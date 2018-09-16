蔚来汽车赴美IPO首日开盘跳水 百亿亏损难闯盈利关？

募资10亿美元 较目标金额缩水44%

蔚来汽车赴美上市首日开盘跳水 过百亿亏损难闯盈利关？

作者：夏治斌、刘媛媛

北京时间9月12日晚间，蔚来汽车正式在纽交所挂牌上市，证券代码为“NIO”，发行价格为6.26美元，以发行1.6亿份美国存托股份（ADS）计算，融资额为10亿美元，估值约为64亿美元。至此，蔚来汽车成为中国电动车赴美上市第一股。

蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌在现场表示，上市意味着需要用更高的标准要求自己，能募集更多的资金用来研发更好的产品，为用户提供更好的服务。

不过，蔚来汽车上市首日开盘后便破发，报6美元，此后盘中跌幅一度超过13%。好在收盘挽回颓势，报6.60美元，涨5.43%。上市次日，蔚来汽车股价狂飙，截至当地时间9月13日收盘时上涨75.76%，报11.60美元。

值得注意的是，此前上海市嘉定区媒体《嘉定报》曾报道称，蔚来汽车的整车基地将落户在上海嘉定外岗镇。这是蔚来汽车的第二工厂，将采取自建模式，规划土地800亩左右。而日前，《中国经营报》记者在实地走访过程中并未发现蔚来自建工厂的踪影，询问当地居民，他们也表示不清楚，没听说过关于蔚来汽车在这里建厂的消息。

就此，本报记者联系了蔚来汽车相关负责人，对方表示，工厂项目一直由政府主导，上半年才开建，具体的进度不清楚，可以肯定的是还未建成。

贴近最低发行价上市

根据此前蔚来汽车提交的招股书，公司计划在IPO中发行1.6亿股美国存托股份（ADS），发行价格区间为6.25~8.25美元，计划募集资金不超过18亿美元。

不难看出，蔚来汽车此次的6.26美元发行价仅略高于目标价格区间的下限，而与当初18亿美元的募资额度相比，此次募集资金的目标已缩水约44%。

另据此前媒体报道，蔚来汽车的最终市值或将高达370亿美元，而截至上市首日收盘，蔚来汽车市值为67.7亿美元，差额高达300多亿美元，缩水超八成。不过次日收盘，蔚来汽车市值达到119亿美元。

事实上，在本报记者此前的采访过程中，中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林就曾点评认为，蔚来汽车短期内估值不容乐观，可能会低于市场估值，也必然低于蔚来汽车自身的估值。他表示：“当前的大环境对中概股而言十分不利，未来资本市场的核心还是在于自身公司的优劣。同时，特斯拉近期考虑私有化，这预示着蔚来汽车赴美上市之路包括上市之后都会路远且艰辛。”

汽车分析师任万付也表示：“中国的互联网企业在开始进入海外市场的时候，基本上都会被低估。蔚来汽车的估值被低估，是不可避免的，也是正常的现象。”

记者注意到，自8月14日递交赴美IPO申请以来，有关蔚来汽车的争议就未停止过，争议点主要集中在盈利及交付问题上。招股书显示，在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里，蔚来汽车的净亏损分别为25.733亿元、50.212亿元和33.255亿元。三年未到已亏损109亿元，折合每天要烧掉约1200万元。

招股书同时披露，截至2018年8月28日，蔚来ES8已经生产了2200辆，交付了1381辆给用户，其中ES8的8月份交付量为900辆，7月份交付381辆，6月份交付100辆。

对此，知名自媒体人、新经济观察家王冠雄撰文指出：目前在一级市场很难融到钱的情况下，蔚来汽车只能赴美国IPO。与此同时，车都没交付几辆就急着上市，这客观上给中国的新能源汽车开了一个非常不好的头。在巨大的浮躁泡沫下，着急赴美上市也一定程度上将造车行业的创新本质给吹偏了。

嘉定工厂建设不排除延期可能

值得注意的是，蔚来汽车此前自建工厂的消息也曾引起广泛关注。在上海市嘉定区行政服务中心，记者查询到一份2018年1月5日发布的《环保局窗口全力推进重大项目蔚来汽车的环评事宜》文件，其内容为：“双方就厂房建设、方案设计、环评编制及其审批等方面做了充分沟通，力求在最短的时间内以最快的速度全力推进项目的建设。”

据此前虎嗅网报道，蔚来招股书中曾提到，蔚来的自建工厂目前正在建设中，计划2020 年完工，但不排除有延期的可能，新工厂由上海政府相关部门负责建设。

在“天工网”上海市工程信息一栏，记者查询到工程编号为477338，名为上海蔚来汽车有限公司嘉定工厂项目（上海市嘉定区），该项目地址位于上海市嘉定区外冈镇产业园区西侧1705地块、1706地块、1707地块内。9月7日，该网站更新的有关项目最新动态显示，蔚来汽车嘉定工厂2018年5月上旬项目在做施工图设计，预计2018年9月开工建设。项目占地面积为533333平方米，建筑面积约99007平方米，规划建设周期为2018年9月至2020年12月，施工单位暂未确定。

本报记者随即联系“天工网”公布的该项目发展商上海国际汽车城产业发展有限公司规划建设部联系人，电话无人接听。随后，记者又致电该网站所提供的上海蔚来汽车有限公司环保部相关负责人，对方表示，自己是蔚来汽车嘉定工厂的代表，目前暂不对外发布任何工程进度信息，只解释整个工程建设和环境关系的相关问题。

针对目前蔚来汽车在嘉定自建工厂的建设情况，9月13日，记者先后致电上海市嘉定区规划和土地管理局，以及建设管理科进行询问。建管科相关人员回应称，因为蔚来汽车自建工厂项目重大，采访需先跟区宣传部门说明情况。不过，嘉定区新闻办工作人员随后告诉记者，蔚来汽车如今已是上市公司，若要披露公司未曾公示过的信息，需要征求对方意见。

此前，据车聚网消息，蔚来汽车的自建工厂位于外岗镇以北的外岗高科技产业园区西侧，此工厂在蔚来汽车安亭总部以北30公里，距离上海市中心约50公里。但日前记者深入外岗镇以北的外岗高科技产业园区周围实地走访，并未见到蔚来自建工厂，询问当地居民，他们也表示不清楚，未曾听说过关于蔚来汽车在这里建厂的消息。在园区附近，记者仅看到许多电子零部件和汽车配套部件工厂。

针对工厂的具体地址和目前的建设情况，记者联系蔚来汽车相关负责人核实，对方表示，由于今年上半年才开始自建工厂项目，速度没那么快，可以肯定的是现在工厂尚未建成。对于工厂的具体位置，该人士表示，待忙完蔚来在美上市事宜，返沪后再与记者联系。

“最近，特斯拉在上海独资建厂尘埃落定。这给国内新能源汽车行业带来不少的压力，而蔚来是营销+融资＞产品+供应链的公司，如若在价格、硬件、口碑方面均不能占上风的话，用户会用自己的脚投票。”在王冠雄看来，想要真正做好新能源电动汽车，李斌和他的蔚来汽车还有很长的路要走。