可折叠手机抢位战打响 华为三星争抢“头把交椅”

■本报记者 贾 丽

国产手机巨头华为，近日陷入是非的漩涡之中。日前，有传言称华为将被“国资收购”，对此，华为方面表示消息不实。其内部人士同时否认了业务分拆、剥离部分业务的传闻。

不过，在业务布局上，华为方面传来了新消息。华为消费者业务CEO余承东近日对外透露，华为已经在开发可折叠手机，并且不必再等一年才能看到它。虽然没有透露手机的具体上市时间等细节，但他在采访中揭示了一些可能会在可折叠手机上看到的一些功能，包括5G和更好的AI功能。

业内分析人士丁少将表示：“折叠屏手机并非华为首创，京瓷、NEC以及中兴都曾推出过。在华为之前，三星也已经表示将推出折叠屏手机。如果三星、华为这样体量的巨头量产折叠屏手机，会起到推动和引领的作用，如刘海的异形设计，虽然夏普早就推出，但直到苹果iPhone应用后才风靡起来一样，头部厂商的产品会在行业起到示范作用。”

但他认为，“目前，折叠屏不会对华为产生太大的影响。不过如果华为能够在折叠屏上有所创新，推出颠覆性的产品，或将引发智能手机市场的震荡。而苹果、三星等手机厂商将进一步受到国产厂商的威胁。”

虽然目前华为手机势头迅猛，但其要在市场稳住第二的位置，在创新领域也还需要拿出颠覆性的产品。IDC、Gartner等全球知名调研机构发布的数据均显示：今年第二季度，华为智能手机的出货量首次超过苹果，仅仅排在三星的后面。但华为能否保住2018年全年出货量第二的位置，还需要打个问号。从今年上半年的表现来看，苹果和华为的出货量非常接近。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为：“折叠手机是智能手机的创新，也是未来手机发展的趋势之一。华为有意借这一机会，在同质化的市场走出差异化道路，弯道超车。但今天我们所说的‘折叠’是两块屏的折叠，技术难度更大，对厂商的手机屏幕、机身结构、电池摆放等都有较高的要求。华为能否引领折叠手机，要看其在这一领域是否真正带来了创新。”

值得注意的是，三星电子移动通讯事业部总裁高东真也在近日表示，旗下首款可折叠手机或将于年底前发布。“在继全面屏之后，可折叠手机将成为下一个流行风向，也是手机厂商下一轮争夺的战争。可折叠手机的市场争夺战可能要比预想的来得更早。”业内人士认为。