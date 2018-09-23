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二手车电商：盈利未至口碑下滑 事故车成新痛点

二手车电商：盈利未至口碑下滑 事故车成新痛点
2018年09月23日 11:53 中国经营报
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　　作者：翁榕涛 梁锶明 童海华

　　二手车交易在电商平台的推动下正越发火热，但电商平台一方面打着醒目而光鲜的广告语，另一方面却是屡次出现的质量问题和售后服务问题。

　　根据Analysys易观的统计，2017年二手车各类型电商平台的总交易量为218.4万辆，二手车电商渗透率达到17.61%，同比增长3.72%。通过前期的巨额营销投入，更多消费者选择通过电商渠道购买二手车。

　　然而这些曾被消费者所青睐的电商平台，却屡屡曝出“收费名目多”“卖车延后不能过户”“可能买到事故车”等内在隐患，而部分用户向《中国经营报》记者反映电商平台存在服务不到位、投诉无门等问题。

　　“烧钱”营销盈利难解

　　目前二手车电商平台正呈现“三强争霸”的局面，据第三方市场调研机构极光iAPP发布的2018年5月汽车交易行业数据，瓜子二手车MAU以705.47万月活跃用户位列第一，而人人车以260.51万、优信二手车以216.04万分别位居第二、三位。

　　人人车主打C2C模式，但由于C2C模式需要吸引大量客户，就必须依赖烧钱营销，普华永道思略特合伙人彭波曾表示，我国二手车市场由于“黄牛”问题导致信息不透明，缺少维修证据，而C2C模式则能帮助消费者有效缓解信息传递上的不足。但由于需要引流，因此免不了大规模烧钱。

　　在2017年9月25日人人车完成2亿美元战略融资后，创始人兼CEO李健曾表示将投入10亿元投放广告， 主要目的在于获取更多的客户。

　　优信二手车的品牌投入力度也很大。此前发布的招股书透露，2018年第一季度，公司的销售及市场推广费用、研发费用、行政管理费用分别为6.38亿元、6806万元和1.61亿元，而2016年和2017年优信二手车在销售和营销上的投入分别为7.94亿元、22.03亿元，分别占同期总收入的96.2%、112.9%。

　　中国汽车流通协会专家委员会专家认为，二手车电商“烧钱”打广告的策略主要是为了开拓市场，以期在有限的资源范围内最大化地提高市场占有率，当达到一定规模后，有望实现盈利。

　　事实上，二手车电商行业目前遭遇盈利困境。大量投放的烧钱方式，使无法依靠业务盈利的平台更加依赖外部输血，让二手车电商平台通过连续融资来维持运营平衡。

　　据记者不完全统计，二手车电商已累计融资超过46亿美元（接近300亿元人民币）。第三方平台天眼查数据显示，其中车好多集团历经5轮融资，融资额超过17.08亿美元；优信二手车上市前历经7轮融资，融资额达13.6亿美元，而赴美IPO后仅获得2.25亿美元融资，合计15.85亿美元；人人车历经6轮融资，融资额达7.6亿美元。有业内人士预计，二手车的融资情况或将继续，未来不排除有合并的可能。

　　在各平台“烧钱”营销打广告的同时，二手车平台的口碑却急剧下滑，中国质量万里行平台消费投诉部郝经理表示，2018年1月～5月，平台共收到二手车类投诉57起，投诉问题集中在“订金退款难”“有中间商赚差价”“汽车检测流于形式”等。

　　事故车成买家“新忧虑”

　　从电商平台购买二手车看似方便，但也会带来不可预测的影响。尽管各大二手车平台均声称自己有专业检测，避免事故车、泡水车以及火烧车等，但记者调查发现，在二手车电商平台上买到事故车、泡水车和火烧车的情况屡见不鲜，而涉事平台又多以种种借口推脱责任。

　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉记者，目前进行二手车交易必定存在风险，交易中不可能完全排除事故车、泡水车等，交易双方需要通过共同努力、协调把风险降低，从而促进整个行业的良性发展。

　　作为最早在美国纳斯达克上市的二手车电商平台，优信二手车仍存在卖事故车的现象。高女士告诉记者，2016年12月她在优信二手车网上商城花费36万余元购买了一辆宝马X5，该车为优信二手车认证车，即优信二手车宣称能排除车辆遭遇过大事故、水泡和火烧。

　　用车仅半年，高女士的修车费用就超过了5万元，心存疑惑的她去4S店查询，发现该车是一辆经过多次重大事故维修的事故车，该车自2011年后历经3任车主，仅发动机就维修过5次以上，维修记录得到4S店的盖章确认。从保险公司出险记录看，该车2013年～2015年期间有过5次出险记录，涉及到维修和更换元宝梁、转向机、悬挂和水箱等重要部件。

　　由于此前优信二手车不愿意接受退车，高女士已经起诉了优信二手车和车商，并于今年3月份首次开庭，希望通过新修订的《消费者权益保护法》获得退一赔三的赔偿，目前仍在打官司的过程中。

　　人人车的一位买家秦海（化名）告诉记者，他于2018年8月28日在人人车APP上买了一辆本田杰德汽车，当时成交价94500元，并额外支付3780元服务费和2000元保证金，而后买回来发现是泡水车。秦海告诉记者：“我把车拿到人人车总部去检测了，对方也承认是泡水车，但售后却说可能是我自己弄进水的。”秦海表示，自己保证提车后没有让车辆进过水，因为平时仅用来接送孩子上学，而他居住的地方这十几天也没下过暴雨。

　　针对用户买到事故车、泡水车如何解决，平台又是否需要承担责任一事，记者向人人车二手车、优信二手车发去采访函，截至发稿时未获回复。

　　交易乱象亟须整顿

　　中消协最新发布的《汽车互联网广告真实性专题维权报告》显示，在汽车相关广告投诉案件中，二手车已行驶里程或过户等信息与网络宣传不符占9.5%。《2016年全国消协组织受理汽车产品投诉统计分析》显示，二手车投诉主要集中于隐瞒车辆真实信息，如事故车佯装零事故、修改车辆里程等消费陷阱。

　　陈亮律师告诉记者，消费纠纷，消费者可通过消费者协会投诉（民间组织）。如果消费者发现商家行为有违反广告法、消费者权益保护法、产品质量法等规定的现象，消费者可以就违法行为向政府市场监管部门，就经营者违法行为进行行政投诉，市场监管部门就违法行为进行行政立案查处。

　　事实上，2014年6月《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》提出，要严厉查处电子商务领域虚假广告、以次充好、服务违约等欺诈行为，对失信主体建立行业限期禁入制度。相关部委也多次发文，要求加大打击电商虚假广告的力度，将失信主体列入电子商务领域“黑名单”纳入联合惩戒范围。

　　崔东树指出，要借助信息技术增加透明度，既要健全二手车交易制度，建立一个全国统一的二手车质量追溯体系，强化对二手车质量的监控，相关信息向消费者公开，避免消费者与电商平台之间的信息不对称；与此同时又要加大监管部门对企业广告打擦边球行为的处罚，督促企业对消费者履行信息披露义务，全面尊重消费者的知情权、选择权、公平交易权、安全保障权，维护消费者权益。

二手车C2C事故车
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