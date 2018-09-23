手机商"暗战":供应链汇顶科技供货违约遭OPPO"拉黑"

作者：周昊

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）作为目前最大的屏下指纹供应商之一，在今年受到了多家厂商的青睐。

《中国经营报》记者注意到，由于受其他客户压力影响，汇顶科技因未能按承诺向OPPO供货，被OPPO列入供应商禁用名单，禁止期限为5年。

不难看出，一场围绕上游供应链资源的争夺“暗战”正在各厂商间悄悄展开。

OPPO态度翻转

近日，一份落款时间为9月3日、由OPPO发给供应链的一封通知信在业内流传。该通知信内容显示：2018年5月初，OPPO指纹采购团队与汇顶科技就屏下光学指纹合作事宜进行了沟通，汇顶科技承诺为OPPO某规划项目批量供货；6月4日，汇顶科技迫于其他客户压力，为保证其他客户使用的优先性，把向OPPO之前承诺的批量供货时间推迟了3个月，导致OPPO项目无法开展；OPPO决定将汇顶科技列入供应商禁用名单，禁用期限为5年。

随后，汇顶科技就此事发表声明，对于因工作失误给OPPO公司带来的困扰表示了“深深的歉意”，汇顶科技期待未来仍有机会通过卓越的科技和服务，秉承诚信原则与OPPO达成崭新合作。

值得注意的是，在汇顶科技公布致歉信之后，OPPO方面也再次表态：“汇顶科技已于官网发布公开声明。基于此，OPPO对汇顶科技过去的工作失误表示谅解。面向未来，希望汇顶科技恪守诚信。OPPO期待未来与汇顶进一步合作的可能。”

但这份公告中未提及5年的禁用期是否维持。记者就此事向OPPO方面询问，对方向《中国经营报》记者表示，公司对汇顶科技已经表示谅解。这意味着，汇顶科技所面临的5年禁入期很可能会被提前解封。

有业内人士分析认为，从封杀到谅解，OPPO的态度在短期内呈现出180度的转变，从某种层面上来看，此次“封杀令”更像是OPPO在倒逼汇顶科技进行公开致歉，从而提升OPPO未来在双方合作中的话语权。

实际上，OPPO的谅解表态也不仅仅是因为汇顶科技的公开致歉，汇顶科技在光学屏下指纹领域的绝对实力或许是OPPO谅解的原因。

根据此前OPPO的“封杀令”，受影响的项目或是OPPO于8月底推出的R17新品。由于没有拿到汇顶科技的供货，OPPO引入了上海思立微作为屏下指纹技术供应商。然而与汇顶科技相比，上海思立微在屏下指纹技术领域显然还需要更多的磨练。在京东商城上，诸多购买了OPPO R17的用户也对屏下指纹解锁的准确性及便利性大为诟病。这种明显不佳的用户体验对于OPPO来说显然是不可接受的。

IDC数据显示，目前国内手机市场华为、OPPO、vivo、小米四家厂商国内市场份额总和已经达到80.2%，出于成本因素考虑，搭载屏下指纹技术的手机多集中在3000元以上的中高端市场，这意味着未来能够大批量出货的屏下指纹手机将集中在这四个品牌的旗舰机型之上。目前汇顶科技的屏下指纹技术主要向vivo供应，华为、小米虽然有少量机型也采用了汇顶科技的屏下指纹技术，但这部分机型在市场上出货量并不高；换言之，汇顶科技也无法承受失去OPPO这一重要客户的代价。握手言和对于双方而言均是一个“最佳的选择”。

谁又是幕后友商

此次OPPO在封杀令中提到的“其他客户”也引起了行业内的广泛讨论。是哪家企业能够让汇顶科技甘愿承担得罪OPPO的风险？

记者梳理发现，目前市场上搭载屏下指纹技术的手机主要有vivo X20、华为Mate RS、小米8探索版、魅族16以及OPPO R17等8款产品，除OPPOR17外，其余7款产品的屏下指纹技术均来自于汇顶科技，其中vivo更是独占了半壁江山。另外，苹果有自己的指纹研发公司，而且近期刚刚发布的新款iPhone也不支持屏下指纹解锁；而根据天风证券研报，三星可能会在2019年初推出搭载屏下指纹技术的中高端机型，从面市时间来看，三星也不会选择在今年年中就开始进行屏下指纹模组的备货；这样，能够影响到OPPO拿货的只有国内的三家友商。

