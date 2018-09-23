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多人网上开赌场获利20万:每局赌注1毛输赢高达4千

多人网上开赌场获利20万:每局赌注1毛输赢高达4千
2018年09月23日 15:03 封面新闻
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　　原标题：网上开设赌场非法获利20余万元 8名犯罪嫌疑人被刑拘

　　9月22日，封面新闻记者从西昌市公安局获悉。今年7月，凉山州公安局、西昌市公安局网安部门成功侦破一起利用互联网开设赌场的案件。该团伙通过建微信群拉人在App“牛总管”上进行赌博，并对赢家进行抽成，累计非法获利20余万元。目前，8名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

　　微信群暗藏网络赌场 群内设财务抽成获利

　　2018年7月初，西昌市公安局网安大队在工作中发现，杨某等人利用微信群组织200余人开设赌场进行赌博。

　　经初查，嫌疑人杨某、林某、皇某虎等人伙同李某骏、周某、姚某峰、杨某某、杨某及刘某等人利用组建微信群“技术交流群”、“2角技术交流群”、“167369牛友圈”组织几百人通过App“牛总管”，以在线游戏“斗牛牛”的方式进行赌博。微信群有严格的“准入制度”，进群人员必须经过群内好友拉人、群主认证同意方能入群，如果有人不支付赌资，拉其进群的好友还要负责追款。

　　杨某、林某、皇某虎等人在不同的微信群指定不同的专人为财务，财务负责开设房间、计算每局赌资、抽头金额等负责利用App“牛总管”开设房间后，在对应的微信群组织群成员进入“牛总管”进行赌博，参与赌博人员通过“牛总管”斗牛牛积分1分兑换0.1至0.5元不等现金，输家通过微信、支付宝等方式将赌资转付给财务，再由财务按大赢家抽水10%，小赢家抽水5%的方式牟利后将剩余款项支付给赢家。据统计，该团伙以这种方式非法获利20余万元。

　　据嫌疑人供述，“斗牛牛”一局20把牌，大约耗时20分钟，以赌注为1角计算，每局输赢最高可达4千元人民币。建群仅一周，“2角技术交流群”就抽成5000余元。

　　7月4日，西昌市公安局组织多个抓捕小组，在西昌市各地统一行动，一举将犯罪嫌疑人杨某、林某、皇某虎、李某骏、姚某峰等人抓获，经讯问，对其开设赌场的犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人杨某、林某、皇某虎、李某骏、姚某峰、杨某某、周某、杨某等8人已被依法刑事拘留。目前，此案正在进一步侦办中。

　　西昌公安提醒，赌博游戏属于变相赌博，是公安机关严厉打击的对象。触犯法律的，轻者治安拘留，长期以赌为业或开设赌场等人员将被刑事拘留至判刑。同时，犯罪记录将伴随终生，不仅影响个人而且子女参军、入党、出国、留学都将受到限制。

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