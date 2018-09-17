一加入局电视业务背后 IoT将成手机厂商第二战场

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直击|刘作虎宣布一加进军智能家居 将发布智能电视

新浪科技 张俊

一加手机今日正式宣布入局智能电视业务。实际上，此前就有传闻称OPPO、vivo和华为等手机厂商都有意涉足电视领域。而此次一加成为了意料之外抢先入局的玩家。

在全球智能手机市场增长放缓甚至出现下滑的态势下，不少厂商都在寻找新的增长点。同时，随着5G和AI等技术的发展，手机之外的电视、智能音箱、智能门锁等IoT设备正在成为新的竞争焦点。

为何入局电视？

根据一加CEO刘作虎的说法，电视业务是一加进军互联网智能家居领域的开始。

实际上，随着5G、AI等技术的发展，智能音箱、智能门锁、智能电视等手机之外的品类正在蓬勃发展，也逐渐改变着目前的家庭生活场景。

刘作虎认为，用户生活中主要有四个互联网的场景：移动、家庭、车载和办公。而作为生活中非常重要的场景，目前家庭互联网智能体验还处于非常初级的阶段，缺乏科技感，也没有与其他几大主要生活场景实现无缝对接。

“因此一加决定以一个探索者的心态投身互联网智能家居领域，从如今家庭生活中最重要的智能设备——智能电视入手。让用户回到家，也能拥有无负担的互联网体验。”刘作虎说。

目前，全球智能手机市场正经历着增速放缓甚至出现下滑的环境，不少厂商都在尝试手机之外的多元化业务。在第二季度财报中，小米还着重提到了电视业务，同时小米已经将该业务拓展到印度和印度尼西亚市场。而近期，也传出了OPPO、vivo和华为等手机厂商也有意涉足电视领域的消息。

根据市场研究机构GfK的数据， 2018年上半年，全球电视市场销售额达到450亿欧元。智能电视在整体电视行业销售额占比85%，2017年仅为79%。

而从各个市场来看，据中商产业研究院发布的数据显示：2017年中国智能电视销量达到4800万台，同比增长17.13%。预计2018年中国智能电视销量将突破5800万台；而在印度市场，2015年的市场容量约为56万台，2016年整体上升了97%，达到了110万台。2017年达到了178万台。在市场潜力方面，印度30岁以下人口达到了60%，但智能电视的普及率仅为23%。

“我们认为今天的电视与五到十年后的电视是不同的，一加希望可以提前准备，参与到这个重大转变。”刘作虎称。

如何来做？

对于电视业务，一加提出了在手机上业务采用的只做旗舰产品的策略。这与小米目前的思路有着明显的差异。

小米电视在印度迅速打开市场与其同样在手机业务上采取的高性价比策略密不可分。不过对于一直提出只做旗舰手机的一加来说，也必须采取与其品牌形象相类似的价格策略。

一加方面提出，电视产品会主要关注四个方面：设计、图像质量、界面交互以及手机和电视的无缝连接。新浪科技获悉，一加最近正与某国际厂商洽谈，探讨在交互上的改进空间。此外，一加还将重点放在了手机与电视的连接上。刘作虎向新浪科技举例称，比如在家庭场景里，用户想要给家庭成员展示手机里的照片，投影到电视上。现在很难直接实现，但是随着AI技术的发展，未来会有更多的想象空间。电视应该能随时显示用户想要的东西，或者与手机打通，同步显示日历等信息。

在市场销售上，刘作虎表示，电视产品的目标是在全球范围内发布。但起初可能会选择几个关键市场，具体哪些市场计划会在之后公布。

不过毫无疑问，印度市场将成为其中的首批发售市场之一。一加手机已经在印度市场建立起品牌和相关线上线下渠道，这些都将会为其拓展电视业务带来便利。

但一加也将在电视产品上面临着激烈的竞争，一方面是小米等提前入局者，另一方面传统电视厂商也在纷纷转型推出智能电视品牌。一加方面则认为，做电视的目的并不是为了颠覆行业或是超越竞争对手，而是只想做一台好的电视产品，提升用户使用体验。比如一加社区拥有来自全球196个国家、超过500万的注册用户，未来的智能电视项目也将鼓励用户来社区参与互动，一起打造产品，探索智能电视更多的可能性。

IoT的第二战场

实际上，电视业务或者智能家居只是IoT的冰山一角。有观点认为，在手机业务见顶的情况下，IoT将成为智能手机厂商们的第二战场。

比如锤子科技此前就推出了空气净化器设备、TNT设备；努比亚推出了智能门锁产品；华为荣耀小米甚至将业务拓展到智能手环、智能音箱、体重秤等设备。在日前的vivo X23发布会上，vivo也发布了IoT战略，并推出了Jovi物联产品。

随着5G商用的临近，不仅智能手机的产品和使用体验将发生改变，更多的智能设备将走向万物互联的状态。此前出现的智能音箱热就是一个例子，甚至有观点认为，智能音箱的语音交互和控制在5G时代甚至有可能取代智能手机，成为智能家庭中的控制中心。

此前，一加也在手机之外的品类进行了尝试，比如耳机，甚至是一些生活周边，比如背包、旅行包、钱包等。而从此次公布的消息来看，刘作虎称电视业务是进军互联网智能家居领域的开始，这也意味着未来一加也会在更多的智能家居品类上进行尝试。

在目前的智能手机行业竞争态势下，厂商们比拼的越来越是综合能力，更多的硬件、良好的软件和服务，这些都将成为成败的关键因素。在此前的采访中，一加CEO刘作虎曾向新浪科技透露，一加目前也正在尝试硬件之外的软件方面的营收。而开拓智能电视业务后，涉及的软件交互、服务等方面的能力，无疑也是一加增加软件和服务营收的一个良好契机。