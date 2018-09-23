区块链是互联网技术补丁 需推动与实体经济深度融合

原标题：中国信通院魏凯：区块链是互联网技术补丁，需推动区块链与实体经济深度融合

作者：链得得潘璇

2018年5月，中国信息通信研究院工信部信息中心正式发布《2018年中国区块链产业发展白皮书》，数据显示，我国以区块链为主营业务的公司达456家。

2018年9月，在2018国家网络安全宣传周上信通院发布《区块链安全白皮书—技术应用篇》，谈及当前区块链已成为技术创新和市场追捧的热点，区块链技术存在的安全风险和技术特点也给技术应用及网络安全监管带来了诸多挑战。

“国家十分重视区块链技术的研究和各大领域与区块链技术结合的应用发展”，中国信通院云计算与大数据研究所主任魏凯表示：“推动区块链技术与实体经济深度融合，在融合过程中要善于发掘、突出区块链技术在建立信任关系、提高协作效率、促进数据共享、提升政府穿透式监管能力等方面不可替代的作用。 ”

以下为访谈实录，经链得得编辑提炼后发布：

链得得：您之前的研究一直在云计算和大数据领域，从技术角度讲，如何看待互联网与区块链的关系？

魏凯：区块链是互联网的一个补丁，它最主要的作用是增强信任，弥补互联网技术中的不足。由于区块链的规则是透明、固定、用算法记录，它能某种程度上代替组织，帮助组织做得更好。

但是我不认为区块链是能颠覆经济的存在，它未来有可能会以技术方式长期存在与某种应用中，跟实体企业有限结合，但这个过程不会一蹴而就，是需要时间慢慢去渗入到具体应用场景中。

链得得：区块链技术在金融领域广泛实验，它更适用于哪些金融场景？它们分别有哪些共性？

魏凯： 区块链技术目前供应链金融、风险信息共享机制、跨境贸易方面都有很大的研究空间。这些金融场景的共性包括：参与节点多、验真成本高、交易流程长，而区块链的分布式记账、不可篡改、内置合约等特性恰恰可以为这些金融业务中的痛点提供解决方案。

链得得：今天上午，IBM中国研究院副院长董进说：国内真正理解区块链底层技术的团队不超过10个，您认为您所在的技术团队在这10个里面吗？

魏凯：国内的区块链技术确实还有很大的进步空间，目前很多技术确实有模仿国外的痕迹。我们的团队主要做区块链技术的测试，此外还成立了“可信区块链”，帮助区块链行业中不同的企业进行交流。

链得得：目前的区块链技术有哪些尚未解决的难点？

魏凯：区块链技术的发展还处于非常早期，当下的难点首先是解决区块链技术本身是否值得信赖的问题。因为我们把信任的重托交给机器，而不是一个组织，这个机器就比组织可靠吗？好像理论上不一定划等号，这个机器是不是比组织信用更高，性能、功能、安全性到底能不能扛住系统的压力，首先区块链要自证清白，要值得信赖。

其次，是链上链下如何锚定？链上是虚拟世界，链下是实体世界，虚拟世界和实体世界边界怎么锚定？特别是在溯源、存证这些事情上，如果上链那一块信息做了假，区块链是无能为力的，这个需要区块链之外的很多很多配套的措施去保证，可能是技术的，可能是监管的，可能是其他的。

同时，公链本身的有效治理也是一大难点，需要通过分片等多种技术提高公链、联盟链本身的运行速度、保证运行的稳定性。

此外，还需要面对法律监管、合法性的问题，该如何与现有规则体系如何适配？特别是在法律地位，Token的法律地位，还有反洗钱、客户识别、隐私保护这几个方面，信息上链之后怎么清除，有一个很大的问题，我觉得区块链其实要面临这些考验，还是需要有一定时间的。

尤其在区块链技术服务实体经济时，需不断适应不同场景的变化。整体看来，区块链理想很丰满，但是现实非常严峻的， 需要面临的挑战也非常多。

链得得：从技术的角度出发，您是如何看待区块链行业的？

魏凯表示：很多企业对区块链技术存在“焦虑”，害怕赶不上热点，非常浮躁。但我们应该思考清楚到底需不需要用区块链，要考虑区块链的应用成本，考虑清楚自己的场景需要数据库吗？需要多方写入吗？交易可以公开吗？

目前的区块链的理想与现实是有很大差距的，例如原来的中心化组织对“去中心”的排斥，智能合约所依赖的法律制度不够完善等各种问题。虽然现实与理想有差距，但是技术的发展和应用是需要时间的，也是基于此信通院才成立可信区块链联盟，从技术、应用、政策等方面引导区块链的技术发展与应用。（本文首发链得得App）