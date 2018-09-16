网秦罗生门:创始人内斗不稀奇 但绑架拷打电击真罕见

创始人林宇指控另一位创始人涉嫌绑架自己长达13个月，一出诡谲大戏正在互联网公司网秦内部上演。孰是孰非，未有定论。在这背后，这个曾经的国内第一家成功登陆美国纽交所的移动互联网企业，已然逐步边缘化。

来源：新金融记者 曹晓龙

绑架疑云

从互联网主流视野消失两三年的网秦创始人林宇，于近日在朋友圈宣告回归。此外，他还放出了一个让业内震动的消息，说自己“被绑架长达13个月”，其间遭遇非人折磨，九死一生，家人也受到了威胁恐吓，并控诉其同为网秦公司创始人，现在的凌动智行董事长史文勇是幕后黑手。

新金融观察记者了解到，网秦移动创立于2005年，林宇与史文勇同为创始人。网秦于2011年5月在纽交所上市，是国内第一家成功登陆美国纽交所的移动互联网企业，后于2018年1月22日，公司名称由网秦更名为凌动智行，公司主营业务也从此前的手机安全，转型至提供智能汽车技术解决方案和生态系统建设等业务。

随着林宇的爆料，网秦也就此陷入罗生门。

据悉，在网秦创立期间，林宇担任董事长以及CEO，史文勇则担任COO。而在2014年年末，二人职务发生调整。彼时网秦发布公告称，林宇出于与公司无关个人原因已没有能力履行相关职务，离职网秦，由史文勇接下董事长的职责。

曾经亲密无间的二人，分歧或就此埋下。

根据林宇所说，当时他是被离职的，还指控史文勇找了亲属代替自己在辞职声明上签字。后来林宇还遭遇了绑架，并认为这同样跟史文勇有关。

不过林宇日前的发难，史文勇并不认可。后者第一时间出面回应表示，林宇是在恩将仇报，自己惹了不少麻烦，犯了很多错误，结果却把所有责任、脏水泼到他的身上。还强调，林宇被绑架与其无关。

此外，林宇还宣布自己回归后，将接任网秦CEO，并担任联席董事长。史文勇则称，这是林宇的单方面宣布，是假公告。

新金融观察记者从网秦公司人士处了解到，目前公司董事长依然是史文勇，负责业务的也是史文勇。

且网秦官方微博也在9月10日当天，声明否认林宇所称的管理层变动，强调林宇已于2014年12月11日因个人原因离任。9月11日中午网秦官方微博转发上市公司公告，确认两名董事辞职及新增两名独立董事，史文勇继续担任董事长兼COO。

孰是孰非，一时间难以厘清。

“公司创始人为利益出现内斗，并不稀奇。可像网秦这两位闹出了如此动静，绑架、拷打、电击，在业内确实罕见。”有业内人士告诉新金融观察记者，林宇与史文勇两人谁在说谎，或许还需要警方以及更多信息披露来盖棺定论。但两个创始人之间的纠纷或多或少已经影响到网秦日常运转。

多次转型

如果不是林宇来这么一出，可能人们都已经忘记网秦了。

“此前的网秦是国内最早做手机杀毒业务的，也有相关的技术储备，有过辉煌，但争议也很大。”上述业内人士表示。

新金融观察记者了解到，作为当时少有的专注手机安全软件的企业，网秦一度月盈利高达百万。截至2010年年底，网秦已经为全球100多个国家和地区的超过7100万（其中海外超过2300万）用户，提供基于云安全平台的移动安全服务。

《2010年中国手机安全产品市场白皮书》显示，网秦占据国内市场67.7%的市场份额。2010年11月，在中科院发布的2010手机安全调研报告中显示，网秦系列产品以最高的用户满意度和最低的流失率排名第一，全面领先市场。

2011年网秦上市当天，林宇面对镜头称，网秦在全球100多个国家有超过1.2亿智能手机用户，各类科技大咖趋之若鹜，全球500强企业争相合作。彼时正值塞班时期，智能手机市场远没有现在成熟，通过大量预装以及关于防护病毒重要性的渲染，“网秦手机杀毒”和“网秦安全”很快积累了第一批用户，收入也节节攀升。

这是网秦的辉煌时刻。

但是此后无论是2011年央视3·15晚会曝光网秦旗下手机杀毒案软件涉嫌恶意扣费、难以删除、自己制毒自己杀，还是2013年知名机构浑水做空网秦，称其没什么价值，并认为网秦在市场份额、产品安全、负债表，以及收购业务等都存在作假或者捏造行为，网秦一路走来，争议都不小，且在2013年之后，股价持续走低。

2015年，在史文勇拿到网秦控制权之后，网秦开始逐步脱离手机安全领域，转型风口最热的智能驾驶领域。该年网秦收购凌动科技，研发设计智能车载平台，提供车联网技术解决方案。

三年后，网秦改名凌动智行，宣布进军车载互联网。艾媒咨询CEO张毅对外表示，网秦当年的辉煌跟当时的SP（服务提供商）的火爆是密不可分的，彼时SP是利用了用户的信息差，后来网秦转型相当于完全转到了一个全新的领域。但转型并不成功，这也间接导致了网秦后来的股权争议和衰落。

2013年，网秦并购国信灵通、飞流科技，从安全业务扩展至手机游戏和企业移动化。2014年还曾涉足移动医疗。2015年，收购直播公司秀色秀场，2016年宣布重点发力以秀色秀场为主力产品的业务。

不过这些曾经收购的优质资产现在已经都被卖掉。这也使得在外界看来，网秦近几年的动作大多偏向资本运作，而本身实际业务上没什么太大拓展。2018年，网秦宣布进军智能汽车业务，且完成更名，但公司目前除移动互联网和广告收入外，其他服务收入占不足7%，不难看出网秦的此次转型，也仅是刚起步，效果并不显著。

再加上曝出此次创始人内讧，网秦未来何去何从，尚不清晰。