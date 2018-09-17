路透社：美团点评IPO前估值达528亿美元 但竞争激烈

新浪科技讯 北京时间9月17日上午消息，据路透社报道，美团点评为其香港首次公开募股（IPO）筹集了42亿美元。作为中国的超级应用程序之一，有3.4亿用户在其平台上订购杂货、支付账单、租用自行车和预订酒店——但市场并非是其一家独大。

由互联网巨头腾讯支持的这家配送及票务平台正在对抗阿里巴巴支持的竞争对手，包括支付宝、饿了么和口碑，还有腾讯自己的微信。

这场超级应用程序之间的竞争给即将在本月公开上市的美团带来了一大挑战。周四，美团的估值达到了528亿美元。

为了证明这一估值的合理性，美团需要吸引一些注重节省成本的消费者，例如无锡22岁的学生吴玲丽。

“一般来说，价格才是关键。”吴说道。她在网上购物时，会在美团和其竞争对手饿了么、滴滴、淘宝以及其他平台之间进行权衡。“如果产品相同，那么我肯定只看价格。哪里便宜，我就会选择哪个平台。”

中国的科技行业进入低迷期，与此同时美团选择上市，投资者开始怀疑其天价估值的合理性。今年腾讯、阿里巴巴以及最近上市的小米股价都在下跌。

与许多中国快速发展的科技公司一样，美团点评不得不依靠烧钱来确保自己领先于竞争对手，既要为购物者提供补贴，还要增加新的服务。今年，美团以27亿美元的价格收购了自行车共享公司Mobike，这是一笔价格高昂的收购交易，以至于削弱了公司的利润。

其广泛的服务吸引了用户，但却限制了利润的增长。尽管营收大幅增长，但该公司今年一月到四月时间内损失了228亿元人民币（33.3亿美元）。它在2017年亏损了约28亿美元。

与此同时，阿里巴巴一直在增加其产品服务类别，它不但收购了食品配送服务饿了么和百度外卖，还计划将其与自己的生活方式服务应用口碑整合在一起。

它的附属支付应用支付宝拥有超过5亿用户，已经捆绑了购物和旅行业务。

微信也提供购物、票务和食品配送服务，而美团进军酒店预订和网约车领域则将其置于与携程和滴滴出行等公司竞争的境地，这两家公司都在各自的领域占据主导地位。

价格战

美团点评看到了业务增长的空间。根据艾瑞咨询的报告，到2023年，中国的消费者服务电子商务市场将增长到8.01万亿元（1.17万亿美元），同比去年市场规模增长了两倍。

“短期时间内，时常会出现动荡，但从长远角度来说，我预测美团的估值将会超过1亿美元。”总部位于北京的技术分析师李承东说道。

“理由很简单：美团在食品和娱乐服务的地位与阿里巴巴在电商领域的地位一样，且还要更加稳固。”李承东补充道，“这一市场足够大。”

市场上的争夺战也在中国的街道上如火如荼地展开了。美团身着黄黑色衣服的外卖骑手与身着蓝色衣服的饿了么骑手还有身穿红色制服的百度外卖骑手也在开始竞争。

美团已经在补贴战中幸存下来，但定价——特别是在食品配送领域——仍然是重中之重。

在竞争对手饿了么的应用程序中，突出的横幅显示着打五折的年糕、“免配送费”和“螃蟹特价”等信息。美团的外卖平台也有类似的优惠。

“问题是，当你停止补贴这些物品时，有多少人可以负担得起呢？”中国在线旅游平台携程的首席执行官孙洁在接受路透社采访时说道，“对于任何使用现金回扣来获取客户的公司来说，这都是一个挑战。”

美团于2010年在北京成立，最初是一个中国版Groupon，提供折扣和团购服务。创始人王兴离开了特拉华大学研究生院，开始在中国创业。

在美团之前，王兴创办了校内网和饭否，这相当于是国外的Facebook和Twitter。校内网被卖掉了，而中国监管机构也因一些敏感内容屏蔽了饭否。

2015年，美团与竞争对手点评完成了150亿美元的合并，后者类似于是美国的在线评论公司Yelp。

根据其招股说明书，美团点评野心的实现依然严重依靠于食品，这项业务占去年公司收入的62％。

“我们认为饮食是每个人的基本需求，也是最常见的需求，因为每个人每天都需要吃三餐。这是绝对无弹性的需求。”王兴在本月的IPO新闻发布会上说。

然而，它的长期成功取决于平台要在用餐时间之外吸引像侯晨辰这样的用户。

21岁的侯晨辰是一名在上海念书的学生，她说自己会用美团来做很多事情：订购食品、出租车、找餐馆、买票甚至是卡拉OK。她每月在类似的应用程序上花费大约1000-1500元。

她表示自己和许多同龄人一样，并不属于非常忠诚的客户，她的选择几乎总是由交易驱使的。

“例如，今天我点了一个外卖甜点，同样的产品在美团上更贵。”她告诉路透社，“所以我就选择在饿了么上订购了。”(堆堆)