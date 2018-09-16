二手车电商的尴尬:疯狂烧钱换流量 维权多发乱象频出

疯狂“烧钱”换流量 维权多发乱象频出

二手车电商：“看上去很美”？

作者：张硕、刘媛媛

近日，第三方咨询公司艾媒咨询发布了《2018上半年中国二手车电商平台监测报告》。报告数据显示，2015年以来，中国二手车市场交易量保持较高的增长率，2017年1~2月销量为171.15万辆，2018年1~2月则达到了198.24万辆的增长量，同比增长15.8%。预期2018年中国二手车交易量将持续放大。

与此同时，摩根士丹利日前发布报告预计，中国二手车市场将以19%的年复合增长率增长，从2017年的1240万辆增长到2022年的2760万辆，未来成长空间巨大。

然而《中国经营报》记者梳理发现，就在二手车市场蓬勃发展的同时，正处于“攻坚战”的二手车电商平台，有的方面还仅仅是“看上去很美”，背后有许多亟须解决的问题，譬如：平台售车造假屡禁不止、服务费用收取广为诟病、刷单拆单涉嫌虚假宣传等。如不能一一攻破，中国二手车市场离真正的“春天”还很遥远。

对此，记者联系了优信二手车、人人车、大搜车等相关负责人。截至发稿，优信及大搜车方面未予回应。人人车方面则回应称，二手车属于非标品，且具有“一车一况”的属性，国内缺乏完整的二手车车况数据及二手车检测标准，因此二手车的车况检测是一个行业痛点。传统的二手车交易流程中，二手车从卖家到买家需经历诸多中间环节，通常会有30%~40%的溢价。而人人车C2C二手车交易服务，直接链接个人卖家和个人买家，只收取3%~4%的服务费。另外，刷单拆单行为在人人车内部管理规范中属于红线行为，人人车一直致力于通过企业经营的规范化、合规化营造诚信阳光的商业环境。

“烧钱”扩张 后劲乏力？

曾经有人评价“砸不出重金，玩不转二手车电商”。据不完全统计，近4年来，二手车电商行业吸走近300亿元融资。但有观点认为，受限于国内消费者对二手车的认知不足、二手车电商的某些不规范操作及客户服务体系尚不完善、进口关税下调等因素影响，国内的二手车电商相比于国外的二手车平台还很难做到“真正走进消费者心里”。

以优信二手车为例，2018年6月，优信二手车登陆美国纳斯达克，成为中国二手车电商第一股。而此前优信公布的招股书数据显示，2017年、2016年优信运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元，净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元，亏损额在逐年递增。管中窥豹，优信作为一家金融属性强于二手车电商属性的公司，起步并不被资本市场看好。

然而就在一片喝倒彩声中，8月22日，优信二手车公布了2018年二季度财报，这也是优信上市后的首份财报。财报显示，优信在第二季度总收入为6.657亿元，同比增长79.6%；毛利4.069亿元，毛利率为61%，比去年同期的56%略有上升；净收入2.097亿元，这也是优信2016年公布业绩以来首次盈利。优信方面表示，第二季度盈利的原因是衍生负债的公允价值变动产生15.44亿元的账面收入。

形势看似乐观，但也有分析师提出：“优信第二个季度的收益表现高过预期，但是如果从交易收益的毛利率来看，资产占股东权益的比重同比并没有明显上升。”

砸钱换流量，被外界评为二手车电商攻占市场的捷径。2018年第一季度，优信广告投入已扩大到6.33亿元，占当季总营收的97.5%，几乎接近2016年全年营销额。此前，优信签约奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）为品牌代言人、跻身央视2018年世界杯转播顶级合作伙伴等都是价格不菲的投入。优信集团董事长兼CEO戴琨曾表示，优信二手车在2018年的广告投入可能会超出原计划的10亿元，达到13亿元。

值得注意的是，自优信赴美上市后，股价一路大幅缩水，优信IPO每股发行价为9美元，相比此前的询价区间10.5~12.5美元缩水最高达28%。截至9月12日，优信的股价已跌至5.04美元/股。据优信内部人士透露，上市后曾一度出现部分股东信心丧失，部分项目叫停等现象。优信公司内部一度有将大规模裁员的传言。记者就此消息致电优信二手车项目管理主管求证，截至发稿对方未予回应。

除了优信之外，记者注意到，2017年9月，人人车获得了来自滴滴出行价值两亿元的战略投资，并由此达成战略合作协议；同年11月，大搜车获得了有阿里巴巴领投的价值3.35亿美元的E轮融资。仅2017年一年，优信、车置宝、大搜车、瓜子、人人二手车等企业融资超过20亿美元。

