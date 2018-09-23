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Uber Eats送餐员伦敦拦路罢工 抗议“赚钱太少”

Uber Eats送餐员伦敦拦路罢工 抗议“赚钱太少”
2018年09月23日 15:02 界面
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　　来源：界面 作者：Chris Baynes 翻译：王慧男　　

　　这两天，伦敦有上百名Uber Eats送餐员没有接单，而是在市内拦路罢工，抗议报酬太低。

　　这些摩托车和电动自行车骑手连续第二天来到奥德门东站的Uber Eats英国总部，堵住大楼外的马路以示抗议。他们认为，Uber Eats削减了他们的送餐起步费。

　　抗议随后转移到了国会广场，骑手们封锁了道路，鸣响喇叭并高喊“没钱，没得吃（no money and no food）”。他们的诉求是伦敦市内送餐费底价5英镑，单趟路程每增加1英里，送餐费增加1英镑。

　　一位不愿透露姓名的罢工者说：“我们之中一些人的送餐起步费已经从4.6英镑被砍到2.8英镑，这是完全不能接受的。”

　　“无人组织（这一次罢工），大家只是在自发地表达愤怒。”

　　骑手还要求Uber Eats取消根据送餐需求增减费用的收入计算方法，“他们（送餐员）完全不清楚费率什么时候会变化，会怎样变化，所以那些整日奔波在外的劳动者可能会在自己最急需的时候，遭遇报酬过低的打击。”代表部分送餐员权益的大不列颠独立工人联合会（IWGB）的工作人员汤姆·赫伯特说，“这意味着他们在某些时段的薪水实际远低于最低工资标准。”

　　有100至300名送餐员参与了周四的抗议活动，他们之中的很多人在周五继续抗议。

　　周四下午，在抗议人群来到国会广场后，警察对抗议者下达了第35号驱散令。伦敦警察厅的一位发言人表示：“警方注意到有大量摩托车手在白厅抗议。第35号驱散令现已下达，警队已经抵达现场。”

　　Uber Eats表示，结算系统的更新“有助于提高送餐员在高峰用餐时段的收入”，但也同时承认，送餐员 “在非高峰用餐时段和偏远地区的送餐收入”可能会减少。

　　一位发言人此前表示：“我们已基于送餐员的反馈，对伦敦的结算系统做了一定更改，与其他城市保持一致。这有助于提高送餐员在高峰用餐时段的收入，我们也将随之引入每小时9至11英镑的最低收入保障。根据送餐员的反馈做出改进是我们的第一要务，例如我们最近引入的疾病、伤害和生育保障。我们的大门始终向个体送餐员敞开，倾听他们遇到的任何问题。”

　　不过，Uber Eats的送餐员都属于自雇人员，也就是说他们需要自行支付保险和路税，纳税申报也是自己负责。

　　此次罢工抗议也给伦敦市内的Uber Eats用户带来了不便，一些用户通过社交媒体发泄了不满。

　　“所以Uber Eats你明明知道办公室外有罢工，”一位用户写道，“但你还是让我苦等了一个多小时，而且连句解释都没有。”

　　另一位用户则写道：“你们的服务太差了。我在订了餐一个小时之后才接到电话，说是有罢工。你们在App上一个字都没写，当我什么都知道吗？钱你们倒是照收不误。”

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