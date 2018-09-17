熊晓鸽：严格说百度是美国的公司

IDG资本全球董事长熊晓鸽

新浪财经讯 “2018中国发展高层论坛专题研讨会”于9月16-17日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“中国：改革新征程 开放新境界”，IDG资本全球董事长熊晓鸽出席并演讲。

过去的20年里，中国经济取得了极大的发展，很多是来自于消费互联网领域。IDG在最早时的A轮就投了百度、腾讯等这样的消费互联网公司。熊晓鸽称，互联网还有WTO给中国经济带来了巨大机会。

但现在出现了一个问题，在中美两国都是如此，消费互联网的红利时代已经过去。具体表现就是Facebook等这类互联网公司市值在下降。

那么未来要投什么样的公司呢？熊晓鸽认为机会在硬科技领域。至今为止，IDG已经投了700多家公司，有170多家公司通过IPO或者是股权转让成功退出。参与了爱奇艺、bilibili、蔚来汽车和小米，也带来了很好的回报。

熊晓鸽发现了一个现象，国内大部分公司都是在美国证券市场上市，这种公司是中国的还是美国的？他认为，从严格意义上讲，这些公司应该属于美国公司，“像百度在美国上市，就是美国的公司。”他指出，中美两国的市场依存度非常高，“美国有很多原创技术，中国有很大的市场，中国的创业者非常多，都愿意参与到这里面来。”

在未来，IDG会在以下的五个领域关注和投资：

第一，5G网络。

第二，人工智能。IDG很早投了一个公司叫商汤科技，短短四年，商汤科技已经成为世界上估值最高的人工智能创业公司，创业员工的人数已经达到2000人。最近的一轮估值，给了70亿美元的估值。

第三，智能制造。熊晓鸽称，在3C家用电器、LED和太阳能等领域，中国拥有完整的供应链的生态，并且在这个领域里引导了全球的行业发展，成本也完全可控。这是IDG的投资方向。

第四，自动驾驶和辅助驾驶技术。熊晓鸽称，特斯拉是一个很了不起的公司，但他很难想象特斯拉能够盈利，因为“成本太高了”。

第五，基因产业。