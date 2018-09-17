马云：技术如果不能让我们的生活更健康 则毫无意义

新浪科技讯 9月17日上午消息，9月17日至19日，上海举办主题为“人工智能赋能新时代”的2018世界人工智能大会，会上，阿里巴巴马云做了演讲，马云表示，人工智能是我们认识外部世界，未来世界，人类自身，重新定义自己的思维方式。

马云表示，未来机器不一定按人脑思考，而是按机器自身思维思考，机器要有自己独特的思考和逻辑，所以发明机器的时候人们就应该意识到，机器一定会比人聪明。但是机器永远不可能有价值观，有梦想，有爱。

马云在演讲中称，未来的制造业是服务业，未来制造业的重点是人才，企业如果不能从标准化向个性化转化将很难生存下去。

马云表示，人工智能也好，机器智能也好，都不是简单的技术的改变，而是生产力、生产关系、生产资料的改变。未来，数据是生产资料，计算是生产力，互联网是生产关系，我们所有的生活都会被数据、被计算所改变。

“工业时代和信息时代让制造业自动化、规模化、标准化，而数据时代，制造业是个性化、智能化、按需定制。”马云说，未来制造业不仅仅是制造业，而是制造业和服务业的完美结合。未来制造业依靠的不是资源和产业配套，而是数据、服务业，服务业发达的地方，新制造会起来。未来制造业的重点不是引进资金，而是引进知识和人才。(辛苓)

以下为马云演讲实录：

尊敬的李强书记、各位领导、各位同行，大家早上好，很荣幸参加今天这样的会议。今天到全世界去，在任何地方都在讨论人工智能，从一种技术的概念到今天确定成为一场势必影响人类未来生活的一场巨大的技术革命。

我相信就像今天的世界一样，我们对这场技术革命有期待、有担心、有希望，也有困难。

今天在上海举办这样高规格的世界人工智能大会，这个大会还是非常重要，在上海举办这个大会，跟世界其它地方举办这样的大会，比如硅谷也好、以色列也好，举办这样的会议还是不一样的。

过去是技术人员为主、工程师为主的大会，因为人们把人工智能往往归于某种技术，上海举办这个会，内涵非常不同。

今天来上海参加这个会，对我有一个很大的启发，人工智能是技术，但是人工智能又不是具体的一项或者几项技术，人工智能是我们认识外部世界、认识未来世界、认识人类自身，重新定义我们自己的一种思维方式，我们在重新定义自己未来的一种生活方式。

所以我想今天从我个人角度来谈一下看法和一些观察，和一些思考。

首先我觉得人工智能这个词，翻成中文以后，翻译并不是很准确，AI最好的翻译应该是机器智能，把AI翻译成为人工智能，我觉得是人类把自己看得太大，把自己有点托大了。

蒸汽机释放了人的体力，但是蒸汽机并不是模仿人的体力，汽车比人跑得快，但是汽车并不是模仿人的双腿。未来的计算会释放人的脑力，但是计算机不是按照人脑一样去思考，机器必须要有自己的方式去思考。

更何况人类对于人脑本身的了解是极其有限的，人类需要学会尊重、敬畏机器智能，机器必须要有自己独特的思考和逻辑。

所以发明机器的时候，人们就应该认识到机器会比人类力气要大，发明汽车的时候，人们要认识到我们肯定跑不过汽车，机器比人跑得快、跑得远。但是发明电脑的时候，我们人类要明白机器一定会比人更加聪明，机器有智能，动物有本能，人类有智慧，我相信人类拥有的智慧是机器永远都无法获得的，机器可以更聪明，也可以更快速，也可以更强壮，但是机器永远不可能有价值观、有梦想、有爱，机器只有Chip，而人类有心。

在过去的工业化时代，人越来越像机器，现在很多人研究技术，是为了让机器越来越像人，而机器做人会做的事情，并不稀奇，通过不断学习，向万物学习，做人做不了的事情，我认为这才是了不起，让机器纯粹模仿人类，我觉得意义并不是太大。

智能是改变世界的工具，智慧是是改变智能的思想，我们应该真正担心的不是机器智能，会超越人类的智慧，而是人类本身的智慧会停止增长。

第二，人工智能也好、机器智能也好，并不是融入一项技术，而是一种认识和思考世界的方式，也是我们为自己的未来确定一种生活方式，这不是简单的技术的改变，是生产力、生产关系、生产资料的改变。

未来数据将会是生产资料，计算是生产力，互联网是生产关系，智能时代是基于这些改变，而随之发生的巨大的社会变革。

所以这次技术革命所带来的变化远远超过我们的想象，未来30年，智能技术将深入到社会的方方面面，改变传统制造业，改变服务业，改变教育、医疗，我们所有的生活会因为数据、计算而所改变。

例如新制造，工业时代和信息时代让制造业自动化、规模化、标准化，而数据时代，制造业是个性化、智能化、按需定制。

未来制造业不仅仅是制造业，而是制造业和服务业的完美结合，未来制造业的竞争力不在于制造本身，而是制造背后的服务和体验，未来的制造业都是服务业，因为流水线上的大部分工人将会被机器取代，而人类的部分、体验的部分，不可能被取代。

