新浪科技> 互联网 > 正文

趣头条拟赴美上市筹资3亿美元

趣头条拟赴美上市筹资3亿美元
2018年08月20日 00:40 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自 北京商报

　　北京商报讯（记者 魏蔚）美国东部时间8月17日，移动资讯类App趣头条向美国证券交易委员会提交了IPO招股书文件。文件显示，2018年上半年趣头条营收7.178亿元，同比增长569%，2018年上半年亏损5.144亿元，同比增长1692%，此次拟最高融资3亿美元。

　　根据招股书，从2017年起趣头条的营收增长迅猛，主要来自于广告收入，2018年上半年广告收入为6.69亿元，占比总营收93.2%，2017年上半年广告收入为1.06亿元。

　　对于仅成立两年的趣头条而言，营收成绩单表现亮眼，不过在营收增长的同时，趣头条亏损额的增幅更大。招股书显示，趣头条2017年净亏损9480万元，相比2016年增长769.72%，2018年上半年净亏损为5.144亿元，同比增长1692.33%。

　　在比达资讯分析师李锦清看来，趣头条的快速崛起，主要源自于目标市场和激励机制的差异性。

　　趣头条援引易观国际的报告，截至2017年底，中国三线及以下城市的人口为10.27亿人口，平均每人拥有0.5部移动设备，相比之下，一二线城市人口为3.63亿，平均每人拥有1.3部移动设备。趣头条认为服务不足的三线以下市场蕴含着巨大机遇，为此，趣头条被普遍认为是 “资讯类的拼多多”。

　　此外，趣头条向读者分成的激励模式也与同类产品不同。据了解，趣头条不仅有注册得金币、签到得金币、阅读新闻得金币、邀请朋友注册得金币（收徒）还有分享新闻链接到朋友圈得金币等，几乎涵盖了用户在App上的所有行为。

　　根据易观国际报告显示，以月活用户数（MAU）和平均日活用户数（DAU）计算，趣头条为中国第二大移动内容聚合商，仅次于今日头条。2018年7月月活用户数约4880万，平均日活用户数约1710万，每个日活用户每天花费时间平均约55.6分钟。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有