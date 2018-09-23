地平线CEO余凯：边缘计算是自动驾驶的技术基石

作者：权小星

随着人工智能行业的发展，以及应用场景的铺开，人工智能在加速融入到人们的生活、生产流程，而且随着人工智能产品的更新换代、智能计算场景的多样化，在对于人工智能硬件、算法及芯片的要求提高的同时，人工智能的主要攻坚方向也从云端向边缘侧迁移。

可以说，“边缘计算”，正在成为人工智能行业最关注的一大课题，从芯片、终端，再到算法、应用，新的技术趋势对于每一个环节都提出了严峻的挑战。

9月19日，2018世界人工智能大会“边缘计算·智能未来”高峰论坛在上海召开。当天地平线创始人、CEO余凯在参加论坛时，表示“AI让城市更安全、更美好，而计算需要大量下沉到边缘，必须要依赖可靠、高效的边缘AI芯片。”

余凯认为，AI未来的发展，必然会促成智慧城市的建成，并将彻底改变交通、驾驶，使这些行业存在大量的人机交互，并提出在AI适用于大规模数据爆发的城市生活中，边缘计算将会成为必然的趋势，“边缘计算之所以这么重要，是因为它确实会让整个城市的生活变得更加安全，更加美好。”

“根据一份来自研究机构的数据报告显示，2025年，全球数据量将以10倍速剧增至163 ZB，这个数据量远超过任何互联网公司现在所储备的数据量。”余凯表示，他认为需要在城市的应用场景中，处理如此大批量的数据，并且需要在实时性、可靠性、低能耗的环境下进行计算，许多计算需要在边缘端完成。

余凯在现场引用了三国演义的“分久必合，合久必分”，认为在PC时代，随着互联网的发展，曾一度是从边缘计算向云端计算进行演化，而从移动互联网开始到现在物联网，则更多的计算从中央往边缘迁移，尤其是在隧道、地下车库等没有信号的环境之下的汽车，或者是对于可靠性要求较高的安防类企业来讲，若依靠需要借助于信号、网速的云端计算，则可靠度将大大降低，并影响人工智能技术的进一步普及推广。

对于近年来部分地区积极吸引数据中心，余凯认为，数据中心一般会建在用电需求较少的地区，这源于数据中心对于供电系统有较为强大的要求，而边缘端的计算则需要满足低能耗的要求，“可以说，边缘计算对于处理器要求非常高，这可以说是今天我们整个智慧城市，自动驾驶的核心的技术基石。”

余凯对于物理学上较为重要的“摩尔定律”（指IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍）做了解读，认为随着正在逼近原子的极限，原有的摩尔定律已经无法满足人工智能行业的发展，需要通过运用场景、任务、软件算法去驱动“新摩尔定律”，并且以无人驾驶举例，表示无人驾驶随着级别的上升，每上升一个级别，整个的计算量增加一个数量级，这也就意味着，若需要达到全天候、全路况的完全无人驾驶，理想状态下需要达到1000T的信息量。

“根据对于新摩尔定律的预测，基本上到2025年的时候，每一千美金能够买到的算力相当于1000个T，而这正好和我们今天的人类大脑的算力相当；同时，我们继续开发匹配的软件系统，使得2030年的时候，真正的五级的无人驾驶成为可能。”余凯表示。

由此，余凯指出，随着大数据的普及所带来大计算的介入，并在仿真性能上的提高，边缘的人工智能处理器将是未来科技竞争的主战场，并将成为人工智能业界的一个技术制高点。

而为了能够在边缘计算中能够取得先发优势，光靠软件明显有所不够，更多需要通过软件跟硬件的深刻结合，并提出软硬件结合的重要性。“过去只有一家公司，只有一个人，就是乔布斯跟他领导的苹果公司，所以我们看到整个的移动时代，世界上唯一的一家公司做软硬结合的，芯片自己做，软件操作系统也他自己做。“

同时，以运用人工智能技术的无人驾驶场景为例，从汽车市场的规模来看，美国是1700万辆，今年中国会保持2500万辆的规模，所以中国在场景数量上的优势，也为人工智能行业的发展和技术的进步，带来一系列优势。

对此，余凯表示，“（在人工智能的各种场景中）我们认为最高的还是自动驾驶。在攀登这个高峰的过程中，一路都会有收获，包括智慧城市，智慧零售，智能制造，都是边缘处理器的应用场景...”