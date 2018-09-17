百度背后的女人 马东敏的温柔力量

来源：微信公众号WiFi新连接

优雅独立智慧有爱有担当的女性，是这个世界上最美好的存在之一。

今天在中国科技大学，也出现了一位美好女性的身影。

中国科技大学少年班的85级校友，百度董事长特别助理马东敏女士个人名义向中国科大捐赠一亿元人民币并宣布成立“蔷薇科大发展基金”。这笔捐赠将用于重点用于少年班人才培养，及母校学科建设，人才发展等。这也是中科大历史上最多的一笔个人捐赠。

“相由心生”这个词在马东敏身上简直恰到好处

她依旧流露出学生时代般的笑容，温柔纯真

小wifi觉得这是正是因为多年来她一直保有初心

马东敏如此有担当的举动，小wifi双手比心。

其实放眼世界，功成名就后回报社会、扶植后背的企业家不在少数。

上月比尔盖茨夫妇被评为美国最慷慨慈善家，2018年累计捐赠约360亿美元；亚马逊CEO杰夫·贝索斯与妻子麦肯齐年初捐赠3300万美元用于向1000名“追梦者”提供大学奖学金；成立CZI后，扎克伯格和华裔妻子Prisilla陈捐赠3000万美元以协助解决小学生低识字率问题。

01

有担当的“中科大校友”

这也不是马东敏的第一次善举了。像在今年4月李彦宏与马东敏与百度公司一起，向北京大学捐赠6.6亿人民币，联合成立“北大百度基金”。

企业家捐赠不是道德绑架，而是主动担起社会责任的挑子。

不过小wifi发现，马东敏几乎只有在事关慈善和事业上的重要场合才会露面。

一向低调的马东敏首次出镜，是在一档叫作《越野千里》的综艺中。但那次她是作为李彦宏身后的女人，和女儿Brenda出现在李彦宏即将与贝爷奔赴荒野之前。

此次马东敏个人名义向中国科大的捐赠，是国内目前面向“少年班”的金额最大的单笔个人捐赠。

在中国科大60周年校庆资料中

小wifi发现了马东敏当年的毕业合影

“我在中国科大度过了人生中最美好的青春年华，让我收获了一生中最宝贵的知识财富。所以今天我一定要回馈母校，回馈少年班，这是我一生的荣誉。”马东敏对于母校，有着满满的感恩。

中国科大在科学研究和人才培养方面有自己的鲜明特色。与马东敏一般，她的众多校友都坚持了科学精神，在众多前沿学科领域向更广阔、更深层次延伸，成为推动科技进步、社会发展的中坚力量。

此次捐赠将用于母校人才培养和技术创新投入，也是马东敏回归百度后，表达百度重视人才的身体力行。

“我相信人才是一个公司最宝贵的资产。”马东敏去年回归百度时，就曾表达过对人才的看重。

今天捐赠仪式上，马东敏说明了捐赠背后的坚定：“精神需要传承，少年班朝气孕育着国家的未来。”而谈到“蔷薇科大发展基金”，她又露出了小女人的温柔：“蔷薇是我最喜欢的一种植物，向阳且生命力顽强，寓意旺盛的活力和希望”。

02

不傲娇的博士公主

今天马东敏向中科大捐赠，也提及了自己作为中国科技大学少年班的85级校友的身份。中科大少年班出来的，自然都智商超群。当1995年，李彦宏在纽约的一次中国留学生聚会上见到了留学圈的“公主”马东敏，她已经是美国新泽西州大学的生物学博士了。

半年后，马东敏与李彦宏低调成婚。两人领证时，马东敏没有公主的傲娇，穿了条自己唯一的礼服裙，李彦宏穿的是出国时带去的旧西装，没有教堂，没有婚宴。

显然她不看中这些身外之物，而是李彦宏这个人。事实证明，二十多年过去了，功成名就的李彦宏依旧待她如初。

小wifi独家获悉，身为百度董事长，李彦宏虽然工作异常繁忙，但一年中居然有两百多天都会回家陪家人吃晚饭。平时只要有空，李彦宏都会放下手里的事，陪马东敏一起照顾孩子们。

这不，李彦宏今天又撒了狗粮

你们快来跟小wifi一起吃

而当百度遭遇困境之时，多年舒适圈也没让她变成傲娇的公主，去年她回归百度，担任董事长特别助理一职。

马东敏依旧还是那个当年李彦宏身后温柔的贤内助：“我希望能凭借我的判断力沟通力执行力和我的用功，从不同方面帮着公司的战略全面及时落地。”