2018年9月3日，大搜车再次宣布获得5.78亿美元的新一轮融资，由春华资本和晨兴资本领投，阿里巴巴、昊翔资本、阳光保险、宜信等机构跟投。此次融资距离上一轮阿里巴巴领投的融资刚刚过去9个月。

据不完全统计，目前国内二手车电商及相关平台就有59家之多，未来可能还会有更多的平台想分一杯羹。汽车行业资深分析师万春雷表示：“二手车电商平台蓬勃发展，但归根结底其盈利的模式是‘赚差价’，目前急需出台、规范行业内部对二手车的评估检测标准，不能一个平台一套标准，这样才能更好地保障这个行业的健康发展。”

乱象频出 消费者不买单

前不久，有媒体梳理国内法院2016年以来审结的涉二手车电商消费维权案件，发现其中占比最高的起诉事由是“隐瞒实际车况”。消费者在二手车电商平台购买回家的车“名不副实”成为大家最担心的问题。

据《成都商报》报道，2017年5月，成都的刘女士以6.3万元的价格在某知名二手车平台购买了一辆福特嘉年华两厢汽车，可提车一周就出现了故障。刘女士称，安全气囊的灯一直在亮，车辆行驶时也有抖动问题。经4S店检测，车辆副驾的安全气囊缺失，内部也有焊接迹象，且遭受过撞击。之后，刘女士在为车辆交强险续保时，也发现该车在2016年11月份曾有保险赔偿记录，可以判断这是一辆“被变身”的事故车。

刘女士致电二手车平台，工作人员对车辆进行了检查，但对于“事故车辆”的说法并不认同。“当时他们说，可能是电路原因，车辆抖动也可能是机油问题，只需进行简单的维护保养即可。”刘女士介绍。直到媒体记者联系该电商平台，该平台才责成区域经理出面承认了过错，进行了赔偿。

近日，记者随机采访了北京朝阳区王四营乡附近的几家4S店内选购汽车的消费者，问他们为何不选择在二手车电商平台购车，得到的答案大多是：“看过二手车市场的一些不规范报道，担心在二手车电商平台买到有质量问题的车辆。”流水似的资金、铺天盖地的广告宣传不能赢得消费者的“放心”，这些回复耐人寻味。

有长期研究二手车市场的人士曾总结，消费者在二手车电商平台买车曾遇到的问题主要有以下几种类型：车辆信息严重不对等，老车型当准新车卖；车况与实际不一致，号称经过上百道检验工序的车，其实是泡水车或事故车；售后服务跟不上；维权成本高。二手车数据被篡改后，维权时取证会比较困难。

以浙江省为例，2017年浙江省消费者权益保护委员会受理的关于二手汽车消费投诉案件共459件，同比上升了34.2%。其中，篡改里程数的投诉有241起，占投诉总量的52.5%；质量问题的投诉有108起，占投诉总量的23.5%。除此之外，出售事故车、虚构车源骗取定金、乱收费、合同不规范等也是欺骗消费者常用的手段。

《中国消费者报》消费指导部主任郝庆丰曾表示：“之所以存在这些欺诈现象，主要还是在于某些二手车电商平台本身的监管不力及没有诚信。比如，一些业务员在验车的阶段可能收了回扣，然后把价格标高；再比如，由于高企的成本税收等因素，为了实现利益最大化，这些电商平台往往会弄虚作假；此外，还有一些平台并不是为了盈利，而是想要扩大规模，利用资本市场运作来达到更高的估值。”

针对上述提到的问题，人人车方面表示，为了进一步杜绝重大事故车、水泡车、火烧车，人人车平台设置了购车前检测+购车后质保的二手车交易流程。购车前249项检测，旨在尽可能全面地去呈现车况；同时，人人车平台设立了2亿元用户保障金及先行赔付机制，还对现有售后服务体系进行全面升级，从服务体系、服务平台、服务品质各方面进行全方位升级。升级后的渠道服务，在行业内首次实现“九大客服平台”+365天×24小时+一对一+24小时快速效应的极致服务，随时响应用户需求。

“二手车电商平台的兴起打破了二手车传统线下的交易模式，从积极层面来看，改造并推动了汽车行业的进步与发展，是时代发展的必经之路。”全国工商业联合会汽车经销商商会专家顾问颜景辉对本报记者表示，目前二手车电商平台所暴露出的一些问题，有很多也是之前线下二手车市场固有的一些顽疾，包括缺失诚信、信息不对等。“二手车电商平台想要迎来真正的‘春天’，赢得消费者的信赖，要通过多方面的努力才能达成。首先，二手车电商要回归‘诚信’的根本，用先进的手段、诚实的服务去赢得市场。其次，政府有关部门要加速出台相关的行业标准，明确监管机构的职责，进一步完善相关法律法规。”