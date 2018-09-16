新浪科技> 互联网 > 正文

携程等平台启动台风应急预案：广深旅游产品可退订

携程等平台启动台风应急预案：广深旅游产品可退订
2018年09月16日 16:52 新浪科技综合
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：南方都市报

　　作者：傅晓羚

　　为应对台风“山竹”对华南地区带来的影响，南都记者从携程、飞猪等方面了解到，目前已纷纷启动了突发、重大灾害的应急预案：携程启动“携程重大灾害旅游体验保障金”，为预订广州、深圳相关度假产品的旅游者提供无损失退订或滞留补贴。

　　飞猪平台要求商家严格按照航空公司最新政策情况，保障按航司规定执行退改，绝不额外收取任何其他费用；驴妈妈方面对南都记者表示，受“山竹”台风影响关闭的广东、海南两省景区、跟团游目前可以免费改期、或者无损退，从目前景区、航司通知来看，主要集中在16、17号两天。

　　南航、东航多趟航班取消 启动退改签

　　受第22号超强台风“山竹”影响，南航、东航等航司相继取消广州地区多趟进出港航班。今天南方航空公司发布消息称，截至9月16日09：45，南航取消9月16日中午12：00至9月17日早晨08：00在广州进出港的所有航班（9月16日CZ352、CZ362、CZ3231、CZ3400、CZ6916、CZ621航班除外），后续航班安排将根据台风情况继续更新。东航则公告称，对9月16日至17日涉及广州机场的进出港航班做出相应调整，取消多趟涉及广州、昆明等南部地区始发或到达的航班。

　　南都记者从携程旅游服务部门了解到，9月16日，香港、澳门、广州、深圳、珠海、湛江、南宁、北海、海口等地机场的进出港航班大规模取消，目前改签需求量大、等待时间长，携程会尽快为旅客办理改签，旅客也可同时联系航空公司改签，目前正密切关注各地往返受台风影响地区的航班动态，并与机场及航空公司保持联系。携程租车则承诺，对9月16日至17日24时内出行广州、深圳等地的用车旅客无条件改期或退单，并一律免收退单及改单费用。

　　飞猪方面表示，在平台机票商品方面，将实时关注各航空公司官方政策信息，第一时间为游客提供及时的航班信息。平台要求商家，严格按照航空公司最新政策情况，保障按航司规定执行退改，绝不额外收取任何其他费用，全力协助旅客合理安排和调整相关行程。

　　广深滞留旅客可获300元/间夜滞留补贴

　　依据广州市旅游局通报，截至9月15日18时，广州市11个区已关停景区79家，安全转移和撤离游客149788人。据报道，广州市旅游局要求各旅行社合理安排出游路线，全面停止组织广州一日游，严禁组织游客到受台风影响区域进行海上旅游及高风险运动，及时向游客做好宣传和解释工作；星级酒店要全部关闭室外球场、游泳池等户外设施。

　　南都记者获悉，鉴于台风造成广东部分地区大面积航班取消、景点关闭，广州、深圳发布了台风红色预警等通知，携程对9月15日18点之后至16日24时，涉及目的地、出发地为广州、深圳及周边城市，跟团游、自由行等度假产品的订单用户，提供退订、延住、改期等服务，并且为游客承担退订产生的订单费用损失，对于广州、深圳等地因台风滞留的携程度假游客，提供300元每间夜的滞留补贴。旅客通过携程预订广州、深圳的酒店订单，由于受此次台风影响，航班取消导致无法入住的，目前均可免费取消，相关费用由携程酒店部门承担。即将出发赴相关目的地的旅游者，一些因为台风景点关闭的门票，以及无法开展的当地玩乐项目，在政策有效时间内可以无损失退订。

　　飞猪方面称，在平台酒店商品方面，凡是通过飞猪平台预定的酒店订单，平台将协助旅客并尽力协调商家及酒店方，为受此次台风过境影响的旅客合理安排和调整入住计划。后续取消事宜将根据最新天气情况和行程航班情况做出相应调整。度假线路及门票类商品方面，平台建议商家及旅客根据天气情况，合理安排并及时调整行程路线；如遇景区闭园，要求商家保障旅客免费退订相关门票。

　　“针对目的地为广州、深圳及周边城市、航班取消导致无法出游的跟团游、自助游等度假产品订单，途牛方面表示将根据航司政策为客人进行机票退改签，并积极协助游客退订、改期地接资源或酒店。同时，对于广州、深圳等地因此次台风滞留的跟团、自助游出游中游客，途牛将为游客承担首晚住宿一半的费用，最高补贴250元每间夜。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有