03

家庭圆满的人生赢家

成婚两年后，李彦宏果然成了搜索领域里年轻有为的专家，手握华尔街道·琼斯子公司70余万股期权，有了大house，房前还种侍弄花草的菜园子。

后来就有了那个著名的菜园子传说，李彦宏归国创业，建立百度。

今年李彦宏在专访中辟谣了马东敏为了激励他创业，“泼冷水”拔菜园子的事情：“不是菜园子被拔了才回国的，是回国创业后，菜园子就荒废了。”

不过总之菜园子是没有了，但马东敏却一直默默守护在他身后。

李彦宏在一次访谈中也是“暗戳戳”地秀了自家媳妇：“有一个人，你百分之百信任的人，能够把什么话都对她说，这其实是一种非常幸福的状态。”

这也不是他俩第一次“秀恩爱”了。

今年6月，李彦宏和女儿Brenda一起参加了CCTV《朗读者》的录制，在导演放出来的采访手记中有一些对马东敏的采访内容，其间她虽然依旧快人快语，吐槽着李彦宏的钢铁直男性格。

但只言片语中流露出的皆是夫妻间的温情：“他曾对我说过，‘这辈子终究是我们俩在一起过，不是和孩子们在一起过，在我看来很多事情都不那么重要，重要的是我们陪在彼此的身边、我们两个人过好。”

今天在捐赠仪式上，马东敏也大大方方地对生命中最重要的两个男人表达了感谢：“在这里我想借此机会着重感谢我生命中对我影响最大的两位杰出男士：一位是倾注大量心血培养我教育我“认认真真工作，老老实实做人”的父亲马国昌先生；一位是感谢包容我帮助我风雨同舟、长情相伴的我的爱人知己百度公司董事长CEO李彦宏先生。”

今年春节前夕，李彦宏带着女儿Brenda为百度拍摄新年开机画面，高颜值夫妇的后代果然从小就是美人胚子。

当时还在公关圈中掀起了一股，抢着喊李彦宏“国民岳父”的小高潮。小wifi从女儿Brenda的脸上，看到了马东敏那双清澈又露着果敢的双眸。

从李彦宏对女儿那宠溺的小眼神、说话时的轻声温柔，不难看出他对马东敏大抵也是如此溺爱的。

在家庭生活中，马东敏有着小女人温柔和俏皮的一面，也这却不会妨碍她回归事业后，依旧是个快人快语的洒脱女子。

04

百度精神的勇气来源

2005年8月5日，百度登陆纳斯达克，百度原始股疯长了353.85%。

庆祝晚会上，李彦宏毫不掩饰地道出：“百度精神里有一种勇气，而我的妻子马东敏博士，则是这勇气的来源。她总能在关键时刻，冷静地提出最勇敢的建议。事实证明，她的那些充满东方智慧的建议，将我引上了正确的道路。”

作为百度精神的勇气来源，每每在百度关键的节点，马东敏都会站在李彦宏的身边，和百度员工一起力挽狂澜。

从2017年初至今，马东敏回归的这一年多，百度已然重新梳理了战略、组织和业务，重视AI、外卖分拆、砍掉冗余业务。

回归百度的马东敏，把更多的精力放在了百度战投上。

根据猎云网统计，2017年，百度、腾讯、阿里巴巴的投资数量分别是38、113和45。百度战投投出20家公司，其中最大一笔是70亿元战略入股中国联通。百度整体投资数量比2016年多了15笔。

其中大多数百度战投的项目都由马东敏果断推动。

2017年，百度领投爱奇艺15.3亿美元。今年3月底爱奇艺上市，在纳斯达克的敲钟仪式上，小wifi也看到了马东敏的身影。

马东敏的投资风格跟随其人，讲求效率。如果刚好遇到与百度契合的好项目，她甚至会直接找人去问。

像是2017年下半年，百度风投刚把投资极米的C轮敲定，百度战投就在了解后，短时间内跟进，对外统一公布为百度风投领投C轮。

首汽约车在2017年同时获得百度战投和百度资本的投资，也是在首汽约车CEO魏东见到马东敏后不久，快速完成融资。

今年百度开发者大会上，那厢在AI界已然处于C位的百度也交出了一份不俗的成绩单。

百辆L4级自动驾驶量产车下线

小度正在成为百度产品的核心优势

国内首款云端全功能AI芯片“昆仑”

马东敏于家是尽职的妻子和母亲

在外能担得起社会责任、扛得起百度逆境

曾有媒体将马东敏之于百度

比作蔡崇信之于阿里、刘炽平之于腾讯

温柔中不失坚定、细腻中颇有格局

这位在背后给予百度温柔力量的女子

活成了最好的自己