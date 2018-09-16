腾讯、高瓴在香港设立高腾国际 进军海外资管

本报记者 吴娟娟

中国证券报获悉，由腾讯和高瓴联合战略投资的高腾国际资产管理有限公司（Gaoteng Global Asset），近日获得香港证监会颁发的4号及9号（公募）牌照，可在香港或其他合格境外地区设立投资于海外市场的基金，并即将在港开展相关业务。拥有这两张牌照，高腾国际可在香港开展公募、私募基金管理业务，也可开展投资咨询业务。

高瓴资本成立于2005年，是一家专注于长期结构性价值投资的公司。经过十余年的发展，高瓴现已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。腾讯成立于1998年11月，是中国领先的互联网增值服务提供商之一，以技术丰富互联网用户的生活，旗下社交网络及通讯平台微信和QQ将用户连接到多元化的数字内容及线上线下服务，腾讯自主开发的目标用户定向技术协助广告主触达数以亿计的中国消费者。

团队亮眼 港市多个明星投资人

两巨头携手打造的团队颇为亮眼。高腾国际总裁毕万英有18年国内外资产管理行业经验，具备丰富的海内外资产管理、运营管理和风险管理经验。曾任工银瑞信副总经理，负责分管公司风险管理、信息科技和基金运作业务。曾任嘉实基金首席风险官、投资决策委员会委员和风险管理委员会委员。曾任职美国Vanguard Group、Evergreen Investments、ING Investment等知名资产管理公司。曾任中国基金业协会和中国金融期货交易所专家顾问。此番出任高腾国际总裁令业内充满期待。毕万英风险管理出身，业内人士预计其领导的高腾国际预计风格趋向稳健。

首席技术官蔡川此前是独立创业的天使投资人，曾经历任腾讯多个部门总经理，有超过19年产品管理、研发管理和技术管理经验。

权益首席投资官 李宇（Daniel LI）拥有15年全球对冲基金从业经历，Milvus Capital创始人和首席投资官，敦和资产权益投资总监，Millennium 投资经理，高盛公司执行董事、投资经理，SAC 交易员、投资经理，2016年荣获中国证券报海外私募基金金牛奖。

固定收益投资负责人及董事总经理 候明伟（Desmond HOW）有超过22年固定收益投资经验，曾任野村国际自营交易部门投资总监，美国保德信金融集团新兴市场固定收益投资团队高级投资经理。侯明伟也是香港市场的明星投资人，曾于2013-2016年连续4年获得由The Asset颁给基金经理的“亚洲G3债券最佳投资人”第一名；其管理的新兴市场多空策略在2015及2016年连续获得由The Asset评选的“最佳对冲基金”第一名。

固定收益董事总经理 朱惠萍（Wonnie CHU）曾任职于嘉实国际，独立管理25亿美元组合，其中包括当时三只晨星5星评级基金以及亚洲最大的人民币海外债券基金之一，并连续于2014、2015年被The Asset评选为“亚洲地区最佳投资人”之一。此前曾任大都会人寿资产管理香港的信贷研究助理总监、穆迪香港的高回报企业分析师、雷曼兄弟香港股票分析师。

信用策略董事总经理 谢亚祖（Kasemsak Charoensiddhi）曾任美国信贷对冲基金香港分公司董事总经理，此前曾任花旗银行亚太区信贷研究部主管。于2009及2010年连续获得FinanceAsia的“最佳卖方分析师”之一。

服务华人

高腾国际总裁毕万英介绍，高腾国际未来将提供品质一流的一站式资产管理服务，现阶段将开展外币理财方面的业务，提供精品理财服务。

“我们更了解中国客户”毕万英说。他表示：高腾国际未来将重点打造符合海内外华人客户需求的产品。我们希望筛选精品提供给投资者。不让投资者犯“选择困难症”。这方面可以借鉴零售领域的Costco（好市多），它的货架上产品有很多品类，但是每个品类都经过精挑细选，少而精致。

香港是富裕人群开立海外投资的首选之地。贝恩咨询统计显示，71%内地富裕人群出海投资选择香港。