新浪科技> 电信 > 正文

可折叠手机抢位战打响 华为三星争抢“头把交椅”

可折叠手机抢位战打响 华为三星争抢“头把交椅”
2018年09月17日 04:23 证券日报
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　■本报记者 贾 丽 

　　国产手机巨头华为，近日陷入是非的漩涡之中。日前，有传言称华为将被“国资收购”，对此，华为方面表示消息不实。其内部人士同时否认了业务分拆、剥离部分业务的传闻。

　　不过，在业务布局上，华为方面传来了新消息。华为消费者业务CEO余承东近日对外透露，华为已经在开发可折叠手机，并且不必再等一年才能看到它。虽然没有透露手机的具体上市时间等细节，但他在采访中揭示了一些可能会在可折叠手机上看到的一些功能，包括5G和更好的AI功能。

　　业内分析人士丁少将表示：“折叠屏手机并非华为首创，京瓷、NEC以及中兴都曾推出过。在华为之前，三星也已经表示将推出折叠屏手机。如果三星、华为这样体量的巨头量产折叠屏手机，会起到推动和引领的作用，如刘海的异形设计，虽然夏普早就推出，但直到苹果iPhone应用后才风靡起来一样，头部厂商的产品会在行业起到示范作用。”

　　但他认为，“目前，折叠屏不会对华为产生太大的影响。不过如果华为能够在折叠屏上有所创新，推出颠覆性的产品，或将引发智能手机市场的震荡。而苹果、三星等手机厂商将进一步受到国产厂商的威胁。”

　　虽然目前华为手机势头迅猛，但其要在市场稳住第二的位置，在创新领域也还需要拿出颠覆性的产品。IDC、Gartner等全球知名调研机构发布的数据均显示：今年第二季度，华为智能手机的出货量首次超过苹果，仅仅排在三星的后面。但华为能否保住2018年全年出货量第二的位置，还需要打个问号。从今年上半年的表现来看，苹果和华为的出货量非常接近。

　　第一手机界研究院院长孙燕飚认为：“折叠手机是智能手机的创新，也是未来手机发展的趋势之一。华为有意借这一机会，在同质化的市场走出差异化道路，弯道超车。但今天我们所说的‘折叠’是两块屏的折叠，技术难度更大，对厂商的手机屏幕、机身结构、电池摆放等都有较高的要求。华为能否引领折叠手机，要看其在这一领域是否真正带来了创新。”

　　值得注意的是，三星电子移动通讯事业部总裁高东真也在近日表示，旗下首款可折叠手机或将于年底前发布。“在继全面屏之后，可折叠手机将成为下一个流行风向，也是手机厂商下一轮争夺的战争。可折叠手机的市场争夺战可能要比预想的来得更早。”业内人士认为。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有