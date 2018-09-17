“双11”电商购物节即将来临 快递股有望从中受益

近期，受市场悲观情绪和社保新规影响，快递股持续走弱，圆通速递、韵达股份、顺丰控股等快递股在最近几日均创阶段性调整新低，随后，国常会表示不追溯以往、总体税负不增，打消了市场此前对快递行业的顾虑，快递股近期有所反弹。

不过，值得注意的是，随着“双11”电商购物节即将来临，快递股或从中受益。中国快递协会副会长兼秘书长孙康近期表示，今年的双11，是快递业由量变到质变的一个新实践。按照相关预测，今年双11产生的快递包裹量，将会是近十年来的最高点。

据统计，2017年我国快递业务量突破400亿件，连续4年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上。今年1月到8月，全国快递业务量累计完成302.6亿件，同比增长27.2%，接近2016年全年的水平。

9、10月快递行业具超额收益

中信证券根据历年快递股走势分析发现，9、10月快递行业具有超额收益，但11月后，快递行业走势明显要滞后与大盘。

中信证券分析认为，9、10月快递行业具备超额收益，主要来自于对“双11”以及四季度快递件量的高增长预期，以及四季度快递公司现金流大幅改善。

目前快递行业已经具备配置价值

针对目前快递股的投资机会，中信证券认为，消费升级放缓趋势下，虽然可用、耐用消费增速下降，但是消费者开始增加必选、价格更低等商品消费，从而一定程度上支撑网上快递需求仍保持较好增长，电商消费趋势具体表现为：产品单价下降但是件量保持稳定增长。在社保影响逐步推出、快递公司估值跌至合理甚至偏低估水平、同期短期来看双11或有行情催化效应，目前快递行业已经具备配置价值。

兴业证券近期表示，快递行业最大的特点是规模效应，龙头企业通过服务、网络优势获取更大的市场份额，从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环，压缩中小快递企业的市场份额与利润空间。市场份额向龙头企业聚集、马太效应愈发显著，使得18年以来行业集中度提升加速，中小快递企业逐渐掉队。

兴业证券持续推荐A股电商快递龙头韵达股份，物流平台渐成规模的顺丰控股，关注申通快递、圆通速递经营层面的改善带来的估值修复机会。