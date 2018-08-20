趣头条拟赴美上市筹资3亿美元

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北京商报讯（记者 魏蔚）美国东部时间8月17日，移动资讯类App趣头条向美国证券交易委员会提交了IPO招股书文件。文件显示，2018年上半年趣头条营收7.178亿元，同比增长569%，2018年上半年亏损5.144亿元，同比增长1692%，此次拟最高融资3亿美元。

根据招股书，从2017年起趣头条的营收增长迅猛，主要来自于广告收入，2018年上半年广告收入为6.69亿元，占比总营收93.2%，2017年上半年广告收入为1.06亿元。

对于仅成立两年的趣头条而言，营收成绩单表现亮眼，不过在营收增长的同时，趣头条亏损额的增幅更大。招股书显示，趣头条2017年净亏损9480万元，相比2016年增长769.72%，2018年上半年净亏损为5.144亿元，同比增长1692.33%。

在比达资讯分析师李锦清看来，趣头条的快速崛起，主要源自于目标市场和激励机制的差异性。

趣头条援引易观国际的报告，截至2017年底，中国三线及以下城市的人口为10.27亿人口，平均每人拥有0.5部移动设备，相比之下，一二线城市人口为3.63亿，平均每人拥有1.3部移动设备。趣头条认为服务不足的三线以下市场蕴含着巨大机遇，为此，趣头条被普遍认为是 “资讯类的拼多多”。

此外，趣头条向读者分成的激励模式也与同类产品不同。据了解，趣头条不仅有注册得金币、签到得金币、阅读新闻得金币、邀请朋友注册得金币（收徒）还有分享新闻链接到朋友圈得金币等，几乎涵盖了用户在App上的所有行为。

根据易观国际报告显示，以月活用户数（MAU）和平均日活用户数（DAU）计算，趣头条为中国第二大移动内容聚合商，仅次于今日头条。2018年7月月活用户数约4880万，平均日活用户数约1710万，每个日活用户每天花费时间平均约55.6分钟。