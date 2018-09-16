快车司机被乘客当街割颈 滴滴紧急垫付万元医药费

图说：滴滴相关负责人看望受伤司机

来源：东南网

东南网9月16日讯 据泉州电视台《新闻广角》报道，9月12日，在福建泉州市惠安县，一名滴滴快车司机在凌晨5点多搭乘乘客从君悦购物中心前往中新花园时被乘客割喉。经当地医院抢救，快车司机赵师傅已转危为安。当天下午，乘客已被警方抓获。滴滴平台在当日中午对司机进行了探望，垫付一万元医药费用，并承诺持续对司机进行救助。

据赵师傅介绍，他当天接到这个订单时才5点多钟，天还没亮，一名看上去20多岁的小伙子从后面上车。整个行程中双方一直都没有说话，直到快到目的地的时候，乘客要求掉头再回到原来上车的地方，于是赵师傅就掉头回去。

车辆掉头后，在距离君悦购物中心大约200米左右时，乘客把座位从副驾驶后面移动到了驾驶座后方。随后乘客突然向前，左手搂着司机的脖子，右手用刀快速朝司机脖子划了一下。划完之后，乘客好像迟疑了一会儿，连声说对不起对不起，大哥对不起，后下车离开。

发现颈部出血后，赵师傅用手捂着伤口、忍着疼痛，自行开车前往惠安县医院。经过1个多小时的紧急手术，赵师傅转危为安。

在惠安县医院，滴滴司机赵师傅的主治医生介绍，司机的手背和颈部都有明显的刀伤，颈部有2道伤痕，伤口最深的地方有1公分左右，能看清颈部的肌肉，幸好没有伤及大血管。目前，赵师傅还需留院观察。

据了解，滴滴快车车主赵师傅的朋友在当天早上八点二十分左右向滴滴平台报备了赵师傅被乘客故意伤害的情况。当天中午一点钟左右，滴滴工作人员携带慰问品来到赵师傅的病房对病人和亲属进行探望。滴滴方面向赵师傅亲属详细解释了平台保障，先行垫付1万元医疗费用，并承诺将持续垫付所有医药费用，确保司机得到充分的救治。截止昨日（14日）中午，赵师傅的治疗费用已经用去3000余元。

另据了解，当天下午，该故意伤害司机的乘客已经被警方抓获。

以下是滴滴回应全文：

我们强烈谴责危害司机生命安全的暴行。在9月12日早间收到赵师傅亲友的投诉后，平台立即响应，快速成立工作小组。滴滴工作人员在当天中午抵达医院探望了赵师傅及其亲属，先行垫付1万元医疗费用。我们承诺将持续垫付所有医药费用，确保司机得到充分的救治。

与此同时，我们将尽最大努力帮助司法机关调查清楚所有事实，还受伤司机和家属一个公道。我们相信，滥用暴力者必将受到法律的严惩。