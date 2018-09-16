携程等平台启动台风应急预案：广深旅游产品可退订

来源：南方都市报

作者：傅晓羚

为应对台风“山竹”对华南地区带来的影响，南都记者从携程、飞猪等方面了解到，目前已纷纷启动了突发、重大灾害的应急预案：携程启动“携程重大灾害旅游体验保障金”，为预订广州、深圳相关度假产品的旅游者提供无损失退订或滞留补贴。

飞猪平台要求商家严格按照航空公司最新政策情况，保障按航司规定执行退改，绝不额外收取任何其他费用；驴妈妈方面对南都记者表示，受“山竹”台风影响关闭的广东、海南两省景区、跟团游目前可以免费改期、或者无损退，从目前景区、航司通知来看，主要集中在16、17号两天。

南航、东航多趟航班取消 启动退改签

受第22号超强台风“山竹”影响，南航、东航等航司相继取消广州地区多趟进出港航班。今天南方航空公司发布消息称，截至9月16日09：45，南航取消9月16日中午12：00至9月17日早晨08：00在广州进出港的所有航班（9月16日CZ352、CZ362、CZ3231、CZ3400、CZ6916、CZ621航班除外），后续航班安排将根据台风情况继续更新。东航则公告称，对9月16日至17日涉及广州机场的进出港航班做出相应调整，取消多趟涉及广州、昆明等南部地区始发或到达的航班。

南都记者从携程旅游服务部门了解到，9月16日，香港、澳门、广州、深圳、珠海、湛江、南宁、北海、海口等地机场的进出港航班大规模取消，目前改签需求量大、等待时间长，携程会尽快为旅客办理改签，旅客也可同时联系航空公司改签，目前正密切关注各地往返受台风影响地区的航班动态，并与机场及航空公司保持联系。携程租车则承诺，对9月16日至17日24时内出行广州、深圳等地的用车旅客无条件改期或退单，并一律免收退单及改单费用。

飞猪方面表示，在平台机票商品方面，将实时关注各航空公司官方政策信息，第一时间为游客提供及时的航班信息。平台要求商家，严格按照航空公司最新政策情况，保障按航司规定执行退改，绝不额外收取任何其他费用，全力协助旅客合理安排和调整相关行程。

广深滞留旅客可获300元/间夜滞留补贴

依据广州市旅游局通报，截至9月15日18时，广州市11个区已关停景区79家，安全转移和撤离游客149788人。据报道，广州市旅游局要求各旅行社合理安排出游路线，全面停止组织广州一日游，严禁组织游客到受台风影响区域进行海上旅游及高风险运动，及时向游客做好宣传和解释工作；星级酒店要全部关闭室外球场、游泳池等户外设施。

南都记者获悉，鉴于台风造成广东部分地区大面积航班取消、景点关闭，广州、深圳发布了台风红色预警等通知，携程对9月15日18点之后至16日24时，涉及目的地、出发地为广州、深圳及周边城市，跟团游、自由行等度假产品的订单用户，提供退订、延住、改期等服务，并且为游客承担退订产生的订单费用损失，对于广州、深圳等地因台风滞留的携程度假游客，提供300元每间夜的滞留补贴。旅客通过携程预订广州、深圳的酒店订单，由于受此次台风影响，航班取消导致无法入住的，目前均可免费取消，相关费用由携程酒店部门承担。即将出发赴相关目的地的旅游者，一些因为台风景点关闭的门票，以及无法开展的当地玩乐项目，在政策有效时间内可以无损失退订。

飞猪方面称，在平台酒店商品方面，凡是通过飞猪平台预定的酒店订单，平台将协助旅客并尽力协调商家及酒店方，为受此次台风过境影响的旅客合理安排和调整入住计划。后续取消事宜将根据最新天气情况和行程航班情况做出相应调整。度假线路及门票类商品方面，平台建议商家及旅客根据天气情况，合理安排并及时调整行程路线；如遇景区闭园，要求商家保障旅客免费退订相关门票。

“针对目的地为广州、深圳及周边城市、航班取消导致无法出游的跟团游、自助游等度假产品订单，途牛方面表示将根据航司政策为客人进行机票退改签，并积极协助游客退订、改期地接资源或酒店。同时，对于广州、深圳等地因此次台风滞留的跟团、自助游出游中游客，途牛将为游客承担首晚住宿一半的费用，最高补贴250元每间夜。”