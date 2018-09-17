直击|瓜子二手车首家直卖店落地 从电商转型新零售

新浪科技讯 9月17日上午消息，瓜子二手车首家严选直卖店落地沈阳。这标志着其二手车直卖业务完成战略升级，进入线上线下一体化的新零售阶段，二手车电商时代已成为过去式。

据瓜子二手车方面介绍，首家直卖店的面积达2.3万平米，单店拥有500余个车位，从选址到装修开业仅用了三个月。

技术方面，其通过人工智能大数据，实现了直卖网与直卖店的融合，也实现了围绕交易，二手车生态服务间的融合，提升了二手车行业的效率与用户体验，是二手车行业内的首创业态。直卖店承载了二手车咨询体验、检测整备、交易过户、金融、保险、维修保养等二手车全生态服务，为用户打造全新二手车服务场景化体验的同时，也实现了由低频交易带动高频服务，有效提升线下店单车收入与ARPU，达到效率收益最大化。目前，瓜子二手车会对车辆进行259项专业检测，勘误能力可提升近40%。

车好多集团CEO杨浩涌表示，“中国庞大的二手车交易量，为行业通过大数据与人工智能实现重构升级提供了机会。过去几年瓜子通过模式创新、大数据与人工智能为二手车这个非标准化的行业制定准则，建立了中国消费者对二手车的认知与信任；同时，随着瓜子二手车严选直卖店的落地，瓜子也将推动行业全面进入新零售阶段，为用户创造更高的价值。让买卖二手车像嗑瓜子那样愉悦简单，卖家卖的更快收入更合理，买家买的放心价格更划算，从而加速中国汽车流通。二手车的高速高品质流通将会改善中国汽车供给，全面拉动中国汽车消费，实现中国老百姓的汽车消费升级”。

车好多集团COO雷雁群表示，二手车交易重决策、重服务，对用户而言，线上的信息更加丰富便捷，而所见即所得的真实交易场景更加充满信赖感，为此，瓜子二手车不断优化服务体验，利用新技术构建更加符合消费者需求的线上线下融合的二手车消费服务新场景。

他还指出，瓜子二手车是基于海量交易数据，积累起涵盖近700万车辆信息与3亿车主和潜在买家的基因库，综合车辆真实车况、海量真实成交数据、市场供需情况等2000多个维度数据推出的智能化定价“瓜子价”，能够做到客观、公允、可信赖，因为去除了层层转卖的中间环节，真正实现了卖家多卖钱，买家少花钱的双赢结果。(韩大鹏)