乐视网认定贾跃亭欠67亿元未获直接现金流入

■本报见习记者 向炎涛

乐视网与乐视控股之间的债务问题又有新的进展。

8月17日，乐视网发布风险提示公告称，经上市公司与非上市体系公司不断沟通，目前双方已达成认定债务规模约67亿元左右，最终确定数据以双方签署协议为准。

乐视网称，公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行，截至目前，仍未形成全面解决。

《证券日报》记者注意到，目前，乐视网控股股东及实际控制人仍为贾跃亭，其持股比例为25.67%，已全部冻结；第二大股东为融创控制下的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司，持股比例为8.56%，已全部质押。

今年1月19日，乐视网公告称，自2016年以来，公司通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2017年11月30日，乐视非上市体系对上市公司乐视网的关联欠款余额达到75.31亿元。不过随后乐视控股对这一债务数额提出异议，认为应该是60亿元。之后双方一直就债务问题进行核对和确认。

乐视网称，乐视控股拟以其持有乐融致新股权拍卖并偿还乐融致新欠款，本次拍卖程序所需前期工作已于2018年2月完成，后期待法院对其发布拍卖公告即可进入实质性执行程序，但截至目前拍卖公告并未发布。

据了解，目前乐视控股持有乐融致新18.38%股权，已全部处于冻结状态。6月26日，乐视网公告称，已经与乐视控股方达成三项抵债方案，其中包括乐视控股以其持有乐融致新10%的股权进行质押，为乐融致新取得中国民生信托有限公司贷款11亿元。

而本次股权拍卖无法及时完成将导致：一方面，乐视控股推迟偿还乐融致新相关欠款计划执行的风险；另一方面，乐融致新因部分股权冻结或其他原因导致工商变更无法及时完成，进而无法于2018年9月30日前完成增资交割条款并构成乐融致新违约，导致乐融致新增资工作将无法如期完成。

今年4月份，为了获得流动运营资金，乐融致新引入腾讯、京东、苏宁、TCL等投资方，拟增资27.4亿元，根据各方协议约定，如果9月30日之前无法达成第二期交割条件，投资方有权终止协议，可能直接导致本次乐融致新增资失败。

值得一提的是，乐融致新作为乐视网最核心资产，目前面临出表的风险。乐视网此前公告称，持有的乐融致新34.9398%股权已全部质押，公司存在失去对控股子公司控股权的风险，可能致使乐融致新无法计入上市公司合并报表范围。

香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示，上市公司失去核心资产会影响业绩以及资产结构，可能会造成不适宜上市的问题，如果长期无法重组获得可以产生业绩的经营性资产，不排除会被要求退市。

乐视网公布的2018年上半年业绩预告显示，预计2018年上半年亏损1.1亿元至1.11亿元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

乐视网称，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但下半年存在持续亏损的可能性。目前上市公司未因债务解决获得直接现金流入，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。如经审计后公司2018年全年净资产为负，深交所可以决定暂停公司股票上市。

“乐视网的债务问题核心关键在于偿还执行，目前看上市公司对贾跃亭的追偿能力还是严重不足，未来不排除部分债务变成呆坏账，不得不被减记。”沈萌表示。