从目前的新机发布节奏来看，跟OPPO R17同期发售的新机主要有vivo X23，小米8屏下指纹版以及将于10月面市的华为Mate20系列。目前，业内普遍推测华为Mate20系列将会采用高通的超声波屏下指纹；小米8屏下指纹版虽然于近日发布，但目前小米本身的出货量依旧集中在中低端机型，中高端市场占有率较低；以此推算，跟OPPO R17定位基本重合的vivo X23很可能便是OPPO口中的“其他客户”。

近日，汇顶科技董事长张帆在接受腾讯采访时曾公开提到，“2017年9月份苹果放弃指纹方案之后，对汇顶科技和客户都产生了很大震动。投入屏下光学指纹研发像是走一段夜路，回头胆战心惊。”

自从苹果选择3D结构光为下一代生物识别方案之后，指纹解锁的前景一瞬间跌落谷底。然而，正是vivo对屏下指纹技术的持续需求将处在跌落边缘的汇顶科技“救”了起来。从vivoX20到vivo X23，vivo连续四款机器一直坚持采用汇顶科技的屏下指纹技术。

当时，汇顶科技屏下指纹技术商用面临着诸多不可控的风险，最终vivo同意与汇顶科技一起，下达了风险订单。按照张帆的表述，所谓风险订单，就是vivo与汇顶科技都拿出诚意和资金，“双方各承担一半，客户愿意冒一定风险。这种合作可以节省时间，主要还是当时双方对技术问题有解决信心，“看到了曙光，但还不能保证一定能做成。”张帆如是说。

最终，汇顶科技屏下指纹技术大成。按照其官方表述，应用于vivo X23手机上的光学指纹方案更加成熟。

vivo在前期的投入取得了丰收，在具体产能上获得汇顶科技的倾斜也在情理之中。张帆表示，今年汇顶科技的屏下指纹销量将达到千万级。但此前汇顶科技选择对OPPO的订单延期三个月，也说明屏下指纹技术的产能依旧无法满足全部国产厂商的订单。事实上，vivo X21屏下指纹版在推出之后一度曾卖到断货， vivo方面曾向记者表示，汇顶科技屏下指纹产能依旧处于爬坡期，关键模组供货不足制约了手机的产能。对于目前屏下指纹的产能情况，汇顶科技也并未向《中国经营报》记者予以回复。vivo方面则表示不发表意见。

厂商的上游“争夺战”

今年6月，罗永浩一句“大部分厂商的创新来自供应链”点破了手机行业一个非公开的秘密。也正因此，在同质化严重的手机红海市场，各厂商对于上游供应链的把控正在不断加强，品牌商在上游的深度定制、拼抢首发战略也成为今年手机行业的营销重点。

除上文提到vivo与汇顶科技在屏下指纹领域的深度合作外，华为与索尼的深度合作也是今年行业内的一大看点。8月23日，华为对外宣布P20系列在上市五个月后出货量突破千万，促成这一成绩的核心卖点便是华为主打的“AI摄影大师”。

目前，国内厂商的手机摄像头均来自于索尼；然而，华为P20PRO系列搭载了与索尼联合定制的IMX600系列镜头，这款镜头让P20 PRO成为了今年最佳的拍照手机。在全球最权威的DxOMark排行榜上，P20 PRO自发售以来就一直以109分占据排行榜首位。目前，索尼的这款镜头依旧为华为所独有，其他厂商无法采购。通过与上游供应链层面的深度合作，华为与vivo在市场上取得了不俗的差异化战果。这种模式在未来也势必会被其他各厂商所采用。

事实上，据《中国经营报》记者调查了解，品牌商在上游供应链层面的明争暗斗已经持续了很长时间。今年多彩的玻璃后盖成为各厂商中高端手机的标配，这一领域的龙头企业蓝思科技（300433.SZ）也成为各厂商竞逐的对象。

记者获悉，目前蓝思科技工厂已经是满负荷运转，然而这家拥有10万名工人的上游厂商依旧有近15000人的用工缺口，许多品牌商均在蓝思科技厂区内派出了驻厂代表，而争抢产能正是这些驻厂代表的主要工作。

有从业人士向记者表示，对于行业顶尖的供应链企业来说，它们本身就是稀缺资源，各厂商自然会在上游进行激烈的争夺；部分上游厂商选择与品牌商进行深度合作，一方面可以双方共同分担新产品开发周期的风险，另一方面，若新产品能够被市场所接受，双方也能够共同受益；但这种深度定制的合作模式对于一些中小厂商却并非最佳的选择，因为倾斜的订单会将潜在客户推向竞争对手一侧，这对中小企业的发展反而会产生不利的影响，当行业风口变化时，这类企业往往会因为严重的大客户依赖遇到发展的瓶颈。