上海服务业占的比重超过了70%，我知道有城区超过了90%，上海的服务业水平、上海的人才素质，我认为这是在上海，在未来占据最大的先机，最早制造业依赖于资源，中国的制造业基地都在东北，后来制造业依靠产业配套、产业链，制造业基地转移到长三角和珠三角。

未来制造业依靠的是数据，是服务业，服务业发达的地方，新制造才会发展起来。未来制造业的重点不是引进资金，而是引进知识和人才。

未来10到15年，传统制造业面临的痛苦将会远远超过今天的想象，企业如果不能从规模化、标准化向个性化和智慧化转型，将很难生存下去。未来成功的制造业一定是用好智能技术的企业，因为不会用智能技术的企业，将全部进入失败领域。

我认为未来上海这个城市会被数据、互联网、云计算和IoT真正改变，上海是一个超级大都市，未来这样超级大都市，一切的交通、城市治理、安全都需要有新的思想、新的技术来引领，上海会成为真正世界一流的城市。

再比如新金融，今天世界上比较流行的叫FinTech，而我们我们认为叫TechFin，FinTech是让传统金融更加强大，而TechFin是让每个人，有需要的人得到金融服务，数据时代，金融风控不是给银行穿上防弹衣，而是用数据技术预判风险、消除风险，不是去抓坏人，而是发现、预测坏事，这是风险思想的根本改变，这就是未来新的金融，可以让更多人受益。

IT是让20%的人受益，而DT 、AI时代的数据技术，是让80%的人受益，这就是这个世界未来巨大的机会所在。

真正的互联网金融风险极低，不是通过网络就是互联网金融，今天绝大部分P2P公司是披着互联网金融的外衣在做非法金融服务，真正的互联网金融是依靠数据技术、依靠数据风险的控制体系，靠数据积累的信用体系。当你拥有大量数据的时候，必须用AI机器智能来进行风控，这才是真正的互联网金融。

第三，互联网金融是我最早在浦东的一个会议上提出来的，但是今天几乎只要通过有一个网页，都把自己称之为互联网金融，我觉得还是蛮可笑的事情。

第三，数据时代也是供给侧改革经济转型的重大机遇，AI技术、区块链技术、IoT技术，这些技术再先进，如果不能和制造业、服务业相结合，不能推进转型升级，不能推动社会更加绿色、更加持续发展、更加普惠的方向变革，不能让我们的生活更加健康、更加快乐，这样的技术毫无意义。

对于传统行业来讲，如果不拥抱新技术，不融入数据时代，我认为也没有意义。

前几天我刚发了一个微博，两天时间，我去了三趟淘宝造物节，我感慨今天年轻人的创造力、年轻人的创意、创新是我们想象不到的，甚至不敢想象。今天不是中国的制造业不行，而是落后的制造业不行，不是今天的中国没有创意，是你没有创意，不是今天的年轻人不努力，而是我们这些人不够努力。

所以我们今天要思考，是我们所有的人，我们的政府、企业家，我们这些掌握资源的人，有没有把数据，把这个时代摆到一个经济转型升级、自我变革的方向来，有没有为年轻人准备好环境，如果数据时代的使命之一是推动转型升级，是解决今天经济社会的很多问题。那么我觉得我们的规则、我们的体系、我们的思考方式、我们的整个教育都要进行改变，我们肯定不能用过去的方式来解决未来的问题，我们找到未来的方式，去解决未来的问题，这样才是正确的方式。

过去你一年只去30个城市，我们未来一年可能会去300个城市，过去每人工作16个小时，现在8个小时，未来4个小时，甚至每天工作2个小时。我们做不到，我们的孩子能做到，今天做不到，未来能做到，我们要相信人类的智慧。

另外新的技术是新的生产力，一切生产力的发展，必须要有新的生产关系与其相适应，创新要严防叶公好龙，人工智能如同任何技术，创新也一样，这不仅仅是科学家、技术人员的挑战，也不仅仅是技术挑战，也是政府运营巨大的挑战。

飞机刚出来的时候，伴随很多事故，但是我们并没有把航空工业给消灭掉，也没有用管理火车的方法去管理整个飞机行业。我去年跟美国交通部长赵小兰探讨关于人工智能、无人驾驶会快速取代美国很多就业，特别是对出租车行业带来巨大的冲击，赵小兰部长问我，您怎么看这个问题。

我个人这么觉得，政府应该做政府该做的事情，企业应该做企业该做的事情，我的观点是政府不应该去关心出租车行业是不是被取消，那是市场行为，政府要关心是不是安全，人是不是死亡。交通安全是第一要素，至于这个行业取代那个行业，这应该由市场取代，更何况有了交通事故，我们应该想办法怎么把交通事故降到最低，而不是消灭一个行业。

所以我自己觉得，把一个行业打掉是非常容易的事情，但是把行业完善非常艰难，所以推动社会进步就一定会淘汰落后力量，得到好处的不一定为你鼓掌，但是受到伤害的一定站出来骂人。保护哭喊的落后力量，往往会成为破坏创新最重要的要素。

所以我希望大家记住，人工智能到来，它带来好处、带来坏处，但是这不单是科学家，这不单是企业家，是社会各界各阶层对它的关心、关注和提升。

最后谢谢大家，也祝大会圆满成功！