新浪科技> 互联网 > 正文

地平线CEO余凯：边缘计算是自动驾驶的技术基石

地平线CEO余凯：边缘计算是自动驾驶的技术基石
2018年09月23日 13:54 第一财经
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：权小星

　　随着人工智能行业的发展，以及应用场景的铺开，人工智能在加速融入到人们的生活、生产流程，而且随着人工智能产品的更新换代、智能计算场景的多样化，在对于人工智能硬件、算法及芯片的要求提高的同时，人工智能的主要攻坚方向也从云端向边缘侧迁移。

　　可以说，“边缘计算”，正在成为人工智能行业最关注的一大课题，从芯片、终端，再到算法、应用，新的技术趋势对于每一个环节都提出了严峻的挑战。

　　9月19日，2018世界人工智能大会“边缘计算·智能未来”高峰论坛在上海召开。当天地平线创始人、CEO余凯在参加论坛时，表示“AI让城市更安全、更美好，而计算需要大量下沉到边缘，必须要依赖可靠、高效的边缘AI芯片。”

　　余凯认为，AI未来的发展，必然会促成智慧城市的建成，并将彻底改变交通、驾驶，使这些行业存在大量的人机交互，并提出在AI适用于大规模数据爆发的城市生活中，边缘计算将会成为必然的趋势，“边缘计算之所以这么重要，是因为它确实会让整个城市的生活变得更加安全，更加美好。”

　　“根据一份来自研究机构的数据报告显示，2025年，全球数据量将以10倍速剧增至163 ZB，这个数据量远超过任何互联网公司现在所储备的数据量。”余凯表示，他认为需要在城市的应用场景中，处理如此大批量的数据，并且需要在实时性、可靠性、低能耗的环境下进行计算，许多计算需要在边缘端完成。

　　余凯在现场引用了三国演义的“分久必合，合久必分”，认为在PC时代，随着互联网的发展，曾一度是从边缘计算向云端计算进行演化，而从移动互联网开始到现在物联网，则更多的计算从中央往边缘迁移，尤其是在隧道、地下车库等没有信号的环境之下的汽车，或者是对于可靠性要求较高的安防类企业来讲，若依靠需要借助于信号、网速的云端计算，则可靠度将大大降低，并影响人工智能技术的进一步普及推广。

　　对于近年来部分地区积极吸引数据中心，余凯认为，数据中心一般会建在用电需求较少的地区，这源于数据中心对于供电系统有较为强大的要求，而边缘端的计算则需要满足低能耗的要求，“可以说，边缘计算对于处理器要求非常高，这可以说是今天我们整个智慧城市，自动驾驶的核心的技术基石。”

　　余凯对于物理学上较为重要的“摩尔定律”（指IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍）做了解读，认为随着正在逼近原子的极限，原有的摩尔定律已经无法满足人工智能行业的发展，需要通过运用场景、任务、软件算法去驱动“新摩尔定律”，并且以无人驾驶举例，表示无人驾驶随着级别的上升，每上升一个级别，整个的计算量增加一个数量级，这也就意味着，若需要达到全天候、全路况的完全无人驾驶，理想状态下需要达到1000T的信息量。

　　“根据对于新摩尔定律的预测，基本上到2025年的时候，每一千美金能够买到的算力相当于1000个T，而这正好和我们今天的人类大脑的算力相当；同时，我们继续开发匹配的软件系统，使得2030年的时候，真正的五级的无人驾驶成为可能。”余凯表示。

　　由此，余凯指出，随着大数据的普及所带来大计算的介入，并在仿真性能上的提高，边缘的人工智能处理器将是未来科技竞争的主战场，并将成为人工智能业界的一个技术制高点。

　　而为了能够在边缘计算中能够取得先发优势，光靠软件明显有所不够，更多需要通过软件跟硬件的深刻结合，并提出软硬件结合的重要性。“过去只有一家公司，只有一个人，就是乔布斯跟他领导的苹果公司，所以我们看到整个的移动时代，世界上唯一的一家公司做软硬结合的，芯片自己做，软件操作系统也他自己做。“

　　同时，以运用人工智能技术的无人驾驶场景为例，从汽车市场的规模来看，美国是1700万辆，今年中国会保持2500万辆的规模，所以中国在场景数量上的优势，也为人工智能行业的发展和技术的进步，带来一系列优势。

　　对此，余凯表示，“（在人工智能的各种场景中）我们认为最高的还是自动驾驶。在攀登这个高峰的过程中，一路都会有收获，包括智慧城市，智慧零售，智能制造，都是边缘处理器的应用场景...”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有