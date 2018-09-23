存管银行“白名单”亮相 网贷存管业务“洗牌”

作者：张漫游

9月20日晚，市场期盼已久的存管银行“白名单”正式亮相，中国互联网金融协会对外公布了25家银行资金存管系统通过测评声明。

与此同时，部分银行对存管业务也正在进行调整。9月19日，网贷平台“袋鼠妈妈”发布公告称，由于上海银行全面退出P2P网络借贷平台存管业务，“袋鼠妈妈”平台现已与其他存管银行签署《银行资金存管合作协议》。无独有偶，网贷平台“点融”同日对外宣布，已与百信银行签署了战略合作备忘录，合作业务将涉及资金存管等。

《中国经营报》记者从知情人处获悉，出于声誉风险等多方面考虑，目前多家银行在存管业务方面控制新增。某城商行存管业务负责人告诉记者，早在近期P2P平台暴露相关问题之前，多地监管机构就已分别约谈属地存管银行，要求谨慎开展存管业务，压缩业务规模，严防声誉风险。截至目前，这一要求仍没有松动。

银行谨慎开展网贷存管

9月20日晚，互金协会正式对外公布了25家银行资金存管系统通过测评声明，持续近半年的银行存管白名单正式公布。本次首批通过的白名单银行包括建设银行、民生银行、招商银行、平安银行等25家。

记者从某家城商行处了解到，该行的存管业务验收工作正在进行中，由于该行接入平台较多，系统调整和测评工作量比较大，所以晚了一些。

作为备案大考的一部分，银行存管的合规性对于网贷平台通过备案十分重要。不过，一边是刚刚披露的白名单，一边是银行对存管业务的调整。

上述“袋鼠妈妈”发布的公告称：“由于上海银行全面退出P2P网络借贷平台存管业务，根据《网络借贷资金存管业务指引》文件要求，‘袋鼠妈妈’平台现已与其他存管银行签署《银行资金存管合作协议》”。

针对此情况，记者联系了上海银行，上海银行方面表示，获悉该平台发布变更存管银行的公告后，与平台方进行了沟通。“目前，我行与该平台存管协议并未到期，但我行尊重其自身意愿，并将帮助其平稳过渡。对符合我行管理要求及监管要求的签约平台，在合同到期后，我行将继续与其合作。”

同日，上海网贷平台“点融”对外宣布，已与百信银行签署了战略合作备忘录。记者了解到，“点融”与百信银行已于近日签订了资金存管协议，且相关系统的测试、对接工作已经展开。针对此消息，记者也从百信银行处得到了证实。

不过，根据公开信息显示，“点融”已于2017年3月与上海银行签订存管合作协议。据了解，根据协议内容，该协议的有效期为两年，在双方完成系统对接并上线投产后，在上海银行未违约的情况下，承诺两年内不与其他金融机构开展资金存管服务。不过，协议同时规定，在双方协商一致同意的情况下可终止协议。

针对此情况，“点融”相关负责人告诉记者：“因上海银行可能会调整存管业务，为消除不确定性、保护出借人的利益，‘点融’决定迁移存管账户。”

“目前银行同业都差不多，暂时不再新增了。”某位接近上海华瑞银行人士告诉记者。

上述城商行存管业务负责人也表示，早在近期P2P平台暴露相关问题之前，多地监管机构就已分别约谈属地存管银行，要求谨慎开展存管业务，压缩业务规模，严防声誉风险，有要求分批清退平台，将业务规模降低至一定比例。

“江西地区的几家城商行已经停止了新增业务。”他告诉记者，该行近期也在巡检排查，对于部分未遵照合作协议、未满足合规要求的平台进行清退处理。他表示，个别地区要求某些存管银行全盘退出存管业务，也有要求分批清退平台，将业务规模降低至一定比例。

资金存管并非增信机制

近期，部分网贷平台出现经营风险，存管银行往往成为众矢之的。某城商行网络金融部人士认为，这也成为部分银行谨慎对待存管业务的主要原因。

为此，前阵子频繁解除与网贷平台存管业务的上饶银行，近期专门发布公告，说明银行在存管业务中的主要职责以及不承担的责任。

上饶银行表示，在网络借贷资金存管业务中，商业银行为委托人开立网络借贷资金存管专用账户和自有资金账户，为出借人、借款人和担保人等在网络借贷资金存管专用账户下分别开立子账户，确保客户网络借贷资金和网络借贷信息中介机构自有资金分账管理，安全保管客户交易结算资金。同时，商业银行开展网络借贷资金存管业务，不对网络借贷交易行为提供保证或担保，不承担借贷违约责任；不承担借款项目及借贷交易信息真实性的审核责任，不对网络借贷信息数据的真实性、准确性和完整性负责，因委托人（网贷机构）故意欺诈、伪造数据或数据发生错误导致的业务风险和损失，由委托人（网贷机构）承担相应责任。

虽然根据监管规定，已经对存管银行进行了免责，但一旦相关的互金平台出现问题，银行面对的声誉风险也是其存管业务收益难以覆盖的。

上饶银行因此强调，资金存管不可作为网贷平台的增信机制，出借人选择平台的核心指标应该是平台项目的真实性和风控水平。且上饶银行提示道，当投资出现风险时，出借人须自行承担网络借贷投资责任和风险；如果在投资过程中发生纠纷，出借人可以通过自行和解、请求行业自律组织调解、向仲裁机构申请仲裁、向人民法院提起诉讼等途径解决；如果在投资过程中遭遇权益受损，建议第一时间向公安机构报案，行使法律手段保障您的合法权益，追讨损失。

根据公开信息显示，上饶银行曾在2018年5、6月间解除了与深圳五星财富互联网金融服务有限公司、深圳前海大福资本管理有限公司以及深圳市中金网金融服务有限公司的存管合作。

某城商行互金部人士告诉记者，在P2P资金存管业务初起之时，出于不同的风险偏好、业务策略，一部分银行制定的准入标准比较严格，在日常运营方面对于P2P的要求也较为苛刻，因此合作P2P的数量比较少；而有部分银行制定的准入标准比较开放，甚至通过合作商代为发展P2P，签约P2P的数量达到上百家，可能集聚了大量风险。

他认为，一些有网贷平台存管业务的银行出现风险的比例少，说明该银行可能有某些环节需要继续审视和加强。如果风险比例较大，可能代表这家银行的整套机制是有欠缺的，银行的存管公信力甚至整体公信力都会被质疑。当前情况下，对部分P2P进行清退，未尝不是一件好事。