

　　潘佳冬说，他因为沉迷游戏而在高二阶段停滞了学业，为此父亲专门从广东飞回江西老家毒打了他一顿。

　　打完后，他和父亲聊了很久。“我说我这个书真的读不下去了。我爸就告诉我以后不要后悔。”

　　在遇到《王者荣耀》之前，潘佳冬随着家里人来到深圳，学了两年设计，每天在写字楼里上下班，他形容收入不错，但很枯燥。直到他在广州获得了一个关于王者荣耀比赛的冠军，随后俱乐部向他发出了邀请，他知道机会来了。

　　“当时我和爸妈说，就给我一个月的时间，不行的话我再回来老老实实上班。”潘佳冬说，他喜欢通过沟通的方式，让父母明白自己的想法和决定，告诉他们我是认真的，他们自然会听取我的建议。

　　向阳的父母甚至还亲自下载游戏玩了一局，向阳看着他们笨拙的操作，一边笑一边劝他们别玩了，“理解我就行了。”

训练中的向阳。 受访者供图训练中的向阳。 受访者供图

　　亚运过后

　　2005年，李晓峰（ID：Sky）在当时电竞界最重要的赛事——WCG（世界电子竞技大赛）上夺得冠军，他身披五星红旗跃上领奖台的画面，成为了所有电竞人心中的经典。

　　13年后，新一批中国电竞选手在亚运会的舞台上，取得了两金一银的成绩，五星红旗再次飘扬。

　　当中国队拿到AOV金牌后，李晓峰发微博称，“能够进入亚运会是电竞人多年的梦想，能够夺冠更是电竞职业选手的至高荣耀，当然我也更期待未来有一天可以在奥运会中也看到电竞。”

　　“电竞入奥”的话题在亚运会结束后一度引起热议。此外，去年4月亚奥理事会正式宣布将电竞列为2022年杭州亚运会比赛项目。

　　一切都还没有定论，参加本届亚运会的中国电竞选手们似乎并不关心这些问题。他们甚至都不知道自己能否参加四年后的杭州亚运会，目前考虑的只有各自的比赛。

　　9月12日，KPL秋季赛正式开幕，老帅等几位队员再一次穿上国家队队服、挂着亚运会的金牌参加了开幕式；9月14日，2018英雄联盟夏季总决赛上，中国的RNG战队获得冠军，并将作为LPL（注：英雄联盟职业联赛）赛区头号种子出征2018全球总决赛（S8）。这是所有电竞迷最关心的一项赛事，中国至今没有队伍染指冠军。

　　就《英雄联盟》赛事而言，在2017年，全年LPL赛区职业赛事观赛人次突破100亿，全年观赛时长突破17亿小时，LPL单场最高观赛人次突破1.4亿。

　　电竞既不缺比赛，也不缺关注，大部分电子竞技从业者更在意的是整个社会对电竞的认可度。

　　在8月29日亚运会英雄联盟项目决赛前，英雄联盟项目国家队队员、RNG战队队员简自豪写下了几段话：

　　“电子竞技在中国承载了很多年轻人的梦想，此次能够进入亚运会，我希望能够向怀疑我们、误解我们的人证明，电子竞技也是体育的一部分……电子竞技教我怎样成为一个更好的人。”

　　这个胖乎乎、脸上总是带着笑容的男孩征战电竞多年，但他今年也只是21岁而已，比刘明杰、潘佳冬他们还要年轻。他率领的英雄联盟国家队此次亚运会上也获得了金牌。

简自豪夺冠后晒出自拍。简自豪夺冠后晒出自拍。

　　中国艺术研究院当代文艺批评中心主任孙佳山说，“中国网络游戏产业的巨大经济体量和高速成长性，常常被写进各类产业报告，但其日益广泛和深入的文化意义却没有引起社会足够的重视。”

　　这些意义里既有积极的一面，比如简自豪的自述。但其负面影响也在时刻警醒家长和孩子，“电子海洛因”的外号是怎么来的。

　　9月4日，《人民日报》刊发《防的是沉迷而非网游》的文章称，在电子竞技已经纳入杭州亚运会比赛项目的今天，妖魔化网游是不理性的，沉迷游戏的危害不在于“游戏”，而来自于“沉迷”。11天后，《王者荣耀》健康系统启动升级，接入公安权威数据平台，对于所有新用户进行最严格的实名校验，后续还将对存量用户纳入排查计划。网友称之为“地狱级”防沉迷系统。

　　亚运之后，队员们也没有闲着，老帅转会到了另一家俱乐部，他将再一次向KPL联赛冠军发起冲击；向阳、潘佳冬们也回到了各自的俱乐部，在训练室内的一块白板上，罗列了他们未来几个月将要进行的比赛。

　　对他们来说，关于亚运的记忆已成往事，未来还有更多比赛和挑战等待着他们。对于中国电竞而言，同样也是如此。

电竞亚运会比赛
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有