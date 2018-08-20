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中国队夺“第四金” 亚运会新增电竞项目

中国队夺“第四金” 亚运会新增电竞项目
2018年08月20日 00:03 新浪科技综合
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　　本文来自 北京商报

　　北京商报讯（记者陶凤 实习记者 常蕾）雅加达当地时间18日晚7时，第18届亚运会在印度尼西亚首都雅加达开幕，国家主席习近平特使、国务院副总理孙春兰应邀出席开幕式。截止到发稿时间，本届亚运会中国队共夺得四枚金牌。

　　北京时间8月19上午，2018雅加达亚运会在武术赛场诞生了首枚金牌。中国武术运动员孙培原在男子长拳套路项目中，以9.75分的高分将这枚金牌收入囊中，实现了中国军团在亚运会首金上的“五连冠”。

　　为了照顾举办亚运会的国家，组委会给予了东道主一项特殊的权利，就是尽可能把所在国家的优势项目放在首金产生的位置。比如，1994年日本广岛举办了第12届亚运会，日本直接把新增项目女子空手道放到了首金的位置，最终日本选手横山久美顺利拿下冠军。本届雅加达亚运会之所以将男子长拳放在首金的位置，是因为东道主在这一项目上具有冲击金牌的实力。

　　截止发稿日期，中国队已获得4枚金牌，分别是在男子长拳套路项目中获得金牌的孙培原、射击10米气手枪混合团体赛获得金牌的吴嘉宇和纪晓晶、女子1500米自由泳中获得金牌的王简嘉禾、男子200米自由泳中获得金牌的孙杨。

　　1990北京亚运会上，中国代表团狂揽183枚金牌，几乎是竞争对手日本和韩国代表团金牌总数的两倍。而这项纪录直到20年后，当中国再一次成为东道主时才被打破。2010年广州亚运会，199枚金牌刷新了中国代表团亚运历史最好成绩。4年之后的仁川，当许昕以乒乓球男单金牌为中国队收官时，中国代表团在40年亚运征程中的金牌总数已达到1341块。

　　时至今日，全民健身已经上升为国家战略，国家主席习近平习近平在中共十九大报告《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》中强调广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设。《“健康中国2030”规划纲要》提出截止到2030年中国主要健康指标需要进入高收入国家行列，其中包括了“人均预期寿命达到79岁”，“经常参加体育锻炼人数达到5.3亿”等要求。

　　而在此届亚运会中，电竞作为首次登上亚运会舞台的表演项目而备受关注。《英雄联盟》、《星际争霸2》、《炉石传说》、《实况足球》、《Arena of Valor》（王者荣耀海外版）和《皇室战争》这六款电竞项目，将在历史上首次作为国际性综合大赛的项目。入选本届雅加达亚运会的电竞项目虽为表演项目，但项目的前三名依旧能够获得奖牌，只是不会被记入到代表队的奖牌榜中。而四年之后，当亚运会来到杭州之时，届时入选的电竞项目，将会成为正式的比赛项目。

　　此外，在国际奥委会将棒垒球、空手道、攀岩等五个大项和三人篮球、男子800米自由泳等小项纳入2020年东京奥运会正式比赛项目后，这些项目中的绝大部分自然登上了本届雅加达亚运会的舞台。

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