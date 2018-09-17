深陷资金困境 海航75亿元收购当当交易或告吹

海航与当当一年多的洽谈终成空。

来源：36氪

文 | 36氪作者 高歌

编辑 | 杨轩

36氪从多个接近交易信源处得知，海航科技75亿元收购当当——这笔备受热议、但一拖再拖的交易案即将面临流产。

半年前，海航系上市公司天海投资（600751.SH）公告收购当当一事，出乎了整个市场的预料。

3月9日晚间，天海投资披露重大资产重组进展情况，拟收购北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。这两家公司是当当网的母公司和关联公司，李国庆、俞渝夫妇为实际控制人。

4月11日晚间，天海投资发布公告称，初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权，这笔资金由天海投资以6.23元/股价格发行6.52亿股，募资40.6亿元，外加34.4亿元现金组成。

75亿元，是引发热议的关键原因。舆论普遍认为该价格远高于2016年9月当当私有化退市的5.56亿美元市值，收购溢价过高。而接盘方海航又频频被传出大量出售资产、甚至拖欠加油费等负面消息，资金链如此脆弱的海航将如何募集收购资金，瞬时成为市场焦点。

这笔钱并未如期而至。

从海航科技一而再、再而三的延期回复上海证券交易所《二次问询函》，其实已经可以看出一些端倪。

6月7日海航科技第一次延期回复的理由是“涉及问题中的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见”。而最近一次9月13日延期回复的理由已变为：“本次重大资产重组自 2018年1月启动至今历时较长，目前相关外部条件发生变化，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。”

变化的外部条件、较大的不确定因素，共同指向了海航科技的资金困境。

知情人士透露，受到影响的不止收购当当，天海投资2016年12月收购的英迈国际也在寻求出售。

36氪就海航收购当当网流产一事求证了当当网市场副总裁阚敏。他表示，收购一事目前的状态是“一拖再拖”，暂未有明确定论，估计最近一两周会有结果。

另一位接近交易人士告诉36氪，尽管资金告警，海航仍有意愿收购当当，希望降价买入。那么当当方面是否考虑在价格上有所让步？“不存在这个选项。”阚敏否认了价格存在争议的说法，要么原价收购，要么放弃交易。

一旦海航终止收购，当当网是否会继续寻求出售？阚敏的回答是“会”，并透露已经有很多基金和资方在联系当当，战略投资或财务投资都在考虑范围中。

当当在5月28日海航科技收购当当重大资产重组说明会上披露的数据显示：2017年当当网注册用户达到2.3亿，同比增长21.83%，月活跃用户438万，日均接收订单近26万份、日接收订单峰值超过200万份。以2018年4月为例，图书销售同比增长20%，百货零售同比增长51%。2018年1-4月公司整体增长率超过2017年同期。

海航当当的收购交易早在2017年初就开始洽谈，其间路透社报道称海航集团正洽谈收购当当网90%股权，估值介于12亿-15亿美元，当当网CEO李国庆否认了这一消息，直到2018年3月由天海投资发布正式公告。

接近交易人士告诉36氪，最初的谈判部门是海航科技集团的投行部，牵线人是海航HiApp运营总裁左力，后者曾在当当任数字业务部总经理一职。最后双方决定以天海投资为主体进行收购。

当时当当看中海航的，不止是75亿元的高估值，还有海航9000万的商旅会员和旗下的全球第二大免税店的资源支持。

历时一年多的洽谈、协商到正式牵手，最终的结局，很可能将是一场徒劳。

（前36氪作者宗迪对本文亦有贡献）